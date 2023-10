Dietrich, el soldado de Macri que trabaja para Milei

El ex ministro de Transporte de Macri lidera un equipo que trabaja en la licitación de la Hidrovía y en el sector portuario creen que lo hace para Milei.

Patricia Bullrich se reunió con el ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich hace dos semanas y le propuso sumarse a la campaña pero “Guillo”, como le dicen en el PRO, rechazó la invitación y sospechan que trabaja de forma subterránea para la candidatura de Javier Milei.

Dietrich es uno de los hombres más cercanos al ex presidente Mauricio Macri y le reporta periódicamente sobre los avances en los modelos de licitación de la Hidrovía que elabora junto a un equipo técnico, en absoluta reserva, según pudo saber LPO de fuentes del complejo agroexportador.

Sin embargo, el ex funcionario no tuvo ningún contacto con Bullrich durante la campaña y el principal referente de la candidata del PRO en materia portuaria es Jorge Metz, quien ocupó la subsecretaría de Puertos durante la gestión de Dietrich pero la relación entre ambos se resintió cuando el ministro lo hizo renunciar a mitad de mandato envuelto en un escándalo de presuntos sobornos a funcionarios de su área.

A partir de allí, Metz y Dietrich tomaron caminos separados. Mientras el primero se sumó desde un principio a los equipos de Patricia, el ex ministro de Transporte mantuvo perfil bajo desde que Cambiemos dejó el gobierno aunque se mantiene activo y trabajando en los pliegos licitatorios del Sistema de Navegación Troncal.

Ante el rechazo de Dietrich a sumarse a la campaña de Patricia, en el entorno de la candidata se preguntaron para quién está trabajando y sospechan que es un punto de contacto secreto entre Macri y Milei.

El tema toma mayor trascendencia porque Macri viene de dar una charla en Miami donde evitó cuestionar a Milei, en otro desplante a Patricia cuando el cineasta Juan José Campanella intentó equiparar el populismo kirchnerista al proyecto de Milei y el líder del PRO salió por la tangente para evitar confrontar con el economista libertario.

Lo cierto es que LPO ya había revelado que el ex presidente le acercó a Milei al banquero Gerardo Matto para que lo ayude a juntar fondos entre fondos de inversión. Además, en el plantel del libertario tiene un rol protagónico Santiago Caputo, el sobrino de “Nicky”.

Sin embargo, lo que aún no había aparecido era un vínculo directo entre Milei y algún integrante de la mesa chica de Macri y Guillermo Dietrich es uno de los pocos que mantiene contacto periódico con el ex presidente. También se sumó a su equipo el ex presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger.

A su vez, fuentes del negocio agroexportador confirmaron a LPO que el ex ministro sigue trabajando en los pliegos con su equipo integrado, entre otros, por el ex gerente de Ford, Dino Zanetti, quien fue clave en el vínculo con los puertos en la segunda mitad del mandato de Cambiemos.

Durante su gestión, Dietrich avanzó en los pliegos y presentó una propuesta absolutamente alineada a los intereses de las agroexportadoras y tras la derrota de Macri y la vuelta del peronismo al poder cambió el rumbo y provisoriamente el servicio de dragado y balizamiento del Paraná está en manos de la Administración General de Puertos.

Lo cierto es que el ex ministro de Trasporte macrista nunca se desentendió del tema y trabaja metódicamente para avanzar en una de las licitaciones más importantes del país que representa un presupuesto multimillonario del cual depende más del 80 por ciento de las exportaciones argentinas al mundo.

Por Fabricio Navone-LPO