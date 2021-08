Diego Peretti: “La grieta es un negocio que le da plata y poder a mucha gente”

En “El Reino”, serie de Netflix, hará de un pastor evangélico a punto de llegar a presidente. Acá, con Enzo Maqueira, su mirada sobre la política actual.

Un pastor evangélico es candidato a vicepresidente. El día del acto de cierre de campaña, un atentado termina con la vida de quien iba a acompañar en la fórmula presidencial. El pastor queda enfrentado con la posibilidad de ser el nuevo presidente. Tendrá que lidiar con su propio ego, con los mensajes que cree recibir de Dios, con un entorno que lo empujará hacia los extremos. También con las amenazas que se ciñen sobre él.

Diego Peretti es quien protagoniza un thriller político que parece haber sido concebido como una advertencia. En un mundo donde las derechas conservadoras avanzan y la violencia política vuelve a ocupar el centro de la escena, El Reino, la nueva serie de producción nacional que estrena Netflix, parece presentarse no tanto como una distopía, sino como un escenario posible para un futuro cercano.

-El Reino presenta un cuadro que no se ve tan descabellado en la actualidad: un crimen político, el ascenso de un líder vinculado a la derecha conservadora, el establecimiento de un gobierno que se ampara en la fe y no en el razonamiento.

-Cuando una autarquía como la que presenta la serie está liderada por alguien que se apoya en lo metafísico de la religión para avanzar en el país, ya hay una oscuridad enorme entre los deseos de la población de que su salario llegue a su bolsillo y de que Dios provea eso. Hay un vacío ideológico que no es de derecha ni de izquierda, sino una forma de gobierno teocrática que no alcanza la racionalidad que debe tener una república en su organización.

Diego Peretti encarnando al oscuro pastor de la serie “El Reino”.

-Una de las primeras referencias en las que uno piensa es en gobiernos como el de Bolsonaro, en Brasil.

-Bolsonaro es un político que coquetea con el evangelismo, pero en la serie hay un desorden político y social tan grande que el poder lo toma un líder evangelista y no alguien cercano al evangelismo. Y no solo es un líder: también está descompuesto psicológicamente. Entonces todo se trastoca mucho más.

-¿Creés que un gobierno con esas características podría asumir en la Argentina?

-Eso ocurre cuando hay un vacío muy grande y los tejidos sociales se han roto completamente, entonces solo queda apoyar la ilusión o la esperanza en un ser que invoca poderes divinos. Cuando se cae en esa ignorancia de conciencia política, la democracia deja de ser lo que es y termina siendo lo que la serie desarrolla. ¿Si es posible que ocurra en algún país? Seguro. En este, no estoy tan seguro.

-Dejás lugar a la duda.

-La serie me hizo pensar que podría ocurrir. Nuestra cultura política tiene que ver con ese River o Boca, no es una conciencia política de país. Hay un desorden y una desvirtuación constante de normas y de leyes. La pregunta es: ¿ese laberinto puede llegar a provocar una situación como la que cuenta El Reino? Y… Es un cincuenta y cincuenta. Utilizando un poco la imaginación, podríamos estar cerca.

-Cuando uno piensa en esta conciencia política de River o Boca, inmediatamente piensa en la grieta.

-Una cosa es la grieta entre las clases sociales, que existe en todos los países del mundo y no se puede negar: la lucha de clases existe y negarla es como negar el inconsciente en psicología. Pero la grieta coyuntural que se vende, este River-Boca que hace que las decisiones se tomen de acuerdo a si algo viene del este o del oeste, esa grieta es un negocio que le da plata y poder a mucha gente. Los dos componentes de esa situación se pelean para los medios, para que uno lea los diarios y se mantenga entretenido como con una telenovela; pero estoy seguro de que existe un teléfono que hace que los dos convivan y sigan llenándose las arcas revistiéndose en una ideología que puede ser populista o liberal, mientras la gente se muere de hambre y ellos siguen en el poder. Grieta es el revestimiento político, inflación es el resultado, y con esa inflación ganan los que provocan la grieta. Pero esto no es nuevo. Mi viejo ya lo vivió, es siempre la misma historia.

-¿Por qué no podemos salir de ese laberinto?

-Porque es un negocio. Tengo mucho respeto por los políticos honestos, que los hay, así como hay policías honestos, gente rica honesta o pobres honestos; pero el deshonesto provoca destrozos en los honestos porque tiene el poder de la psicopatía. El negocio de este país pasa por la inflación, la corrupción, por dar vuelta las leyes de acuerdo a la conveniencia de quién esté en el poder. Hay mucha politiquería pero no hay conciencia política. Uno del Frente de Todos considera que no se puede construir un país con Juntos por el Cambio, y Juntos por el Cambio piensa que no se puede construir con gente del Frente de Todos. ¿Entonces cómo hacemos? Si uno cree que no se puede construir un país con el otro cincuenta por ciento de la población estamos complicados.

-Además hay muchos discursos que fantasean con eliminar al otro.

-Fantasía, no. Te lo dicen. Sucede un hecho político relevante y lo primero que vas a escuchar de un político es: “Jamás en la vida democrática se vivió un acto de corrupción tan tremendo como el que estamos viviendo”. Y uno dice: “¿Pero este señor no se acuerda?”. Utilizan el presente para sensacionalizar tu subjetividad. Así te van marcando lo que tenés que pensar. Pero con sólo leer un poco de historia o ser un poco más grande te das cuenta de la fanfarronada y el verso de muchos políticos.

La religión al poder

Emilio Vázquez Pena es el nombre del pastor que Diego Peretti encarna en El Reino. Un hombre seguro de sus convicciones que se permite dudar: ¿priorizará a su familia o acudirá a la señal divina que le encomienda ser el próximo presidente?, ¿pondrá en riesgo su vida por atender la llamada de Dios?, ¿es posible gobernar con la fe? Son algunas de las preguntas que se desarrollan a lo largo de una interpretación tan convincente como magistral, que muestran a un hombre que cree haber sido elegido para cumplir una función para la que no parece estar preparado.

-¿Cómo construiste a este pastor?

-Para este personaje investigué sobre la iglesia evangelista. Hablé con personas muy bien intencionadas que tienen su iglesia; con ese simbolismo y ese modismo me metí en la mente de alguien que tiene una concepción perversa del trato con la gente, pero que además está convencido de que es un enviado del Todopoderoso para bendecir a este país con un futuro “próspero”, por usar una palabra que utilizan mucho los evangelistas. No es un evangelista bien intencionado, que estoy seguro que existen, sino alguien que cree que está llevando las órdenes de Dios a su pueblo, pero si salís de la burbuja de su mente te das cuenta de que tendría que estar en otro tipo de establecimiento y no comandando un país.

Para la construcción de este personaje, Peretti habló con personas vinculadas al evangelismo.

-¿Son válidos los grupos religiosos que buscan imponer sus creencias al conjunto de la sociedad?

-La democracia tiene que incluir a todos, también a estos discursos. Deben tener representatividad, porque si no quedan por fuera y es peor. Por fuera existe la victimización, el enigma de qué puede ser mejor, aferrarse a lo desconocido para enfrentar el quilombo. La democracia debe tener resortes para recibir a esta gente, que se blanquee y se muestre tal cual es. Los pueblos inteligentes decidirán y los dejarán como minoría.

-¿Tenés miedo de que la comunidad evangelista se sienta maltratada por la serie?

-Si hay un lío moderado, que genere polémica y debate, me parece muy bien porque es una de las funciones de la cultura. Pero las iglesias evangélicas no deberían tomar el programa como una acusación generalizada, sino como un caso particular, de ficción, de una iglesia que está podrida por dentro.

-La serie además se enmarca dentro del tiempo que vivimos y presenta a mujeres fuertes, como la esposa del pastor, interpretada por Mercedes Morán, o la fiscal que hace Nancy Dupláa. ¿Cómo te llevás con el movimiento feminista?

-Muchos de los reclamos los había escuchado antes, sin generar la amplitud que están generando ahora. Esta cuarta ola de feminismo está teniendo efectos que antes no se habían registrado. El rock era liberador en los años sesenta o setenta, pero era machista. John Lennon cantaba “la mujer es el negro del mundo”, pero los Beatles tenían una relación muy machista con sus esposas; y no era por culpa de ellos, ese mundo era así. Lo que pido es que se avance con justicia, porque si se avanza como una revolución ciega terminan pagándola inocentes. Se tiene que avanzar, pero sin fanatismo, porque el fanatismo no conduce a ningún lado.

-¿Hiciste una revisión de tus actitudes machistas a partir de este movimiento?

-El machismo nunca fue mi forma de plantarme en el mundo. En las reuniones yo me iba y decía “chau, chicos” y me sentía mal porque sentía que quedaba gente afuera. Así que ahora la posibilidad de decir “chiques” me sale naturalmente y me encanta. Pero soy de una generación en donde el perfume, la fragancia, los discursos, están plagados de machismo. Nunca formé parte de eso, pero soy de esa generación. Entonces, a veces, por las dudas, pido disculpas porque soy de aquel océano. Soy un pescado que viene aleteando de una manera que no hay que aletear y a veces no me doy cuenta.

-En los ‘80 militaste en el Partido Intransigente, ¿lo volverías a hacer?

-Ni en pedo. Para hacer política hay que tener vocación de poder, pero para mejorar la vida de los demás, no por el poder mismo. Y cuando se habla de vocación significa que tenés ganas de hacerlo, no que te estás sacrificando por el pueblo, como dicen muchos políticos. Tenés que sentir el deseo de trabajar para que la gente esté mejor, así como yo siento el deseo de actuar para que la gente se entretenga. Se trata de tocar bien tu violín, ni más ni menos. No debe ser un sacrificio. Tenés que hacer lo que te gusta y estar en el lugar en el que debés estar para la gente.

El estreno de “El Reino”

La serie protagonizada por Diego Peretti desembarcará el 13 de agosto en Netflix, con guión de Claudia Piñeiro y dirección de Marcelo Piñeyro y Miguel Kohan. El Reino tendrá ocho capítulos. Además de Peretti, actúan Mercedes Morán, Joaquín Furriel, Nancy Dupláa, Peter Lanzani, Vera Spinetta y Chino Darín.