Diputados redoblan la ofensiva por $LIBRA: denunciarán a Taiano y apuntan a Milei como partícipe necesario de una estafa

En una conferencia en el Congreso, legisladores que investigaron el escándalo cripto anunciaron denuncias contra el fiscal Eduardo Taiano, pedidos de informes al Gobierno y nuevas interpelaciones a funcionarios por el lanzamiento del token.

Los diputados que investigaron el escándalo de la criptomoneda $LIBRA resolvieron este lunes una batería de medidas políticas y judiciales tras las nuevas revelaciones surgidas en la causa. Entre las principales decisiones anunciadas, confirmaron que denunciarán al fiscal Eduardo Taiano ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal y pedirán su apartamiento del expediente, al considerar que su actuación habría entorpecido el esclarecimiento del caso.

El anuncio se realizó en una conferencia de prensa en la Sala 1 del Anexo A de la Cámara de Diputados, donde legisladores que integraron la Comisión Investigadora del caso expusieron durante más de una hora. Allí también adelantaron que impulsarán pedidos de informes al Poder Ejecutivo, nuevas interpelaciones a funcionarios del Gobierno y el seguimiento parlamentario de la causa judicial.

La lista de resoluciones fue leída por el diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, quien presidió la comisión investigadora. Según explicó, las medidas apuntan a “destrabar la investigación judicial y avanzar en la determinación de responsabilidades políticas”.

Entre los anuncios más relevantes, los legisladores confirmaron que solicitarán explicaciones formales al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. El pedido de informes incluirá también a los funcionarios mencionados en las recientes revelaciones periodísticas, entre ellos Santiago Caputo y Demián Reidel, para que detallen el contenido de sus comunicaciones con el empresario Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa.

Los diputados también anticiparon que pedirán la interpelación del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y de Karina Milei, a quienes atribuyen un rol directo en el entramado que rodeó al lanzamiento del token $LIBRA.

Críticas al fiscal Taiano y la actuación de la Justicia

Uno de los ejes centrales de la conferencia fue el cuestionamiento al fiscal Eduardo Taiano. Los diputados sostuvieron que durante la investigación parlamentaria la Justicia no permitió una colaboración efectiva entre el Congreso y el expediente judicial.

La diputada Sabrina Selva (Unión por la Patria) afirmó que el Poder Judicial “obstruyó” el trabajo de la comisión. “Solicitamos colaboración y solo nos obstruyeron. Nos negaron el acceso al expediente judicial. Ahora entendemos por qué Taiano no quería que viéramos el expediente”, sostuvo.

Selva también señaló que algunos de los movimientos financieros que ahora aparecen en la causa ya habían sido detectados por la comisión investigadora. En ese sentido, mencionó una factura de 250 mil dólares emitida por Pia Novelli a la empresa Kelsier Group que, según explicó, coincide con una transacción identificada a partir de pedidos de información realizados por los legisladores a exchanges de criptomonedas. “¿Qué hizo el fiscal Taiano con esa información? Nada”, cuestionó.

En esa misma línea, los diputados resolvieron denunciar al fiscal ante el Tribunal de Disciplina del Ministerio Público Fiscal por presunto entorpecimiento de la investigación y solicitar formalmente su apartamiento de la causa.

Sospechas sobre Milei y su entorno

Durante la conferencia, varios legisladores insistieron en que las nuevas pruebas conocidas en los últimos días refuerzan las conclusiones del informe final que la comisión investigadora aprobó en noviembre de 2025.

El diputado Juan Marino (Unión por la Patria) sostuvo que los hechos conocidos podrían configurar delitos más graves. “Debería investigarse también una asociación ilícita entre Javier Milei, Karina Milei, Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy”, planteó.

Según explicó, dentro de la oposición existen distintas posiciones sobre cómo avanzar políticamente. “Hay quienes consideran la necesidad de un juicio político y hay quienes plantean una segunda etapa de investigación parlamentaria”, indicó.

Sin embargo, admitió que hoy el Congreso no cuenta con los votos necesarios para impulsar nuevas instancias formales. “Se necesita la mitad más uno del recinto y hoy no contamos con ese número tras el resultado de las elecciones”, señaló.

En ese marco, Marino cuestionó la postura del oficialismo frente al caso. “El oficialismo rechazó todo tipo de investigación. Les estamos dando la oportunidad de que expliquen. Su silencio y su ataque al periodismo los auto incrimina”, afirmó.

El ex diputado nacional Oscar Agost Carreño, uno de los impulsores de la investigación parlamentaria, sostuvo que los nuevos datos conocidos en la causa contradicen las explicaciones que dio el presidente Javier Milei cuando estalló el escándalo.

“Alguien le dio el número de contrato que publicó en X. Ese número no estaba en Google”, afirmó. Para el dirigente cordobés, el episodio no fue un simple posteo en redes sociales sino una maniobra coordinada. “Hubo un tuit acordado, no un posteo más”, señaló.

Agost Carreño también sostuvo que la operatoria del token $LIBRA presenta características compatibles con una maniobra conocida en el mundo cripto como rug pull, donde el valor de un activo digital se infla artificialmente para luego desplomarse cuando los promotores retiran sus ganancias.

“El proyecto no tenía ninguna utilidad real. No era para ayudar a las pymes argentinas. El 80% de los inversores perdió su dinero”, afirmó. Según indicó, más de 140 mil billeteras participaron de la operación. “Creyeron en Milei o en la promesa de ayudar a pymes argentinas”, agregó.

Un frente político y judicial abierto

En la conferencia también participaron los diputados Julia Strada, Itaí Hagman, Christian Castillo, Mónica Frade, Esteban Paulón y Sabrina Selva, entre otros legisladores que integraron o impulsaron la comisión investigadora. También estuvo presente el diputado Pablo Juliano, del bloque Democracia para Siempre.

Entre las medidas anunciadas, los legisladores confirmaron además que remitirán el informe final de la comisión investigadora a querellantes y tribunales que llevan adelante causas vinculadas al caso $LIBRA en el exterior, con el objetivo de deslindar responsabilidades institucionales del Estado argentino.

También resolvieron constituir una comisión parlamentaria ad hoc para seguir el avance de la causa judicial y evaluar la posibilidad de una segunda etapa de investigación legislativa.

En el cierre de la conferencia, el diputado del Frente de Izquierda Christian Castillo lanzó una pregunta que sintetizó el clima político del encuentro: “¿Quién puede sostener la mirada un segundo y decir que acá no hay nada que investigar? ¿Que Javier y Karina Milei no tienen nada que explicar?”.

$LIBRA: VAMOS A DENUNCIAR AL FISCAL TAIANO E INTERPELAR A ADORNI Y KARINA MILEI.



Nada los LIBRA. Estamos frente a un hecho de corrupción millonario y de malversación de la investidura presidencial que reviste una enorme gravedad institucional, que tuvo como protagonista y… pic.twitter.com/rwHZeRZNZb — maxi ferraro 🎗️ (@maxiferraro) March 16, 2026

Por Julian D’Imperio-Perfil







