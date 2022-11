Diego Santilli: “Más que halcones y palomas, parecemos gansos”

El diputado se refirió a las peleas dentro de la coalición opositora que integra y aseguró que “nos hacemos daño a nosotros mismos”

Diego Santilli dialogó con María Laura Santillán al aire de La mañana de CNN, por CNN Radio. Allí se refirió a la interna en Juntos por el Cambio, las próximas elecciones y el proyecto de ley que presentó para bajar la edad de imputabilidad a los 15 años.

La periodista le mencionó las últimas agresiones dentro de la coalición opositora, como la de Patricia Bullrich a Felipe Miguel, asegurando que le “iba a romper la cara” al jefe de Gabinete de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sobre este punto, el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires opinó: “Creo que lo de las últimas semanas ha sido muy malo. Y muy malo, además de que nos hacemos daño, porque nosotros pretendemos ser una alternativa a este Gobierno, y ser una alternativa es no ser un espejo de lo que hace este Gobierno, donde la Vicepresidenta elige al presidente por un tuit y después no se hace cargo del gobierno que tiene”.

“Ese tipo de errores son las cosas que no tenemos que repetir y cuando uno empieza con este tipo de chicanas, agresiones o descalificaciones cruzadas, nos hace mucho daño“, añadió el diputado.

Autocrítica

Santilli señaló que como país “no hemos resuelto el problema de la pobreza, el problema del trabajo, el de la inflación, el del modelo económico argentino para proyectarnos y salir adelante”. “Si a eso le agregamos las discusiones internas, de, como yo escucho, que uno es una paloma, que el otro es un halcón…más que palomas y halcones, parecemos gansos que nos estamos haciendo daño a nosotros mismos“.

El funcionario aseveró que “estas son las cosas que tenemos que terminar y que no nos hacen bien”. “La sociedad quiere una alternativa que pueda liderar un cambio profundo de país y que pueda sacarlo adelante, no que esté discutiendo entre sí”.

Proyecto para bajar la edad de imputabilidad a 15 años

Este miércoles, el diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli presentó un proyecto de ley de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil” que propone bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años.

El objetivo de su proyecto es revertir “los efectos del delito en la sociedad”. Para poder lograrlo se prevé que los adolescentes que cometan los delitos “se hagan responsables” de sus actos y reparen los daños ocasionados.

“Tenemos una Ley Penal Juvenil que data de más de 40 años que no aborda la problemática integral de los jóvenes y el delito y violencia, que sí lo ha resuelto toda Latinoamérica y el mundo”, comenzó el legislador defendiendo su iniciativa. E indicó: “Muchas de las situaciones que llevan a los jóvenes a la violencia y a cometer un homicidio vos las podrías haber evitado con una justicia restaurativa. Si vale lo mismo delinquir que no delinquir, no hay restauración, no hay reparación, no hay aprendizaje, no hay reintegración ni inclusión”.

“Si un chico de 15 años viola o mata a otra persona, no pasa nada, es ininputable. A las 72 horas queda libre y no pasó nada”, insistió Santilli. Lo que propone el exvicejefe de Gobierno porteño es “tener una Ley Penal Juvenil que evite que el joven llegue a esa situación”.

Elecciones en la Ciudad

Sobre sus predilectos para asumir como alcalde de CABA, Santilli contó que se siente cómodo trabajando con “Jorge Macri, Fernán Quiró, Soledad Acuña, Emmanuel Ferrario“. Sin embargo, aclaró que “hay muchas personas que tienen capacidad y hacen un buen trabajo”.