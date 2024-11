Diputados rechazó el decreto de Javier Milei que limita el acceso a la Información Pública

La radical Karina Banfi presentó un apartamiento de reglamento que fue acompañado con el voto de 167 legisladores. Expectativas por el amparo que se presentó en la Justicia luego de que Aerolíneas Argentinas se negara a brindar información a PERFIL.

La Cámara de Diputados declaró el rechazo al decreto de Javier Milei que limitó el acceso a la información pública y le exigió al Poder Ejecutivo Nacional su derogación. Karina Banfi fue quien llevó el tema al recinto a través de un apartamiento de reglamento que fue acompañado con el voto de 167 legisladores. En su discurso, la dirigente del radicalismo citó el amparo que se presentó en la Justicia luego de que Aerolíneas Argentinas se negara a brindar información a PERFIL sobre los gastos de publicidad y propaganda de la compañía. “Vamos a esperar la resolución judicial porque no tengo dudas que va a declarar la inconstitucionalidad de este decreto”, sostuvo.

La iniciativa de Banfi fue votada a favor por todos los bloques, excepto por La Libertad Avanza e Independencia, el espacio de los tucumanos que responden a Osvaldo Jaldo. Además, hubo una abstención de la sanjuanina Nancy Picón Martínez, de Producción y Trabajo. “Con la fuerza de tres cuartos de la Cámara, lo que hicimos fue decirle al Ejecutivo Nacional que tiene la posibilidad de derogar ahora el decreto 780 porque, eventualmente, la Justicia lo va a declarar inconstitucional”, explicó a este medio la legisladora radical.

El decreto 780/2024 fue publicado en el Boletín Oficial el 2 de septiembre y, desde entonces, acumula cuestionamientos. La norma modificó la reglamentación de la Ley de Acceso a la Información Pública y redefinió el concepto mismo de “información pública”. Además, incorporó nuevos requisitos para solicitar datos al Estado y estableció que las autoridades no están obligadas a responder solicitudes con la “esfera típicamente doméstica de los funcionarios”, entre otros cambios.

Poco después de su publicación, Aerolíneas Argentinas rechazó una solicitud de acceso a la información pública presentada desde PERFIL para conocer cómo fue la distribución del dinero destinado a publicidad y propaganda por parte de la compañía estatal en la primera etapa de gobierno de Milei. Las autoridades de la empresa se respaldaron, justamente, en el nuevo decreto. Con el acompañamiento y patrocinio de la clínica jurídica y gratuita de Poder Ciudadano, el caso llegó a la Justicia.

El coordinador del servicio jurídico de Poder Ciudadano, Germán Emanuele, contó cuál es el estado de la causa: “Está para que se dicte sentencia en primera instancia. Ya pasó a la fiscalía para que haga su dictamen y después debe expedirse la jueza. Ojalá sea antes de la feria, pero los tiempos de la Justicia son erráticos”, contó.

Banfi, que es la impulsora de la Ley de Acceso a la Información Pública, sostuvo que con la sentencia judicial —siempre y cuando el Ejecutivo no decida derogar antes el decreto— volverá a la carga en la Cámara baja: “Ahora no se podía derogar porque es facultad exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional reglamentar la ley. El problema es que con el 780 no se reglamentó nada, sino que se legisló. Pero eso no lo podemos decir nosotros, sino que lo debe decir la Justicia“, explicó.

Acceso a la información: el rechazo en Diputados al decreto reglamentario 780/2024

El rechazo al decreto se incorporó al temario de la sesión de ayer, cuyo principal tema de debate fue el proyecto para prevención de la ludopatía y la regulación de las apuestas online. Banfi habló de la “gravedad institucional” que implicó la reglamentación que restringió el acceso a la información pública, un derecho humano fundamental en las democracias. En particular, subrayó su alarma por la habilitación a que se persiga con la figura de daños y perjuicios a quienes hacen uso de este instrumento.

La diputada Banfi contó que así como Aerolíneas Argentinas se respaldó en el decreto 780 para negar información a PERFIL, las actuales autoridades del Banco Nación hicieron lo mismo con una solicitud que ella había presentado por contrataciones durante la gestión anterior.

“A principios de año inicié un amparo porque la señora (Silvina) Batakis y la señora María Barrios, presidentas en su momento del Banco Nación, no querían entregar los recibos de sueldo ni las nóminas de contrataciones. ¿Se acuerdan que habían contratado a la numeróloga? La Justicia me dio la razón. Y lo que sucedió es que el nuevo presidente del Banco Nación (Daniel Tillard) le dijo a la Justicia que no me la va a entregar porque está amparado en el decreto 780, lo cual me obliga a apelar”, contó Banfi.

Por Giselle Leclercq-Perfil