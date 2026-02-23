Detuvieron a un ex gendarme por un robo boquetero en una relojería de Lomas de Zamora

Fue atrapado junto a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el golpe ocurrido a fines de enero

En un operativo realizado por la DDI Lomas de Zamora de la Policía Bonaerense, efectivos detuvieron a Juan José Corrales, de 30 años, ex integrante de la Gendarmería Nacional Argentina, y aprehendieron a otros dos sospechosos tras una serie de allanamientos por el robo boquetero a una relojería del partido de Lomas de Zamora, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Los otros dos sospechosos apresados tienen 58 y 22 años y todos están acusados del golpe en el local de relojes de la Galería Oliver, ubicada en la calle Meeks 55, en Lomas de Zamora.

El robo, que se produjo el 25 de enero de madrugada, fue advertido por un empleado de seguridad al constatar la rotura de una vidriera y la existencia de una abertura en la pared posterior del local, de aproximadamente 40X30 centímetros, utilizada para acceder desde un terreno lindero.

La denuncia fue radicada por la propietaria del comercio, luego de comprobarse el faltante de mercadería.

Los relojes secuestrados

El trabajo de la Subdelegación de Investigaciones de Lomas de Zamora permitió identificar a los presuntos autores y localizar los domicilios vinculados al hecho.

Según la información oficial, este fin de semana se ejecutaron tres órdenes de allanamiento en los partidos bonaerense de San Martín y Vicente López.

En los procedimientos se secuestró un Peugeot 207 blanco, presuntamente utilizado en el robo, junto con 19 relojes, tres teléfonos celulares, un arma de utilería, dos chalecos refractarios con insignias de la GNA, dos pares de guantes y prendas de vestir empleadas en el ilícito.

Los tres detenidos

Entre los elementos incautados también se hallaron barbijos, herramientas varias, un carnet de discapacidad y medicación de venta controlada sin autorización.

La investigación estuvo dirigida por la Unidad Funcional de Instrucción N°19, a cargo de Ignacio Torregino, con intervención del Juzgado de Garantías N°6 de Laura Ninni.

Desfectaron a tres policías de la Fuerza Barrial de La Matanza por robar pertenencias de un auto recuperado

Asuntos Internos desafectó a los tres policías involucrados

El seguimiento por GPS de un celular sustraido durante el robo de un vehículo culminó con tres integrantes de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza desafectados de la Policía Bonaerense: los acusan de haberse quedado con objetos personalesdel vehículo recuperado tras el asalto.

La desafectación se produjo este miércoles por decisión de la Auditoría General de Asuntos Internos (AGAI) del Ministerio de Seguridad Bonaerense, luego de que la víctima del robo identificara a los agentes como responsables de llevarse pertenencias del interior de su Peugeot 2008.

Según pudo saber este medio de fuentes del caso, se trata de Thiago Amodio, Franco Silva y Alexis Martínez, quienes también son investigados por la Justicia ordinaria de La Matanza, en una causa que lleva la fiscal Marina Fernanda Rolón.

Todo comenzó el 24 de enero pasado, cuando una mujer sufrió el robo de su auto: en el interior estaba la sille de su bebé, una mochila con pañales, dos celulares y documentación. El Peugeot 2008 fue hallado por personal de la Fuerza Barrial de Aproximación (FBA) de La Matanza y entregado en la Comisaría de San Alberto. Pero… En su interior no estaban ningunas de las pertenencias.

Ante esto, la víctima utilizó la función de geolocalización de uno de sus celulares y, para su asombro, el teléfono aún le marcaba una posición: fue en el Barrio El Tambo, ubicado en la localidad de Isidro Casanova.

Como suele pasar en estos caso, la víctima fue hasta el lugar donde le indicaba el GPS. Y allí estaba uno de los oficiales de la FBA que fue desafectado luego, quien reconoció haber sustraido pertenencias y, no sólo eso, sino que incluyó en la maniobra a dos de sus compañeros.

Todo quedó registrado en video, sí las víctimas le filmaron la confesión. Recuperaron sus pertenencias pero no la mochila con pañales y los documentos y las fuentes del caso creen que eso sí fue robado por quienes sustrajeron inicialmente el coche.

Tras la denuncia sobre los sucedido, tomó intervención la Auditoría General de Asuntos Internos, y dispuso la desafectación de los tres efectivos. Al mismo tiempo, se inició una investigación interna para determinar la responsabilidad de dos policías de la Comisaría de San Alberto, ya que se descubrieron irregularidades.

