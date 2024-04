Diputados aprobó en general la Ley Bases con 142 votos a favor, 106 en contra y 5 abstenciones

En una sesión maratónica, la Cámara Baja dio media sanción al proyecto impulsado por el presidente Javier Milei. Tras las cuestiones de privilegio, se votarán los capítulos en particular.

Después de casi 20 horas de un debate extenuante, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 142 votos positivos, 106 negativos y 5 abstenciones, el proyecto de Ley Bases promovido por la gestión de Javier Milei. El debate se produjo a menos de un mes de la convocatoria al Pacto del 25 de Mayo, motorizado por el propio Presidente.

Tras una ronda de cuestiones de privilegio, los legisladores votarán en particular el mega proyecto. Por lo tanto, se espera que para el mediodía la Cámara baja inicie la votación en general, y posteriormente, en particular, del paquete fiscal.

El oficialismo arribó a un consenso mayoritario después de extensas rondas de negociaciones que se desarrollaron entre la Casa Rosada y el Congreso. Eso destrabó el tira y afloje y permitió que el jueves pasado se realizara el plenario de comisiones en el que lograron plasmar en un dictamen de mayoría.

El oficialismo llegó al inicio de la sesión especial con la certeza de que tenía los votos suficientes para aprobar la iniciativa en general. Sin embargo, hay artículos clave que están en riesgo, empezando por el artículo 3 del capítulo de Reforma del Estado. También pendía de un hilo la reposición del impuesto a las Ganancias.

La votación en general está garantizada con un piso de 135 votos a favor, según pudo averiguar Noticias Argentinas de fuentes parlamentarias de LLA.

8.30 | Leopoldo Moreau: “Esta ley repite el fracaso”

El diputado de Unión por la Patria, Leopoldo Moreau, manifestó su rechazo a la iniciativa oficialista y sostuvo: “Tenemos la convicción de que este proyecto no hace más que repetir fracasos del pasado, pero agravado“.

8.20 | Ritondo: “Vamos a votar la Ley de Bases y el paquete fiscal tal como está”

El presidente del bloque del PRO en Diputados, Cristián Ritondo, aseguró: “Nosotros como PRO vamos a votar como se aprobó, como lo dictaminamos, porque creemos en la palabra empeñada”.

“Segundo, en el debate interno que agotó 20 horas hoy, tres días en el debate en general anteriormente, dos días en comisiones, un día más sobre estos temas y cientos de reuniones. Está agotado, está saldado“, continuó.

Al igual que De Loredo, Ritondo sostuvo que, de esta manera, el presidente Javier Milei tendrá las herramientas que necesita para seguir “transformando la Argentina, con el apoyo del PRO“.

8.00 | De Loredo: “¿Hay un plan después del equilibrio?”

El diputado de la Unión Cívica Radical Rodrigo de Loredo, jefe de bloque del espacio en la Cámara Baja, se preguntó si “¿hay un plan después del equilibrio?“, poco antes de la votación de la Ley Bases.

En ese sentido, adelantó que la bancada radical dará su número para que el Gobierno “tenga las herramientas“, una frase que ya había expresado anteriormente, y que “se pueda ver la luz al final del túnel”.

“Este bloque no va a acompañarlos a ustedes, va a acompañar al pueblo de la República Argentina que alberga una esperanza, que la ha convertido en una religión, porque es una fe y ustedes han sabido consolidar con la historia de Las Fuerzas del Cielo”, cerró.

7.40 | Pichetto: “La Ley Bases va a salir por el esfuerzo de la política”

“Desde que comenzó el debate escuchamos todos discursos viejos. Algunos todavía piensan que no se cayó el muro de Berlín y tienen la visión trotskista de la historia”, comenzó diciendo Miguel Ángel Pichetto, jefe de bloque de Hacemos Coalición Federal.

Por otro lado, cruzó a su par de La Libertad Avanza, “Bertie” Benegas Lynch, por criticar de manera general a la política y le pidió “cuidar las palabras”. “Los políticos no son pirañas”, le dijo. “La Ley Bases va a salir por el esfuerzo de la política, doctor Benegas Lynch”, le señaló.

“Dígale que mientras no se vota nada, no hay ningún problema con el quorum. Que dejen de chicanear, ya lo hicieron toda la tarde…vamos, vamos“, dijo en otro momento de su exposición.

7.15 | Nicolás del Caño: “Le bajan impuesto a los ricos y se los suben a los trabajadores”

Durante el cierre de los jefes de bloque, Nicolás del Caño, del Frente de Izquierda-Unidad, criticó la eliminación del monotributo social y la moratoria jubilatoria, al igual que algunos de sus pares de Unión por la Patria.

“Lo que están haciendo es bajarle impuesos a los más ricos y subírselo a los trabajadores restituyendo Ganancias. Un millón de trabajadores van a pagar Ganancias”, cuestionó.

En esa línea, ratificó que el bloque del FIT-U votará en contra del proyecto que impulsa el Gobierno de Javier Milei, aseguró que quienes “no la ven” son los libertarios y advirtió al oficialismo que la Ley Bases “no la tendrá tan fácil” en el Senado de la Nación.

6.37 | Santiago Cafiero: “¿Qué van a hacer cuando llegue la ley para legalizar el tráfico de órganos?

En su turno, el diputado de UXP Santiago Cafiero dijo que escuchó los argumentos de la oposición dialoguista sobre la intención “de reinterpretar un poco la voluntad popular” y acompañar la ley del Gobierno.

Y se preguntó: “¿Qué van a hacer cuando llegue la ley para legalizar el mercado de órganos en la Argentina? ¿También lo van a acompañar? ¿O cuando se legalice la portación de armas, también la van a acompañar? Yo sé la respuesta: no la van acompañar. Entonces el argumento es falso”.

6.30 | Germán Martínez: “Operadores de Pan American Energy están llamando a disputados para torcer voluntades”

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, denunció en su intervención: “Son las 6.30 de la mañana y operadores de Pan American Energy, de la familia Bulgheroni, continúan haciendo llamados a diputados y diputadas de distintas provincias.”

“No sé su tiene que ver con la ley de hidrocarburos específicamente o con otro artículo. Pero este es el contexto en el que está llegando el final de este debate. Operadores de Pan American Energy no frenan en sus llamados a diputados para torcer voluntades en su favor“, lanzó.

06:13 | Agustina Propato: “Debería llamarse ‘Ley Llao Llao'”

Durante su intervención, la diputada de Unión por la Patria Agustina Propato apuntó contra aquellos legisladores que votaron a favor de la Ley Bases, argumentando que “quieren justificar la culpa” y aseguró que el proyecto es un “verdadero atentado”.

“Muchos dijeron que van a acompañar esta ley porque no quieren obstruir la gobernabilidad del Poder Ejecutivo, quieren darle un instrumento para la toma de decisiones. La verdad es que quieren justificar la culpa que les debe generar estar conscientemente haciendo un acto de traición a la patria y a los argentinos”, manifestó.

La legisladora calificó a la ley como “un verdadero atentado para la vida de los argentinos” y continuó: “No sean cínicos. El presidente ya tiene un instrumento, vigente desde el 26 de diciembre del año pasado, el Decreto de Necesidad y Urgencia, el 70/23, con el que le desreguló la economía a los argentinos y que está generando tanto perjuicio en las familias argentinas”.

“Esta ley no se debería llamar Ley Bases, se debería llamar la “Ley Llao Llao”, porque está hecha a medida de los empresarios, de los héroes del Llao Llao, los héroes saqueadores y lavadores de Milei, estos que vienen ahora convocados a explotar nuestros recursos naturales estratégicos”, aseveró.

01.37| Lemoine: “¿Le están negando una facultad al presidente porque les cae mal que les haya dicho ratas?

Esta madrugada, la diputada por la Libertad Avanza atacó a los legisladores de la oposición: “¿Le están negando una facultad al presidente porque les cae mal que les haya dicho ratas?”, los inquirió.

Y siguió: “¿O porque no les gustó cuando vino por primera vez al Congreso y no les sonrió? Después sí les habló y tampoco les gustó”, lanzó la diputada libertaria.

“Dicen que les procupan los pobres y la verdad es que lo que quieren es multiplicarlos“, disparó la lesgisladiora cosplay contra sus pares opositiores de bancada.

00:20 | Valdés: “¿Vamos a delegar facultades a una persona que odia al Estado?”

Eduardo Valdés, diputado nacional de Unión por la Patria, se preguntó si era conveniente “delegar facultades a una persona que nos anuncia que odia al Estado” como el presidente Javier Milei. “Por ese odio al Estado quieren rematar y cerrar empresas y medios públicos, el INCAA, el Conicet, Instituto Nacional del Teatro, y desfinanciar las universidades públicas y la Agencia Nacional de Discapacidad. Para que todo esto no ocurra tenemos que votar en contra de esta ley”, advirtió el dirigente peronista.

Según Valdés, Milei tiene “una concepción inexistente sobre el Estado presente”, y lo comparó con la visión de otros países de la región. “Dice Lula (Da Silva, presidente de Brasil) que el Estado es como una madre que se ocupa de todos sus hijos, pero ayudando especialmente al que más le cuesta. Y como dijo (el presidente de Uruguay, Luis) Lacalle Pou: sin derechos y sin Estado no se puede disfrutar de la libertad”.

En tanto, Valdés criticó el capítulo de reforma laboral de la ley de Bases y Puntos de Partida. “Llaman modernización a una reforma laboral. Quitan multas, flexibilizan, crean la ficción del trabajador independiente que puede tener hasta cinco trabajadores sin derechos“, enumeró. “En lo provisional eliminan las moratorias. Estos proyectos no quitan privilegios, suprimen derechos“, recriminó.

22:40 | Cecilia Moreau: “Están eligiendo el camino de la crueldad”

La vicepresidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Moreau, apuntó contra el Gobierno al sostener que eligió “el camino de la crueldad” y consideró que la ley Bases junto al paquete fiscal y el DNU 70 representan “un plan de negocios”. “Tengo la sensación de que eligieron el camino de la crueldad, el de enterrar en los escombros a sectores apuntados”, arremetió la diputada de Unión por la Patria.

Entre los sectores que son, a su criterio, víctimas de la política del Gobierno de Javier Milei incluyó a científicos, estudiantes, jubilados y colectivos feministas. “Desde el 10 de diciembre quieren enterrar los valores, y lo que estaba mal, lo terminaron de destruir; pero lo que estaba bien también lo destruyeron“, lamentó.

Para la referente del Frente Renovador, en el Gobierno “retomaron la premisa de (José Alfredo) Martínez de Hoz de achicar el Estado para agrandar la Nación”. En este sentido, denunció que “con esta ley se vuelve a rematar las empresas públicas”, y reivindicó el rol que desempeñó Aerolíneas Argentinas en los últimos años bajo control estatal: “Trajo repatriados de la pandemia, de la guerra y trajo las vacunas”.

Sobre el final de su exposición, expresó que “esta ley Bases, más el paquete fiscal y el DNU 70/2023 son un plan de negocios porque ganan los 120.000 más ricos de la Argentina“. “Las fuerzas del pueblo se construyen en la calle y en las universidades”, cerró.

22:25 | “Estamos mal”: Un diputado cuestionó a Milei por ser presidente, soltero y sin hijos

El diputado de Unión por la Patria, Aldo Leiva, puso en duda las condiciones de Javier Milei para ser presidente a partir de consideraciones sobre la vida privada del jefe de Estado, como el hecho de ser soltero y considerar a sus perros como “hijos de cuatro patas”.

“En la vida hay situaciones que hacen que uno haga un click, por ejemplo cuando se es padre se ve la vida de manera diferente”, comenzó el diputado kirchnerista durante la sesión en la que se estaba tratando la ley ómnibus. “Yo pensé que el presidente partir del 10 de diciembre iba a hacer un click porque era el jefe. Después me enteré que ‘el jefe’ era la hermana. Mal camino“, siguió.

Para Leiva, Milei “no puede pensar como padre porque no sabe lo que es mandar a su hijo a la escuela, a lo mejor porque es una decisión de vida”. “A lo mejor uno tiene una esposa, una novia. Ahora se quedó sin novia”, ironizó sobre la reciente ruptura de la relación sentimental que tenía con la artista Fátima Flórez.

Luego, el diputado conocido por ser el primer veterano de la guerra de Malvinas en llegar a su cargo, cuestionó a Milei por tratar a sus perros como hijos. “Otras cosas que nos hacen felices y nos cambian el chip en la vida es tener hijos. Y me entero que los hijos del presidente son los perros. Estamos mal presidente, estamos muy complicados“, evaluó.

Para el final dejó otra reflexión polémica: “Uno por ahí tiene la posibilidad de descargarse o hablar con un amigo. El presidente habla con su perro, que encima está muerto“.

21:30 | Martín Tetaz: “La vuelta de Ganancias es un delirio y una estafa electoral”

El diputado nacional de la UCR, Martín Tetaz, afirmó que la restitución de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias en la ley de Medidas Fiscales “es un delirio” y una “estafa electoral”. “No puedo acompañar la estafa electoral del impuesto a las Ganancias porque advertimos que (Javier Milei) iba a bajar el gasto, pero en la campaña no dijo que iba a volver el impuesto a las Ganancias y queremos pedirle un plan de estabilización al presidente”, expresó el economista.

“Es una inmundicia. Yo no lo voy a acompañar”, dijo al tomar la palabra como expositor en el debate de la ley de Bases y del paquete fiscal. En tanto, Tetaz planteó la necesidad de “darle a la Argentina herramientas para construir estabilidad”, y agregó: “Queremos sumarle al Gobierno las que creemos que son fundamentales como la reforma laboral”.

Sobre esta reforma, manifestó su disconformidad con la versión acotada en que quedó la redacción dentro de la ley ómnibus y criticó que se haya dejado afuera la eliminación de las cuotas solidarias sindicales. “Nos gustaría que se respete el derecho a la libre afiliación. Le vamos a pedir al miembro informante que se prohíban las contribuciones sindicales que hoy son obligatorias y deberían ser optativas”, avisó el radical porteño.

20:40 | María Eugenia Vidal defendió la eliminación de las moratorias jubilatorias

La diputada nacional del PRO María Eugenia Vidal defendió la propuesta contenida en la Ley Bases de eliminar la moratoria previsional y reemplazarla por un nuevo régimen que reconoce “una prestación del 80%” de una jubilación mínima para personas que no llegaron a los 30 años de aportes.

“Después de haber cambiado la fórmula nefasta del kirchnerismo es necesario también ser equitativos en relación a los que aportaron y los que no. La moratoria previsional no es el camino”, planteó.

Para la exgobernadora bonaerense, “tan justo como quienes no tuvieron aportes tengan una jubilación es que quienes aportaron toda su vida no la financien y que reciban lo que aportaron y no sean víctimas del achatamiento de la pirámide”.

“Esta ley subsana este problema con un nuevo régimen, que les da a quien aportaron proporcionalmente a los aportes que hicieron y les garantiza una prestación mínima del 80%”, detalló Vidal, sobre esta iniciativa similar a la Pensión Universal a la Adultez Mayor (PUAM) que se creó en tiempos de Mauricio Macri en la presidencia del país.

La diputada del bloque amarillo dijo que no le “sorprende que el kirchnerismo no acompañe esta ley”, y al respecto señaló que “si hubieran escuchado de verdad el voto no estarían esperando que ‘cuanto peor, mejor’”.

“No podemos seguir esperando que unos fracasen para ganar la siguiente elección. Un gobierno recién electo necesita herramientas. Por eso vamos a votar esta ley, porque nos debemos a los argentinos que votaron un cambio y estas reformas son un primer paso”, afirmó la legisladora del PRO.

Por último, apoyó el achicamiento del Estado y en particular el controvertido artículo 3 de la Ley Bases que habilita al Poder Ejecutivo a modificar, fusionar o disolver organismos públicos.

“No es sostenible en una Argentina pobre decenas de organismos con funciones superpuestas, miles de empleados y ningún resultado. Por eso vamos a apoyar las facultades para el presidente para que pueda ordenar la estructura del Estado”, cerró.

20:20 | Victoria Tolosa Paz: “Esta ley no propone nada que pueda mejorar la vida cotidiana de los argentinos de bien”

La diputada nacional de Unión por la Patria, Victoria Tolosa Paz, confirmó en su discurso que votará negativamente la “Ley de bases” y el paquete fiscal impulsado por el Gobierno. En ese sentido, consideró que no se tratan de medidas capaces de mejorar la calidad de vida de los argentinos.

“Esta Ley Bases no propone nada que pueda mejorar la vida cotidiana de los argentinos de bien”, expresó al inicio de su intervención, remarcando que estos “son los trabajadores, estudiantes, comerciantes, jubilados y desocupados que están cambiando sus hábitos y rutinas diarias y hoy tienen la angustia de no llegar a fin de mes”.

Por el contrario, advirtió que las posibles consecuencias de su aprobación serían “la privatización de Aerolíneas Argentinas, el cobro del impuesto a las ganancias para más de un millón de trabajadores, la liberación del impuesto a los Bienes Personales, la eliminación de la moratoria previsional para las mujeres, la aniquilación de la obra pública, y la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversores (RIGI) con una mirada extractivista de la economía, poniendo en riesgo a las Pymes por la competencia desleal”.

Sumado a esto, instó al resto de los legisladores a reflexionar sobre la necesidad de otorgar facultades extraordinarias al mandatario para reformar el Estado: “Le van a dar facultades extraordinarias a un presidente que como nunca en la historia de la democracia dice que el Estado es una organización criminal y que pretende reformarlo para despedir trabajadores públicos y hacer una vez más trizas la Argentina”.

“Esperemos que no vengan con el mismo cuento de siempre: extranjerizar, privatizar, y concentrar la economía a costa del pueblo argentino”, concluyó.

20:00 | Juan Marino: “No le podemos dar facultades extraordinarias a alguien que va a aplicar un genocidio económico”

El diputado nacional de Unión por la Patria Juan Marino cargó contra la ley Bases y desaconsejó enfáticamente darle “facultades extraordinarias a alguien que vino a aplicar un plan de genocidio económico”, y alertó que “con esta sobredosis de ajuste” el presidente Javier Milei “está conduciendo a la Argentina a una depresión profunda”.

“Milei no está administrando medicina para bajar la inflación y generar crecimiento económico. Milei está administrando veneno y este veneno conduce a la depresión económica”, sostuvo al hacer uso de la palabra durante la sesión especial en el recinto de la Cámara baja.

A los diputados de la oposición dialoguista les advirtió que si mantienen su decisión de acompañar la iniciativa ómnibus, “le van a dar facultades extraordinarias a una persona que no sabe los documentos que firma”, y recordó cuando el jefe de Estado firmó el aumento de su sueldo y luego dio marcha atrás culpando a funcionarios de su gobierno.

“No le podemos dar facultades extraordinarias violando la Constitución a alguien que vino a aplicar un plan de genocidio económico y con esta sobredosis de ajuste está conduciendo a la Argentina a una depresión profunda”, continuó.

Para Marino, apoyar la ley Bases es “estar en el lado equivocado de la historia”, y consideró que “el lado correcto de la historia es el de las movilizaciones populares, multitudinarias, que claman para que en este Congreso le pongamos un limite a Milei y reclaman la unidad política contra Milei”.

“Las diputadas y diputados que vamos a votar en contra de la ley bases que reclamamos la nulidad absoluta e insanable del DNU elegimos estar del lado correcto de la historia que es del lado del movimiento popular y obrero que copa las calles de Argentina”, remató.

19:30 | Carlos Heller consideró que el proyecto busca “seguir favoreciendo a los ricos”

El diputado nacional de Unión por la Patria Carlos Heller cuestionó de punta a punta los proyectos de ley de Bases y de Medidas Fiscales del oficialismo, y aseguró que a través de esas herramientas el Gobierno busca “seguir favoreciendo a los ricos en detrimento de las grandes mayorías populares”.

“No hay que mentir, no hay que decir falacias para tratar de justificar lo que quieren justificar, que es un ajuste brutal que no tiene ninguna justificación”, consideró.

Al comienzo de su exposición en el recinto, el economista desmintió la idea propagada por el oficialismo de que “el país estaba al borde de la hiperinflación y al borde de un desorden y un desastre absoluto”.

También negó enfáticamente que el plan antiinflacionario esté teniendo éxito. “La inflación promedio del año pasado fue 8,6% (enero-noviembre del año pasado); la inflación de los 4 meses de la gestión de este gobierno es 17,6%; la inflación acumulada de los 4 meses de este gobierno es 90% por ciento y dicen que están derrotando a la inflación”, comparó.

En otro orden, Heller rechazó “de plano” el blanqueo de capitales incluido en el paquete fiscal y consideró que la rebaja del impuesto de Bienes Personales “es otra cuestión inaceptable porque la propuesta va a generar una pérdida de recaudación en un país que no tiene plata”.

“Buscan bajar impuestos a los que más tienen y gravar a los que menos tienen. Nuestro dictamen va en inversa a todo lo que el Ejecutivo busca”, cerró el diputado opositor.

19:00 | Karina Banfi defendió la Ley Bases: “Quiero terminar con este Estado ineficiente”

La diputada nacional de la UCR Karina Banfi defendió con énfasis la Ley Bases y aseguró que comparte el objetivo de “terminar con este Estado ineficiente”.

Mimetizándose con el discurso libertario, la radical bonaerense resaltó que la iniciativa ómnibus propone “una economía liberada de las ataduras burocráticas” y apoyó el proceso de privatizaciones que se impulsa a través de la norma.

“La Ley Bases propone cambios profundos, una economía liberada de las ataduras burocráticas, una reforma administrativa que pone al Estado en cumplimento de misiones esenciales”, destacó al intervenir como oradora en el debate.

“Hemos vivido mucho tiempo bajo un imperio de lógica proteccionista, conservadora, prebendaria. Y el resultado es que hoy uno de cada dos argentinos es pobre”, siguió con tónica liberal.

Sobre las privatizaciones, Banfi dijo que la ley ómnibus garantiza “los resguardos institucionales que aseguran su transparencia y equidad”.

“El Gobierno tomó nota de esto en distintas conversiones que fuimos llevando, diferenciándose del proceso de privatizaciones de los 90 que terminó en variados casos de corrupción. Hoy proponemos un proceso mucho más transparente, con acceso a la información y participación ciudadana. Con rendición de cuentas y adecuación a los estándares internacionales”, ponderó.

La diputada radical hizo hincapié en la necesidad de hacer una “vuelta de página” y avanzar con la media sanción después de “meses de discusión”.

“Tenemos una oportunidad excepcional para mostrar ante la sociedad que está cansada, intolerante, esta ley que es fruto de la discusión y los consensos alcanzados. Llevamos meses de discusión, avances, retrocesos, participación de muchos actores, acuerdos, disidencias. Y hemos llegado a un momento donde debemos materializar todo este esfuerzo en una norma que de vuelta la página, que nos saque de la frustración en la que estamos”, insistió.

18:30 | Javier Milei siguió el tratamiento de la ley desde Olivos

El presidente Javier Milei siguió desde la Quinta de Olivos la primera jornada el tratamiento de la nueva Ley de Bases que el oficialismo se apresta a aprobar el miércoles en la Cámara de Diputados.

El mandatario no concurrió este lunes a la Casa Rosada y se quedó en la residencia presidencial para estar al tanto de lo que sucedía en el parlamento, en momentos en que se cumplieron más de cuatro meses de la llegada de la gestión libertaria, lapso en el que aún no logró sancionar ninguna ley debido a su debilidad en ambas cámaras.

Está previsto que este martes Milei regrese a la Rosada para encabezar la habitual reunión de Gabinete con todos sus ministros. A primera hora de esa jornada, cuando se desarrolle el encuentro de ministros, se calcula que todavía seguirá la discusión en Diputados sobre la extensa ley del oficialismo.

17:45 | Nicolás Massot: “Esta no es más la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso”

El diputado nacional de Hacemos Coalición Federal Nicolás Massot aseguró que el proyecto de Bases “no es más la ley” del presidente Javier Milei, sino que “es la ley de este Congreso”, fruto de “más de cuatro meses de trabajo”.

Al intervenir como orador individual en el debate del proyecto ómnibus que se trata en sesión especial de la Cámara baja, el legislador bonaerense destacó todas las mejoras que sufrió el texto tanto en el primer proceso de debate que se frustró en febrero pasado como en la antesala a la actual sesión, producto de la insistencia de la oposición dialoguista.

A la vez, Massot dijo que se “juega entero” a que el Senado va revisar la media sanción que surja de Diputados, y consideró que eso sería deseable, especialmente en temas polémicos como el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), la eliminación del monotributo social y la actualización del impuesto a las Ganancias.

“Esta no es mas la ley de Milei, esta es la ley de este Congreso a la que le falta la revisión de una cámara”, indicó, y dijo que si fuera necesario tomarse “tres semanas” para “sacar algo” a “largo plazo”, que se haga.

Massot criticó tanto a quienes se ponen “en una posición irreflexiva de que acá no hay nada que cambiar, de que hay que votarlo a libro cerrado”, en una alusión a La Libertad Avanza y al PRO, como a aquellos (Unión por la Patria y la izquierda) “que dicen que todo es negativo, que nada de todo esto va a ocurrir y que solo podemos mejorar si vamos para atrás”.

El diputado de Hacemos criticó “lo inequitativo del reparto del peso del ajuste” llevado a cabo por el Gobierno, aunque reconoció que había que transitar un sendero de ajuste y equilibrio fiscal.

Más allá de comprometer el apoyo en general al proyecto de Ley de Bases, el ex titular del bloque del PRO durante la época de Mauricio Macri prometió que desde su actual bancada van a “pelear” para que a los jubilados les paguen una compensación por la inflación entera de enero.

“No vamos a dejar de insistir para que se haga, porque sí hay plata”, aseveró Massot, confrontando con el eslogan libertario de que “no hay plata”.

También indicó que desde Hacemos Coalición Federal van a “insistir en que se resuelva la cuestión de los presupuestos universitarios y la ciencia y la tecnología”.

“Nada de todo eso implica que no se pueda auditar para que las cosas mejoren. Pero no hace falta que para que las cosas mejores cargarse consensos que la sociedad construyó o instituciones públicas enteras”, cerró.

17:25 | Silvina Lospennato: “Esta ley no sería necesaria sin la tragedia que dejó el kirchnerismo”

La diputada del PRO, Silvia Lospennato, defendió el proyecto que impulsa el Gobierno Nacional y aseguró que no sería necesario “sin la tragedia que dejó el kirchnerismo”.

“Esta ley no sería necesaria sin la tragedia que dejó el kirchnerismo. La mayoría de los argentinos eligió sacrificarse”, expresó. Además, responsabilizó a dicho espacio político por la crisis económica. “Se llama relato kirchnerista, pero se apellida déficit fiscal”, ironizó.

“Comenzó cuando se abandonaron los superávits gemelos y la política pública volvió a financiarse con emisión monetaria”, introdujo. A partir de allí “la inflación volvió a asomar como el asesino silencioso del progreso, tapado con un relato que hoy está agonizando”. “Aumentaron el peso del Estado 14 puntos del PBI. Repartieron lo que no había”, agregó.

Luego, justificó la iniciativa del oficialismo por la legitimidad obtenida en las urnas: “Hace apenas cinco meses los argentinos votaron un cambio”. Asimismo, explicó que en su espacio “compartimos el diagnóstico”, que desean “que al presidente le vaya bien, nunca apostamos al fracaso”, y, finalmente, que esa postura “representa al votante del PRO”.

17:00 | Mónica Frade: “Muchos del oficialismo están preocupados por la necesidad de sacar esta ley”

La diputada de la Coalición Cívica (CC) Mónica Frade afirmó que los legisladores de La Libertad Avanza están “preocupados” para que sancione la ley de Bases, aunque el presidente Javier Milei “dice que le da lo mismo si sale”.

“Muchos del oficialismo se muestran preocupados por la necesidad de sacar esta ley y, por otro lado, tienen al Presidente diciendo que le ‘da lo mismo que la ley salga o no'”, lanzó Frade en diálogo con Radio Colonia.

En esa línea, continuó: “Estamos en un problema. Muy confuso el panorama político y si quieren o no quieren”. Desde el mediodía de este lunes, la Cámara de Diputados discute la nueva ley de Bases y el paquete fiscal.

Consultada al respecto, Frada indicó: “Cada uno va a hacer lo que considere en particular. En general, seguro la mayoría lo vote. Yo no lo voy a votar. En particular, como se vota por capítulos, va a haber muchas negativas”.

La legisladora integra el bloque Hacemos Coalición Federal, que lidera Miguel Ángel Pichetto. Más allá del liderazgo de Pichetto, la CC ya anticipó su voto negativo y firmó el dictamen de comisión en disidencia.

“Veremos… Este modo de votar por capítulos tiene ese riesgo. Yo puedo estar de acuerdo en los capítulos con algo, pero si es votar por capítulos, probablemente, la mayoría los tenga que votar en negativo”, explicó Frade.

16:30 | La Coalición Cívica votará en contra del proyecto

El jefe del bloque de la Coalición Cívica, el diputado Juan López, anunció que su espacio votará en contra del proyecto de Ley de Bases.

“No vamos a entrar en la mugre de un Presidente que intenta degradar el debate y al que no vamos a hacerle el juego. Porque tiene miedo, miedo que se nota que su gobierno no tiene pericia ni equipo, no va a tener más excusas y va a tener que gobernar y trazar un programa de salida”, dijo.

16:00 | Christian Castillo: “Es el paquete Hood Robin”

El diputado de izquierda Christian Castillo dijo que el paquete fiscal “les bajará el salario a trabajadores para darles a los más ricos”. “Es el paquete Hood Robin”, dijo.

“Nosotros somos una fuerza minoritaria que quiere expresar a la fuerza a una fuerza mayoritaria, que cuando gobierne va a poder dar vuelta la Argentina de abajo para arriba”, agregó Castillo.

15:45 | Según Romina del Plá, la propuesta oficialista “es una reverenda porquería”

Romina del Plá, del Polo Obrero, aseguró: “Es una jornada históricamente negativa”. La diputada sostuvo que su espacio rechazará la iniciativa, a la que calificó de “reverenda porquería”. En particular, criticó la reforma laboral y sostuvo que “no tiene nada de light” y que, por el contrario, retrotrae las condiciones de trabajo al siglo XIX.

La legisladora remarcó que la propuesta -la creación de un fondo de cese laboral, la extensión del régimen de prueba, etcétera- “es un paraíso” para las empresas. En esa línea, cuestionó la suspensión de la moratoria jubilatoria en contraste de “los beneficios a las patronales”.

Del Plá, además, dijo que “si no fuera por licuar las jubilaciones el éxito de Milei sería ninguno”.

15:25 | Christian Castillo: Saben que el humor social se les está agotando”

Cristian Castillo, del Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad, se enfocó en las modificaciones al régimen laboral. “Es un dictamen completamente inconstitucional, tanto en las facultades delegadas como en la violación de 14 bis y en la regresividad de las relaciones laborales, algo expresamente prohibido en los tratados internacionales”, sostuvo.

Según Castillo, el gobierno “sabe que el humor social se les está agotando” y de ahí el “apuro” para tratar la Ley Bases. El diputado puso como ejemplo de la tensión la masiva marcha a favor de las universidades que se realizó en todo el país el 23 de abril.

Además, Castillo comparó a Galtieri “que usa la cadena nacional para decir ‘estamos ganando’ y citó los números de la baja de la actividad y la “liquidación” de los salarios y las jubilaciones. “Estas dos leyes son un agravio a la clase trabajadora”, subrayó.

15:00 | Mónica Fein defendió la moratoria previsional

Mónica Fein retomó a Stolbizer y reconoció que la Argentina atraviesa una emergencia. “No reconocerlo sería negar que llegamos hasta aquí producto de malas políticas”, dijo. La diputada de Hacemos Coalición Federal “hacemos muchos años venimos hablando del menoscabo de las instituciones” y cuestionó la falta de voluntad para nombrar al procurador.

“Cuando escucho a la primera minoría aquí pienso que ellos también creen en las fuerzas del cielo”, subrayó. Sin embargo, aseguró que eso no lo impide observar los problemas del proyecto de la Ley Bases, y declaró que la iniciativa “debilita la democracia”. “Milei quiere que gestione el mercado. En todo el mundo hay una forma de organización que permite una redistribución de oportunidades. Lo que necesitamos es un Estado eficiente, transparente y que garantice bienes fundamentales ocmo la salud y la educación y que promueva un modelo de desarrollo productivo”, agregó.

Fein insistió en la defensa del Estado y cuestionó la suspensión de la moratoria previsional que afecta, en primer lugar, a las mujeres, según aseguró. Además, defendió las empresas públicas y sostuvo que el régimen de importaciones propuestos afecta a las Pymes.

15:00 | Margarita Stolbizer: del “mamotrecho” al proyecto “más razonable”

La diputada Margarita Stolbizer destacó el trabajo legislativo que “puso límites” y sirvió para modificar el proyecto original, al que calificó de “mamotreto”. La legisladora de Hacemos Coalición Federal dijo que en esta oportunidad plantearán sus diferencias, pero reconoció que hubo una escucha por parte del oficialismo para incorporar modificaciones que sí acompañarán. “Llegamos hoy a un tratamiento mucho más razonable”, agregó.

Stolbizer insistió en que su espacio reconoce la existencia de una emergencia. “Aceptamos, entonces, que el Poder Ejecutivo nos diga que necesita herramientas para enfrentar esta crisis”, dijo.

La diputada, de todas formas, insistió en que el Gobierno “carece de un plan”. “No sabemos a dónde nos llevan porque no hay detrás de este proyecto un plan”, dijo y explicó que por esa razón no se acompañarán las facultades delegadas. En esa línea, Stolbizer cuestionó que Argentina haya gastado 300 millones de dólares en aviones de combate.

14.50 | Paula Oliveto sobre la corrupción

“El cambio por el cambio mismo es vacío si no trae bienestar. Hay algunos que se han llevado bastantes materias a marzo en materia de corrupción”, declaró la diputada Paula Oliveto (Hacemos Coalición Federal) y cuestionó tanto a los legisladores de La Libertad Avanza como a los del PRO que acompañarán completamente la iniciativa.

“No hablen más de corrupción cuando tienen en el gobierno a Daniel Scioli, sabiendo lo que hizo en la provincia de buenos aires, o cuando ponen como juez de la Corte a aquel que garantizó la impunidad a lo largo de los años”, aseguró en referencia al magistrado Ariel Lijo.

Oliveto, al igual que López, aseguró que acompañarán al presidente “en lo que está bien”, pero no en todas sus propuestas y en particular dijo que rechazará la delegación de facultades. Además, comparó al gobierno de La Libertad Avanza con el kirchnerismo en cuanto a la entrega de partidas según lealtades políticas.

14:40 | Juan Manuel López: “Estamos hartos de los banquinazos de este país, que un día va para la izquierda y otro para la derecha”

Del bloque Hacemos Coalición Federal, Juan Manuel López subrayó que acompañará aquellos temas con los que está de acuerdo y rechazará otros. “Con seriedad y sentido de justicia, sin ideologías. Estamos hartos de los banquinazos de este país, que un día va para la izquierda y otro para la derecha”, dijo. Sin embargo, en su discurso cuestionó con fuerza al Gobierno y, en particular, al equipo de confianza de Milei: a su hermana, Karina Milei, y a su asesor Santiago Caputo.

“Es un presidente que tiene un carácter, una emocionalidad desbordada; es una señora que no conoce la Argentina pero que decide todo; es un estratega político que está fascinado con el invento que creó, y que no sabe si hacerse cargo y que transita y le pide perdón a la CGT”, declaró.

López insistió en que está de acuerdo con la declaración de emergencia, pero no en la delegación de facultades. Además, se preguntó por qué en el listado de empresas a privatizar no se tuvieron en cuenta entes como Nación Seguros, salpicados por escándalos de corrupción. También retomó los trascendidos sobre las razones por las que el oficalismo eliminó las modificaciones tributarias al tabaco, entre otras suspicacias.

13:50 | Germán Martínez contra las facultades delegadas

El presidente de bloque de UxP, Germán Martínez, manifestó su postura general sobre el proyecto y cuestionó la iniciativa oficialista. En particular, subrayó los cuestionamientos a la delegación de facultades al presidente, aunque también alertó sobre los posibles negocios inmobiliarios que se habilitarían si se sanciona la ley. “No hay transparencia posible con un gobierno de tramposos”, declaró.

“Llama la atención que tratándose por segunda vez el tema en el recinto, habiendo pasado todo lo que pasó, el oficialismo no se anime a explicar el proyecto”, dijo Martínez. Además, comparó esta iniciativa con la ley ómnibus que fracasó en febrero y aseguró: “Es absolutamente falso que este proyecto de ley sea mejor que el anterior. Que tenga menos artículos no significa que sea mejor, al contrario: incorpora aspectos como la cuestión laboral y previsional que no estaban antes”.

Martínez se detuvo en algunos puntos específicos del proyecto, sobre todo en el régimen de importaciones propuesto por el oficialismo, y aseguró que rechazará todos los artículos de la iniciativa.

13:50 | José Luis Espert y su defensa del impuesto a las ganancias

El diputado José Luis Espert (La Libertad Avanza) se refirió en particular al capítulo fiscal que se debatirá en el recinto -en paralelo a la Ley Bases-. Antes de comenzar su presentación, primero le “agradeció” a todos los argentinos por “el esfuerzo que están haciendo para acompañar las medidas de un gobierno que está tratando, con muchísimo esfuerzo, de encauzar el desastre heredado. La Argentina se enfrentaba a una crisis homérica el año pasado. Estamos saliendo de ahí y lo vamos a lograr”, aseguró.

Espert reconoció que el impuesto a las ganancias es uno de los aspectos “más debatidos y polémicos” de la propuesta oficial, pero sostuvo que el proyecto pretende resolver las distorsiones heredadas y responsabilizó al exministro de Economía Sergio Massa que hizo modificaciones “irresponsablemente”, en referencia a los 950 mil contribuyentes que dejaron de tributar por decreto.

“Aquellos defensores del slogan ‘el salario no es ganancia’ deberían votar de cabeza”, dijo en referencia a que el proyecto deja “un piso alto” y luego dio detalles sobre el proyecto.

13:30 | Santiago Santurio, el primer diputado libertario que tomó la palabra: “Es un cambio de modelo”

El diputado Santiago Santurio (La Libertad Avanza) fue el primero en tomar la palabra para defender la Ley de Bases. “Nos encontramos con que el presidente Javier Milei tiene un 57% de imagen positiva, que la hiperinflación empieza a quedar en el pasado y ahora la pregunta es cuándo comienza el crecimiento de la economía. Solamente en cuatro meses, después de veinte años de decadencia. El único fin que tiene esta ley es que las familias, los emprendedores, los empresarios puedan desarrollar su pleno potencial. No es la política la que va a sacar el país adelante sino la creatividad y el esfuerzo que hace cada uno día a día. Estamos convencidos que va a ser un cambio de modelo”, declaró.

Santurio retomó el concepto de “batalla cultural” y dijo que el Estado es el responsable de la inflación, de la deuda y de la crisis económica en general. En esa línea, cuestionó la cantidad de empleados estatales, el funcionamiento de la obra pública, la idea del “Estado presente” y las políticas energéticas y el valor de las tarifas, entre otros. “El Estado tiene un rol ineficiente”, subrayó.

“Nos estamos volviendo un país confiable”, insistió y defendió la desregulación del Estado.

13:00 | Cuestiones de privilegio

Menem inició el momento para que se presentaran las cuestiones de privilegio y la primera en tomar la palabra fue Bregman, que hizo su planteo sobre los efectos que tendría la sanción de la Ley Bases para las mujeres. “Se aumentan sus dietas a escondidas y dicen que no sabían y con la misma repulsión vemos cómo se ponen de acuerdo en un pacto nefasto para atacar a las mujeres”, declaró. La diputada sostuvo que la aprobación significará que “9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse”, cuestionó las reformas en cuanto a las licencias por embarazo y la indemnización de empleadas domésticas.

Ana Carolina Galliard (Unión por la Patria) planteó una cuestión de privilegio contra Menem. “Hemos visto desde que usted asumió la Cámara un montón de irregularidades”, declaró. Entre una serie de planteos sobre el funcionamiento de Diputados, cuestionó las decisiones que tomó el libertario en áreas como el canal Diputados TV y destacó que hubo despidos y que se censuró al aire a periodistas.

La diputada Vanesa Siley también presentó una cuestión de privilegia contra Menem. Cuestionó su rol en la Cámara y retomó el escándalo que involucró a Marcela Pagano. Luego de denunciar manejos arbitrarios, dijo: “Se lo hizo a su propio bloque en la comisión de Juicio Político con una maniobra pretendió sacar a uno, poner a otro… pero usted no se puede apropiar de las instituciones”.

La diputada radical Karina Banfi hizo un planteo contra Milei en defensa de los periodistas que fueron atacados por el presidente en el último tiempo. “Hay un doble discurso: por un lado decimos que no queremos un Estado que se entrometa en la pauta oficial o que quiere vender los medios del Estado. Está bien, es un gobierno libertario. Pero lo que vemos permanentemente es que hay un linchamiento sobre periodistas o todos aquellos que exponen sus ideas”, declaró y remarcó la importancia de la libertad de expresión para la vida democrática.

La diputada Sabrina Ajmechet (PRO) aprovechó la oportunidad para denunciar expresiones antisemitas. Aseguró que la legisladora Galliard le gritó “sionista” como si fuera un insulto, que el rabino Axel Wahnish -propuesto por el Gobierno para ser embajador en Israel- tuvo que dar explicaciones sobre su nacionalidad, “algo que nunca se le preguntó a un candidato a Roma”, dijo, y acusó al senador José Mayans por llevar adelante “un acto antisemita al comparar lo que está sucediendo hoy en Israel con el nazismo”.

Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) cuestionó al Ejecutivo nacional y dijo que “son la casta paleo-libertria”. “¿Al final los trabajadores, los estudiantes y los docentes eran la casta?”, declaró. El diputado aseguró que la sanción de la ley afecta a los trabajadores monotributistas: “Qué regalito en la víspera del Día del trabajador”, sostuvo y le exigió a las centrales gremiales, “que están mirando para otro lado”, un plan de lucha.

Otra de las cuesitones de privilegio contra el presidente Milei fue presentada por el diputado Ramiro Gutiérrez (Unión por la Patria). “Nos encontramos en la postrimería de un hecho muy severo que nos va a dañar y no tiene precedentes”, declaró y agregó: “El presidente ha exteriorizado una política de capitales de más de 200 millones de dòlares van a poder ingresar a la Argentina sin ningún tipo de trazabilidad. Jamás he visto en mi vida profesional un hecho de semejante gravedad. Es una invitación a todos los carteles de la droga a que vengan a un nuevo paraíso”.

12:45 | Los primeros cruces

Apenas abrió el debate los diputados tuvieron la oportunidad de expresarse sobre cómo se va a desarrollar la votación. El oficialismo había propuesto que se votara por capítulos, pero hubo quienes aprovecharon el uso de la palabra para exigir que haya tratamiento en particular de algunos artículos.

Una de las legisladoras más duras fue Myriam Bregman, quien aseguró que “se está cercenando el debate desde el inicio”. La diputada de izquierda acusó que “se metió entre gallos y medianoche la eliminación de la moratoria previsional y una terrible reforma laboral”.

El diputado Fernando Carbajal, de la Unión Cívica Radical, también mencionó que se está “cercenando el debate”. El presidente del bloque Unión por la Patria pidió que haya artículos que se puedan votar en particular.

Uno de los referentes de la “oposición dialoguista”, Miguel Ángel Pichetto, del bloque Hacemos Coalición Federal, propuso sobre esta instancia: “No votemos nada a mano alzada. Que haya claridad en dónde está la mayoría”, declaró.

La diputada Silvina Giudisi (PRO) y el diputado Rodrigo de Loredo (UCR) defendieron el método de votación que había propuesto el oficialismo.

Al turno de que el cordobés tomara la palabra se produjo un griterío en el recinto. El cruce fue entre las diputadas Banfi y Galliard. Según publicó más tarde la legisladora de Unión por la Patria, su colega de la UCR la mandó a “tomar un rivotril”.

“Soy vehemente y pasional. No especulo jamás. Ni cocino leyes de espaldas a mi pueblo. Por eso el enojo de que decidan con el aval de la Unión Cívica Radical votar sin discusión particular. Por eso Karina Banfi me grita ‘tomá un rivotril’ en un acto machista y misógino lamentable de una colega que se dice sorora”, escribió la diputada de UxP en X.

12:20 | Sesión maratónica: se decidió que no habrá cuartos intermedios

El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, abrió la sesión a las 12.20 con 135 miembros presentes. El diputado Oscar Agost Carreño fue el encargado de izar la bandera durante la entonación del Himno Nacional.

En la previa al debate, los presidentes de todos los bloques se reunieron en Labor Parlamentaria y determinaron que la sesión no tendrá cuartos intermedios. Se prevé que el debate se extienda por más de 30 horas. Se esperan unos 150 oradores.

11:00 | Manifestantes afuera del Congreso

Durante la mañana, organizaciones de izquierda y movimientos sociales se manifestaron afuera del Congreso para reclamar en contra de la Ley Bases.

Con presencia policial, los manifestantes se mantuvieron en la vereda durante el ingreso de los diputados, a quienes les reclamaron que no apoyen el proyecto oficialista. Las cuestiones vinculadas a la reforma laboral fueron las que más se escucharon.

En el pelotón de apoyos aparecen los 38 votos de La Libertad Avanza, dos de Buenos Aires Libre, tres del MID, tres de Independencia, 37 del PRO, al menos 17 de los 22 de Hacemos Coalición Federal, al menos 29 de los 35 radicales, los ocho de Innovación Federal y uno de Creo.

La parte más difusa y empinada vendrá después, en la votación en particular, ya que hay artículos que penden de un hilo y podrían caerse si el oficialismo no ajusta las clavijas hasta el último momento. Pese a renegar de la política, la fuerza del Gobierno deberá maniobrar con astucia y pericia hasta el final para que no se le escabulla ningún voto.

Si bien es menos probable que se repita el escenario de enero raíz de que esta vez el Gobierno llegó con niveles más amplios de acuerdo con los bloques dialoguistas, nadie se anima a descartar ese desenlace producto de lo que muchos (incluso dentro de la fuerza oficialista) catalogan como “la inestabilidad emocional” del presidente.

En ese sentido, temen que algún traspié parcial en algún artículo altere la sensibilidad del presidente de tal forma que lo desborde y lo lleve a patear el tablero aniquilando la discusión por segunda vez.

“Hagan lo que quieran con la ley bases, vamos a lograr todo a pesar a la política”, dijo Milei días atrás en una cena de la Fundación Libertad. Son palabras que resuenan como una amenaza para opositores colaboracionistas, que no quieren que se los vuelva a someter al escarnio público de ser cómplices de un nuevo fracaso legislativo para el Gobierno.

Los artículos en riesgo

Según pudo constatar Noticias Argentinas a partir del diálogo con varias fuentes parlamentarias, el artículo tres del título Reforma del Estado está en riesgo porque los votos están muy divididos en los bloques de la UCR y Hacemos Coalición Federal. En este último bloque los seis diputados de la Coalición Cívica votarán en contra, al igual que los dos socialistas santafesinos, Margarita Stolbizer, Natalia de la Sota y probablemente Juan Brügge.

Este artículo aborda las facultades al Poder Ejecutivo nacional “a disponer, en relación con los órganos u organismos de la administración central o descentralizada” ya sea “la modificación o eliminación de las competencias, funciones o responsabilidades”, o “la reorganización, modificación o transformación de su estructura jurídica, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Asimismo excluye del alcance a “las universidades nacionales, los órganos u organismos del Poder Judicial, Poder Legislativo, Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan”.

Y se agregó a la lista de organismos exceptuados el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud “Dr. Carlos G. Malbrán” (ANLIS); la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).

Un sector del radicalismo que responde al diputado Facundo Manes y al senador Martín Lousteau piensa darle la espalda a esta facultad delegada para disponer sobre organismos públicos, más allá de las excepciones puntualizadas. En Hacemos Coalición Federal también hay resistencias internas de algunos sectores.

En cuanto al paquete fiscal, la reversión de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias está en duda. El mínimo no imponible fijado por el Gobierno en 1.800.000 pesos para trabajadores solteros no conforma a sectores de la oposición dialoguista.