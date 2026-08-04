Discusión, consumo de drogas y una joven semidesnuda: qué se sabe de la detención de Moyano

El hijo del sindicalista Hugo Moyano fue imputado por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género, y permanecerá detenido. Su pareja, Candela Arizaga, de 23 años, se encuentra internada en el Hospital Pirovano

La mañana de este martes se vio marcada por el confuso episodio que protagonizó en horas de la madrugada Facundo Moyano, uno de los hijos del sindicalista Hugo Moyano que fue demorado por personal de la Policía de la Ciudad en el barrio porteño de Belgrano, donde él y su pareja, de 23 años, fueron interceptados por uniformados mientras mantenían un altercado en la vía pública.

Y si bien son más los interrogantes que las certezas en torno a lo ocurrido en el interior de un edificio ubicado sobre la avenida del Libertador, cuyo encargado reportó que Moyano y su novia salieron corriendo en medio de la noche, con el pasar de las horas Infobae accedió a más detalles del caso.

Según precisaron fuentes policiales a este medio, el hecho fue reportado al 911 por el encargado de un edificio ubicado sobre avenida del Libertador al 5414, entre Virrey Loreto y Virrey del Pino, a metros de la estación Belgrano C del tren Mitre ramal Tigre.

Casi en simultáneo, otro llamado al número de emergencias, en este caso realizado por la pareja de Moyano, reportó un incidente en el mismo lugar.

Al arribar al edificio, personal policial supo por el denunciante que una pareja, por causas que aun se encuentran bajo investigación, había salido corriendo desde el interior de la torre. Así, los uniformados se desplazaron por la zona y hallaron a Moyano y a la joven en el cruce de Virrey Vértiz y Sucre.

Candela Arizaga, la joven con la que Facundo Moyano estaba pasando la noche, fue encontrada mientras corría por la calle semidesnuda, cerca del túnel de avenida del Libertador.

El video que encabeza esta nota, filmado por una testigo, muestra a la denunciante deambulando sin ropa por la avenida Virrey Vértiz, con evidentes signos de inestabilidad, mientras otros peatones circulaban por una zona que, a esa hora, todavía no era muy transitada.

Así, Candela fue trasladada por personal policial a la comisaría 13 A, desde donde luego la derivaron a la guardia del hospital Pirovano. Allí, según precisó el propio Crescenti, se le están suministrando líquidos por vía parenteral por probable ingesta de estupefacientes.

“Según manifestó al equipo, venía de varios días de consumo”, agregó en diálogo con el canal de noticias TN.

La pareja de Moyano declaró esta mañana en el centro de salud ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad y, según pudo saber este medio, dijo que no le pegó, que no le hizo nada, y que fue todo producto del consumo de drogas. Por su parte, la médica legista solo consignó una lastimadura en la rodilla que Candela sufrió cuando se cayó en la calle.

Pese a ello, fuentes del caso agregaron más tarde a este medio que el fiscal Julián Pistone, de la Unidad de Flagrancia Norte, dispuso la detención de Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad en contexto de violencia de género. En principio, quedaría alojado en la comisaría 13 A, aunque no se descarta un traslado en las próximas horas.

Al mismo tiempo, el fiscal Pistone dispuso una serie de medidas para esclarecer lo sucedido, entre ellas el análisis de las cámaras de seguridad de la zona y la toma de testimonios a testigos. Asimismo, se le consulta a la víctima si quiere instar la acción penal y si requiere medidas de protección.

Si bien en el edificio donde se originó el altercado permanece una consigna policial, Pistone ya presentó la solicitud para allanar el departamento de Moyano, quien según pudo saber este medio, se negó a realizarse estudios de sangre y orina.

Interviene el Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nº4, subrogado por Julia Correa.

Quién es Candela Arizaga

Candela se destaca en Instagram y otras plataformas por su actividad como modelo e influencer, con una comunidad que supera los 300 mil seguidores. Su presencia digital la llevó a convertirse en una figura habitual de eventos, campañas y salidas nocturnas, y a ser noticia por sus relaciones sentimentales.

Oriunda de Rosario, provincia de Santa Fe, la joven de 23 años supo construirse un nombre propio en el mundo del espectáculo a partir de su actividad digital y su participación en diversos romances mediáticos. Su perfil de Instagram, donde se define como “modelo y creadora de contenido”, combina fotos de viajes de lujo, moda y su fanatismo por Rosario Central.

Además de su faceta frente a cámara, trabajó como promotora en distintos eventos deportivos, especialmente en competencias del Turismo Carretera, donde comenzó a ganar visibilidad en el ambiente del automovilismo argentino.

En 2024, su nombre ocupó portales y programas de espectáculo tras confirmarse su vínculo con L-Gante, uno de los referentes de la cumbia urbana. La relación, aunque breve, fue muy comentada tanto por fanáticos del cantante como por seguidores del mundo del espectáculo y las redes. Ese noviazgo terminó rodeado de rumores, tras la visita de L-Gante a Wanda Nara, episodio que disparó especulaciones sobre celos y posibles infidelidades.

El vínculo con Facundo Moyano se hizo público en febrero pasado, durante una emisión del programa Puro Show (El Trece). En ese entonces, la imagen de ambos cenando juntos en un lujoso restaurante de Puerto Madero generó revuelo y comentarios en redes sociales. Pero lo que más llamó la atención fue el detalle aportado por la periodista Pochi de Gossipeame, quien relató: “Un detalle es que ellos cenan muy acaramelados y a los besos. Cuando se tuvieron que ir, sale primero él. Ella espera un rato y sale después. Se cuidaron”. Ese tipo de actitudes alimentaron aún más la curiosidad en torno a la pareja y la posible intención de mantener el romance lejos de las cámaras.

En cuanto a la situación actual, según pudo saber Infobae, a las 8:40, Moyano sigue demorado en la comisaría 13A de la Policía de la Ciudad. La joven de 23 años se encuentra declarando en el Hospital Pirovano. Según trascendió, no estaría denunciando situaciones de violencia, sino que todo se habría desencadenado por un brote producto del consumo de drogas. Los investigadores buscan esclarecer los hechos y entender cómo se desarrolló la madrugada, mientras los medios y las redes sociales siguen de cerca la evolución del caso.

Por Fabián Induti - Infobae