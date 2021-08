Diputados reclaman más información para aprobar la Emergencia Hídrica en Chubut

Los diputados reclaman mayor información antes de aprobar la Emergencia Hídrica en Chubut. Tras su reunión con Nicolás Cittadini, presidente del Instituto Provincial del Agua, reconocen que hay muchos datos que el IPA no posee como la cantidad de regantes y su volumen de consumo.

Manuel Pagliaroni –Cambiemos- aseguró que no quedaron conformes y que tienen varias observaciones. “Pareciera que el IPA se creó ayer, que no tiene historia ni responsabilidad cuando hace cinco años planteamos la problemática con el agua. El IPA no implementó un solo control”, reclamó.

Un artículo del proyecto para la Emergencia especifica que “parte de las inversiones eran para poner compuertas donde se utiliza agua para el riego de grandes extensiones, y de esa manera poder medirla”, por lo que se preguntan “qué hizo el IPA en 12 años de existencia”.

“El proyecto del Poder Ejecutivo contempla la asignación de 500 millones de pesos obras de infraestructura pero no estaba especificado para qué; de hecho dijeron `Saquen esa parte del proyecto y aprueben el resto´. Poco serio que lo planteen en esos términos”, consideró Pagliaroni.

Otra aseveración de Cittadini fue que “no iba a ver falta de agua en los próximos meses. Por un lado dice eso y por otro que no pueden controlar quién usa el agua, cómo van a saber si hay agua suficiente si ni siquiera saben cuánto se utiliza”.

“Un dato alarmante es que el IPA tiene 300 regantes registrados, pero hay 3.000 establecimientos que podrían estar usando agua. En todos estos años el IPA ni siquiera puede tener registrado cuántos regantes utilizan agua. Hay un sistema arcaico de declaración jurada para informar cuánta agua utilizan”.

El diputado concluyó que la reunión con Cittadini “fue floja, por eso la mayoría de los diputados decidimos no abordar el proyecto de ley del Gobierno, ni el que habíamos presentado nosotros, porque evidentemente falta información”.

Los diputados tienen para analizar varios proyectos relacionados con el uso del agua en la provincia. Por un lado el enviado por el Ejecutivo declarando la emergencia, también el del bloque radical con el mismo objetivo y una tercera iniciativa donde se establece un régimen del uso responsable del recurso en Chubut.

Esta última iniciativa es de Xenia Gabella, Miguel Antín, Gabriela de Lucía y Mariela Williams. Propone el uso racional de los recursos hídricos y el aprovechamiento de recursos alternativos al potabilizado.

Marcan que Trelew presenta una precipitación media histórica de 172 mm pero que en 2018, el acumulado anual fue de 93 mm. En Puerto Madryn el promedio anual es de 181 mm y también en el 2018 fue de 77 mm. En cuanto a la meseta central, los datos que aportan es que la precipitación media histórica es de 175 mm y en el 2018 descendió a 106.8 mm.

Entre las medidas que establece el proyecto enumera: cada usuario deberá disponer de un medidor individual del recurso, en un plazo no mayor a os tres años.

También propone que en toda nueva construcción de un inmueble será obligatoria la instalación de sistemas economizadores de agua o reducción de caudal en grifos, duchas y tanques de inodoros.

En los edificios de uso público será obligatoria la instalación de sistemas de funcionamiento temporizado en los grifos, duchas y recargas de inodoros. En todos los casos deberán ajustarse los volúmenes de descarga a los valores mínimos. En los nuevos inmuebles esta medida será obligatoria y en los existentes tendrán un plazo de 36 meses para colocarlos.

Para el riego de parques, jardines y zonas verdes se utilizarán aguas pluviales o retratadas. Las edificaciones frentitas a estos espacios verdes deberán aportar aguas grises y/o de colectores pluviales al sistema de cisternas que deberán ser construidas en dichos sitios por parte de los municipios.

Para implementar estas normas se propone la incentivación económica con subvenciones parciales a la instalación de dispositivos; créditos con tasa subsidiada del Banco del Chubut y reducción de impuestos inmobiliarios hasta un 25% para el uso responsable de las medidas.