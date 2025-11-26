Diego García, exfutbolista de Estudiantes de La Plata, fue condenado a más de seis años de prisión por abuso sexual

El uruguayo que pasó por el “Pincha”, Talleres y Patronato fue condenado por violar a una mujer cuando era futbolista del club platense y cumplirá arresto domiciliario hasta que el fallo quede firme.

El fútbol uruguayo está conmocionado: Diego García, el futbolista charrúa que pasó por Estudiantes de La Plata, Talleres y Patronato, fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por abusar sexualmente de una mujer en 2021.

El centrocampista, que se desempeñaba hasta el momento en Peñarol, cumplirá arresto domiciliario en la ciudad de La Plata con tobillera electrónica, mientras la Cámara de Casación revisa la defensa del deportista contra el fallo del Tribunal.

Incluso, al momento de la lectura del fallo, el uruguayo se desmayó y fue trasladado a un hospital para ser atendido, custodiado por policías debido a su condición de detenido.

Según se pudo saber, el hecho por el cual fue condenado García ocurrió durante una fiesta en la que participó junto a otros futbolistas, como Nazareno Colombo, además de otros integrantes y un grupo de mujeres.

La denuncia se efectuó hace más de cuatro años, cuando la víctima relató que estaba esperando para entrar al baño cuando García la tomó por la fuerza y la violó.

Tras esta sentencia en 2021, Estudiantes de La Plata separó al futbolista del plantel y luego fue cedido a Talleres y Patronato, rescindiendo su contrato meses después. De todas maneras, el futbolista continuó jugando profesionalmente en Emelec, Liverpool de Uruguay y Peñarol.

Cabe destacar que, al conocerse este fallo el mismo martes, la institución uruguaya confirmó la rescisión del vínculo de García.

Peñarol le rescindió el contrato a García

“Tal como estaba estipulado, se ejecutará de manera inmediata la rescisión del contrato profesional que lo vinculaba a nuestra institución”, afirmaron desde el Manya con un comunicado.







