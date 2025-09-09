Diego Spagnuolo pidió una prórroga en la causa de las coimas y podría presentarse como arrepentido

El extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad se diferenció de la estrategia de los Kovalivker, los dueños de la Suizo Argentina, que pidieron cerrar el expediente con el argumento de “cosa juzgada”. Atemorizado y en soledad, sigue de cerca los movimientos judiciales.

Diego Spagnuolo se diferenció de la estrategia de los Kovalivker. El lunes 8, los abogados del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad le solicitaron al juez Sebastián Casanello una prórroga para contestar el planteo que hicieron en el expediente los dueños de la droguería Suizo Argentina, quienes pidieron cerrar el expediente con el argumento de “cosa juzgada”. Según pudo saber PERFIL, la defensa no avanzará en ninguna respuesta sin ver la causa y la posibilidad de que el dirigente se acoja a la figura del “arrepentido” todavía está sobre la mesa.

El régimen del arrepentido, o la figura de “colaborador eficaz”, le permite a un imputado obtener una reducción de la pena a cambio de proporcionar información valiosa y verificable a una investigación judicial. Apenas se filtraron los audios de Spagnuolo, en los que se lo escuchó describir un presunto circuito de sobreprecios y coimas en la ANDIS, se instaló el rumor de que ésta podría ser su estrategia. Y, a tres semanas del estallido del escándalo, se vuelve una posibilidad cada vez más concreta.

La semana pasada, Martín Magram, el abogado de Eduardo, Jonathan y Emmanuel Kovalivker, los socios mayoritarios de la Suizo Argentina, pidió que se cierre la investigación en contra de sus clientes por tratarse de “cosa juzgada”. El letrado hizo referencia a una causa de 2024, cuando la Justicia investigó una serie de contratos por parte de la ANDIS en favor de la droguería. En aquella oportunidad, el expediente se archivó por “inexistencia de delito”.

Se trata del segundo intento de Magram para conseguir que se cierre el expediente, luego de argumentar que los audios que destaparon el escándalo no tienen validez legal. La dificultad que sortea el abogado con esta nueva estrategia es que la investigación de 2024 fue por direccionamiento en los contratos y en la actual se investiga sorbeprecios y coimas.

Los abogados de Spagnuolo, Ignacio Rada Schultze y Juan Aráoz de Lamadrid, no se plegaron de forma automática al planteo de Magram y le solicitaron al juez Casanello una prorroga para contestar. Antes de tomar cualquier decisión, quieren conocer los detalles del expediente.

Spagnuolo: atemorizado y en soledad

Según repiten en su entorno, Spagnuolo está en soledad. A pesar de que el Gobierno intentó tender puentes para coordinar una estrategia legal, el extitular de la ANDIS hoy no tiene canales de diálogo abiertos con La Libertad Avanza.

La idea de que el oficialismo se haya intentado acercar a Spagnuolo resulta verosímil, ya que sus palabras salpicaron, además de los Menem, a la persona de máxima confianza del presidente: su hermana, Karina. Sin embargo, en La Libertad Avanza siempre negaron cualquier intento de diálogo.

Dos semanas después de que estallara el escándalo, Spagnuolo le hizo saber a la prensa que teme por su vida. Por estos días, nada cambió y continúa con el mismo miedo.

La semana pasada se instaló la versión de que Spagnuolo le habría solicitado asistencia a Poder Ciudadano, que se presentó como querellante en el expediente, con el objetivo de acogerse a la figura del arrepentido. La organización desmintió el rumor a PERFIL y también lo negaron personas allegadas al exfuncionario. Todo parece indicar que si el hombre que más veces visitó a Milei en la Quinta de Olivos decide hablar, lo hará en soledad.

Garbellini: la estrategia de la colaboración

Además de Spagnuolo y la familia Kovalivker, Daniel Garbellini es el otro hombre involucrado en la causa. Se trata del exdirector nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS y que, de acuerdo a los audios filtrados, era el encargado de coordinar el supuesto circuito ilegal de dinero en representación de Eduardo “Lule” Menem.

Garbellini, desplazado de su cargo apenas estalló el escándalo, decidió que su estrategia se basará en demostrar colaboración con la Justicia. Se presentó en el expediente con la representación de los abogados Martin Olari Ugrotte y Agustín Biancardi y entregó su celular. A diferencia de los hermanos Emmanuel y Jonathan Kovalivker, aportó el dispositivo con su respectiva clave de desbloqueo.

Además, en su entorno aseguran que no borró ningún mensaje, como sí se comprobó que hizo Spagnuolo antes de entregar su dispositivo. Tampoco presentó peritos de parte para su análisis.

Cuando Casanello le informó a Garbellini sobre el pedido de nulidad presentado por Magram, sus abogados respondieron que no tenían “nada que opinar” porque todavía no pudieron ver el expediente y, por lo tanto, no conocen el objeto procesal. Además, le plantearon al juez preguntas sobre los audios: quieren saber si la Justicia dispone del crudo de las grabaciones o si sólo de lo filtrado por la prensa, si fueron obtenidos de manera lícita y si son reales.

Según pudo saber PERFIL, Garbellini se mantendrá con perfil bajo. Sus allegados dicen que el exfuncionario está golpeado y preocupado por los suyos. “Se quedó sin trabajo y tiene una familia típica de clase media del conurbano que ahora no la está pasando bien”, contaron. Por ahora, espera que se levante el secreto de sumario y decidir el próximo paso a seguir.

Diego Spagnuolo | NA

Por Giselle Leclercq-Perfil