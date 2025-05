Diego Moranzoni desmintió haberse quedado con dinero de una colecta solidaria

El periodista habló tras ser desvinculado de Crónica TV; dio su versión de los hechos y dijo que se trataría de una “operación” en su contra

Diego Moranzoni fue desvinculado de Crónica TV durante el fin de semana por presuntas acusaciones de estafa en su contra. Según circuló, el conductor estrella de la señal se habría quedado con dinero de una colecta solidaria, motivo por el cual el canal decidió echarlo. Tras la repercusión mediática que ganó este tema, el periodista rompió el silencio y desmintió las acusaciones.

Moranzoni es una de las figuras de Crónica TV, reconocido por sus programas con tinte benéfico para ayudar en diferentes causas populares. Sin embargo, su propio trabajo se convirtió en un calvario cuando aparecieron denuncias y reclamos por haberse quedado, presuntamente, con dinero de una campaña en particular que él habría publicitado.

En diálogo con Puro Show (eltrece), el periodista fue tajante. “Hubo una persona que dijo algo que es una gran mentira. Esto lo voy a probar en tres segundos, ni siquiera lo hice yo. Por un lado, hay una mujer muy amiga mía que no sé por qué mintió. Puede ser una campaña política, no sé”, empezó con su explicación.

“Sí, hay una operación, yo no me quedé con ningún peso de nadie. Jamás lo haría. No sé por qué me están haciendo esto… En realidad sí lo sé, son las reglas del juego. No voy a accionar contra nadie, simplemente lo voy a explicar”, continuó y luego apuntó contra la mujer que lo señaló dentro del canal: “Yo le conseguí la medicación de por vida. No sé por qué dice que le robé, lo que pasó es tan claro”. Y agregó: “Ella fue a contar una mentira, no me puede denunciar. Es una amiga, la adoro. No entiendo por qué hizo esto”.

“Por lo pronto me generó un problema en el vínculo con Crónica. Me sorprendió la actitud del canal, pero me chupa un hue***, ellos seguirán con lo que tienen que hacer y yo seguiré con mi vida. Ellos podrían haberme bancado, o no. Yo tomé una decisión. Después, no hay nada raro”, remarcó.

Además, insistió: “Nadie en este país, en los cincuenta millones de tipos que hay acá, pueden decir que yo les toqué un peso. Todo lo que se dice es una gran mentira, que en definitiva lo que hace es dañar mi imagen. Pero yo no lo tengo que ni explicar, si llegaran a hablar las mil personas que ayudé, esto es un escándalo, pero al revés. No le pedí a nadie que hable por mí”.

Sobre su situación de desempleo, Moranzoni reconoció: “Esto me genera un quilombo grande porque me quedé sin laburo, en un momento en donde la cuestión está brava. Yo no soy millonario ni mucho menos. Pero punto y aparte. Hoy hago mi programa de streaming, sigo con mi vida y listo. La gente que me consume hace 20 años sabe perfectamente que no me quedé con un peso. Todo lo demás es una operación”.

Más tarde, Moranzoni habló con Intrusos (América) y allí reiteró: “Nadie va a poder comprobar absolutamente nada de que yo me quedé con un peso de una colecta”. En ese contexto contó que la denunciante se llama Griselda y que la conoce hace cinco años. Según dijo, con el paso de los años, esa mujer comenzó a insistirle con diferentes “pedidos de ayuda” que cada vez se tornaron más periódicos. Sin embargo, él nunca sospechó que podría haber algo detrás. “Hoy por eso mi mujer y mis amigos me están putea***”, sostuvo.

La gota que rebalsó el vaso fue el pedido de Griselda de un tipo de medicación particular que ella no podía comprar, por lo tanto, Moranzoni accedió a realizar una colecta solidaria. En medio, él le pidió dinero prestado que después le devolvió, pero según dijo el periodista, utilizó comprobantes de transferencias viejas para mentir sobre un presunto robo.

Frente a las acusaciones, Diego Moranzoni repitió: “Esto juega políticamente. No tengo cuentas paralelas, no me quedé con dinero de las colectas, quiero aclararlo”.

Fuente: La Nación