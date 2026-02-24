Detuvieron a una mujer que participó del violento robo al guitarrista “Alambre” González en Caballito

La Policía de la Ciudad allanó una casa en San Martín y recuperó varios instrumentos del músico, aunque la guitarra tan preciada por el artista no aparece.

A días del brutal asalto que sufrió Daniel “Alambre” González, exguitarrista de Norberto “Pappo” Napolitano y leyenda del blues y el rock nacional, la policía detuvo a una mujer de 35 años en San Martín y recuperó gran parte de los objetos robados.

El operativo se realizó en una casa de Pueyrredón al 5700, en Billinghurst, partido de San Martín, donde los efectivos secuestraron once pedaleras, transformadores, cables de conexión, un reloj smartwatch, un collar plateado, una pulsera dorada, dinero en efectivo y dos celulares.

La sospechosa quedó detenida, mientras la policía sigue buscando al otro integrante de la banda.

Así fue el violento robo a “Alambre” González en Caballito

El hecho ocurrió el 15 de febrero, cuando González fue sorprendido al ingresar al ascensor de un edificio sobre avenida Avellaneda al 70, en Caballito. Una pareja lo interceptó, lo obligó a entrar a su departamento y lo desvalijó.

Los delincuentes lo ataron, lo golpearon y lo amordazaron. Se llevaron dos guitarras eléctricas (una de ellas con un valor sentimental incalculable), 15 pedales importados, documentación personal, dinero en efectivo, un celular y hasta lo forzaron a realizar una transferencia por billetera virtual.

La guitarra principal robada, una Telecaster “Frankenstein”, era su herramienta de trabajo y parte fundamental de su identidad artística. “La guitarra me llama a mí”, había contado el músico en una entrevista reciente.

A partir de la denuncia, la policía reconstruyó los movimientos de los delincuentes gracias a las cámaras de seguridad y al seguimiento del sistema de transferencias. Así, identificaron a los presuntos autores y solicitaron la orden de allanamiento al Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 36, a cargo de Alejandro Ferro.

Durante el allanamiento, los efectivos lograron recuperar gran parte de los elementos robados y detuvieron a la mujer sospechosa. El magistrado dispuso su traslado a una dependencia policial y ordenó nuevas medidas de prueba para avanzar con la causa.

El apoyo de la comunidad musical y la colecta solidaria

Mientras la investigación avanza, el círculo íntimo de “Alambre” y la escena del rock se movilizaron para ayudarlo. “Está bien, gracias a Dios, un poco magullado pero bien. Va a salir adelante”, aseguró en redes sociales Claudio “Pollo” Sarno, su manager y productor.

Músicos como Ricardo Mollo y decenas de colegas lanzaron una colecta solidaria bajo el lema “Alambre y amigos” para ayudarlo a recuperar sus instrumentos.

Además, pidieron estar atentos ante cualquier intento de venta de las guitarras robadas en sitios de compra-venta o redes sociales.

“Quería comunicarles que encontraron algunos pedales. La guitarra parece que la descartaron. No están. Algo es algo. Los golpes se curan, la guitarra ojalá. Agradecido por tanto cariño y amor”, expresó en un video que compartió en las últimas horas en redes. “Estoy bien”, agregó y pidió: “Les pido que no sigan colaborando con la colecta, que con el dinero que se recaudó es suficiente”.

Quién es Daniel “Alambre” González

Con 69 años, “Alambre” González es una leyenda viva del blues y el rock nacional. Hermano del baterista Gustavo “Bolsa” González, formó parte de bandas históricas como MAM (junto a los hermanos Mollo) y compartió escenario con figuras como Pappo, David Lebón, Piero, Héctor Starc y Raúl Porchetto.

En los años 80, fundó “Alambre y la Doble Nelson” junto a su hermano y dejó una huella imborrable en el underground porteño y del GBA. Su guitarra robada, una Telecaster armada con distintas piezas, era mucho más que un instrumento, era parte de su historia y su identidad.

