Documentos en la causa Andis indican que Calvete se habría llevado hasta un 20% por intermediación

La investigación judicial encontró mensajes y notas del lobista con montos que coinciden con pagos de la Agencia Nacional de Discapacidad.

La causa judicial que investiga presuntos desvíos de dinero del Estado en compras en la Agencia Nacional de Discapacidad sumó pruebas que indican que el lobista Miguel Ángel Calvete se habría quedado con un 20% de los montos de cada contrato. Registros en libretas y mensajes encontrados en el celular del propio Calvete consolidan las pruebas sobre el desfalco.

Según publicó el diario La Nación, existen certificados de pago de Andis que coinciden en fechas y montos con anotaciones del mismo Calvete, o mensajes que recibió, tan explícitos como “Miguel 20%”.

Confrontando la documentación, el juzgado a cargo de Ariel Lijo y la fiscalía que lidera Franco Picardi encontraron datos sospechosamente idénticos en los registros de pago de la Andis y los documentos privados enviados por contratistas a Miguel Ángel Calvete. En función de estos hallazgos, el último pedido de indagatorias busca esclarecer si hubo connivencia entre funcionarios y empresarios para desviar fondos estatales.

Por ejemplo, La Nación cita el caso de una venta de la empresa “Artrobone Ortopedia S.A.”. El 30 de junio de 2025, la Agencia Nacional de Discapacidad emitió certificados de pago a ese proveedor por 16 y 17 millones de pesos. Una semana después, Miguel Ángel Calvete, una persona que no figuraba como funcionario de Andis, recibió un mensaje de la empresa con un cuadro de doble entrada titulado “Artrobone” que listaba dos pagos por esos mismos montos —16 y 17 millones de pesos—, una línea que detallaba “Miguel 6.600.000”, otra que decía “Guadalupe 1.650.000” y una tercera que consignaba: “Cobrado el 30/6”. Se cree que la segunda refiere a Guadalupe Muñoz, pareja de Miguel Ángel Calvete, también investigada por la Justicia.

En otros mensajes se lee directamente la frase “Miguel 20%”, acompañada de otra tabla donde se listan ítems de ortopedia (por ejemplo, “silla”) y se detallan los precios abonados por Andis a proveedoras como Expo Trauma S.A..

“Sus ofrendas de esta semana”, los mensajes que incriminan a Calvete



Del expediente se desprende que Calvete, sin ningún cargo oficial en el Gobierno, tenía diálogo permanente con funcionarios de la Andis acerca del flujo de dinero. Los documentos judiciales describen a Calvete como “permanente engranaje entre Andis y las firmas, cobrando por ello entre un 12% y un 20% de las adjudicaciones en cuestión”.

Por ejemplo, en el celular de Calvete se encontró un sugestivo mensaje del exdirector de Acceso a los Servicios de Salud de la Andis, Daniel Garbellini, del 24 de julio de 2025. El texto decía: “Sus ofrendas de esta semana”. Se incluía un cuabdro que listaba pagos de diez empresas contratistas por un monto total de 2.021 millones de pesos. Esa suma coincide exactamente con el desembolso total por compras que se verifican en 16 certificados de pago que el organismo emitió ese mismo día.

De esas diez compañías, tres —entre ellas, Arbotrone— se encuentran también en el documento interno del Ministerio de Salud que detectó presuntos sobreprecios de hasta un 4239% en la compra de prótesis, andadores y sillas de ruedas.

El fiscal Franco Picardi señaló que Calvete “obtendría un rédito espurio por habilitarles su participación irregular (a las empresas) en el Siipfis”, en referencia al sistema de compulsas que utilizaba el organismo para licitar sus compras. Lo más irregular es que ni las compulsas ni las adjudicaciones se publicaban en el portal Compr.Ar, una herramienta de transparencia para las contrataciones del Estado.

Ninguna de las empresas contratistas expuestas en esta documentación —Expo Trauma S.A., Artrobone, Neurosalud, Ortopedia Bernat— respondió a las preguntas de la prensa. El equipo de abogados defensores de Miguel Ángel Calvete recordó que el implicado está esperando “el resultado de la pericia de los audios atribuidos a Spagnuolo, de la producción de prueba ofrecida y de la nulidad planteada de las 16 órdenes de allanamiento”.

El representante legal del exfuncionario Garbellini, por su parte, adujo que prepara un descargo. La fiscalía continúa investigando las pruebas que se desprenden del peritaje de celulares y documentación.

Fuente: Perfil