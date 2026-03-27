Documento, críticas y presión: el PJ llega tensionado al congreso de Esquel

Un documento firmado por más de cien dirigentes y militantes, entre los que se destacan el intendente dolavense Dante Bowen, expuso críticas a la conducción del justicialismo provincial y reclamó reformas profundas en la vida interna del partido. El encuentro en la cordillera se encamina a ser el punto de inflexión que podría redefinir el rumbo del espacio de cara a 2027

A dos días del congreso provincial del Partido Justicialista en Chubut, previsto para este sábado en Esquel, un sector interno salió a marcar posición con un documento crítico hacia la conducción partidaria y con una batería de propuestas para reformar el funcionamiento del espacio. La movida, respaldada por más de un centenar de firmas, anticipa un clima tenso en la antesala del encuentro.



El texto, titulado “El Peronismo de Chubut tiene Futuro”, plantea que la instancia del sábado no puede ser “una reunión más” y reclama que el partido defina una hoja de ruta clara para reorganizarse y recuperar competitividad electoral. En ese marco, cuestiona el funcionamiento actual del PJ y advierte sobre un escenario de “estancamiento” y falta de representación efectiva.



Entre los principales impulsores del planteo aparece el intendente de Dolavon, Dante Bowen, quien viene posicionándose como una de las voces más críticas hacia la conducción partidaria. El dirigente sostuvo que el congreso debe ser un punto de inflexión y no una formalidad, luego de más de un año sin convocatorias orgánicas.



El documento también apunta contra lo que define como “mesas chicas” que toman decisiones sin participación amplia, y plantea la necesidad de abandonar “acuerdos espurios” y lógicas de conducción cerradas. En ese sentido, propone avanzar en una reforma de la Carta Orgánica para eliminar el sistema de distrito único y reemplazarlo por un esquema de representación proporcional mediante el método D’Hondt.







La iniciativa busca, según sus impulsores, abrir el juego interno, ordenar la competencia y garantizar que todas las líneas del peronismo tengan representación real en la construcción de listas. “Es hora de que dejen de imponerse fórmulas que no representan una unidad viable”, remarcan en el texto.



Además del debate interno, el sector disidente cuestiona el rol opositor del PJ frente a los gobiernos de Ignacio Torres en la provincia y Javier Milei a nivel nacional. Según plantean, el partido no está logrando expresar con claridad una alternativa política, en parte por su propia debilidad organizativa.



La respuesta desde la conducción no tardó en llegar. El presidente del congreso partidario, Armando Moyano, reconoció la legitimidad de los planteos y adelantó que habrá espacio para debatirlos durante el encuentro en Esquel. En esa línea, buscó bajar la tensión y garantizó que no habrá “acuerdos de cúpula”, sino una discusión abierta entre los congresales.



Moyano también destacó la necesidad de reconstruir la participación y fortalecer la representación interna, al tiempo que planteó que la unidad del peronismo debe construirse “desde la diversidad” y no desde imposiciones.

Fuente: La Tecla Patagonia