Detuvieron a seis integrantes de una banda de chilenos por el robo en la casa de Pampita

La mayoría son chilenos; al menos siete de los ladrones fueron apresados en Congreso y el restante, en La Boca; secuestraron dos de los tres autos que usaron en el asalto

La policía arrestó a la banda que robó una caja fuerte en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque. Según fuentes judiciales, el grupo delictivo que irrumpió en la vivienda de la modelo y conductora durante el último fin de semana estaba integrado por ocho ladrones, seis de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano.

Al menos siete de los sospechosos fueron apresados en un hotel, situado a media cuadra del Congreso, en Callao 44, y el sexto integrante de la banda fue detenido cuando circulaba en un Fiat Cronos, en La Boca.

Durante la mañana, los efectivos de la Policía de la Ciudad habían secuestrado dos de los vehículos utilizados en el robo cometido la madrugada del sábado en la propiedad situada en Juez Tedín al 2900.

Los procedimientos fueron realizados por efectivos de la División Investigaciones Comunales 14 y de la Comisaría Comunal 3 de la Policía de la Ciudad y habían sido ordenados por el fiscal porteño Eduardo Rosende.

El Volkswagen Suran en el que los delincuentes cargaron la caja fuerte de 1,50 metros de altura y 292 kilos había sido secuestrado en Salta al 600, a ocho cuadras del lugar donde fueron detenidos siete de los sospechosos.

Durante allanamiento en una de las habitaciones del hotel de Congreso los efectivos hallaron objetos que la víctima reconoció como propios y herramientas utilizadas en los asaltos, como ganzúas y palancas.

Una de las claves para identificar a los asaltantes fue el relevamiento de las cámaras de seguridad. Primero, los investigadores identificaron los tres vehículos usados en el asalto: el Volkswagen Suran, el Fiat Cronos negro y un tercer rodado.

En una segunda etapa de la revisión de las cámaras de seguridad, los policías reconstruyeron el recorrido que hicieron los delincuentes con los vehículos.

La Volkswagen Suran con patente adulterada fue hallada en Salta al 600; el Fiat Cronos negro, fue encontrado en La Boca, cuando era conducido por uno de los ladrones y tercer vehículo fue seguido hasta el hotel de Callao 44.

Con estas pruebas, los investigadores solicitaron al fiscal la orden de allanamiento para poder irrumpir en el hotel y sorprender a los sospechosos. Allí fueron detenidos siete de los acusados. En una de las habitaciones secuestraron ganzúas y palancas utilizadas por los delincuentes para violentar las puertas y ventanas de las propiedades que asaltaban.

Además, al revisar dicha habitación, los policías hallaron algunos de los elementos de valor que pertenecían a Pampita y que estaban en la caja fuerte que le robaron, que aún no apareció.

“Son mayores de edad, son todos chilenos los que están acá [en la avenida Callao] y un venezolano que está en La Boca. No tienen antecedentes porque llevan poco tiempo en el país. Entraron legalmente. Estamos esperando información de la Embajada para ver si tienen antecedentes en Chile. Son todos jóvenes. Ingresaron por la parte posterior de la casa, rompieron un blindex y ahí ingresaron. En las habitaciones [del hotel] hemos encontrado pertenencias que la señorita Pampita reconoce como propias, entre carteras, relojes y anteojos. Hablamos de una banda que es profesional”, precisó anoche el ministro de Seguridad de la Ciudad, Horacio Giménez, desde el lugar del procedimiento.

Ayer, al mediodía, la modelo y conductora logró recuperar los celulares en los que guardaba fotos con un alto valor afectivo. Pampita había denunciado que esos teléfonos eran de una tecnología que ya no se usa y, por eso, las imágenes que contenían no estaban subidas en la “nube” de internet; por eso afirmaba que no tenía otra forma de recuperarlas.

El robo fue denunciado el domingo a la tarde. Cuando Carolina Ardohain ingresó en su casa de Barrio Parque encontró abierta la puerta de doble hoja que daba al patio de la vivienda. La conmoción fue mayor cuando advirtió que faltaba la caja fuerte de 1,50 m, en la que guardaba los teléfonos celulares, además de otros bienes de alto valor y documentación personal y de sus hijos.

Según fuentes oficiales, la caja de seguridad fue el único elemento robado en la vivienda. Sobre el momento del hecho, se pudo saber que ocurrió entre el viernes pasado, después de las 19 y el domingo, a las 18.

Esa ventana de tiempo se estableció a partir del momento que la empleada doméstica de la conductora abandonó la casa y cerró las puertas sin que se hubiera registrado ningún incidente y el ingreso de Pampita en la vivienda, cuando regresó de Madrid, después de participar en una serie de eventos en los que fue contratada por su trabajo como modelo y conductora.

A partir de la revisión de las cámaras de seguridad, los investigadores lograron reducir esa ventana de tiempo y establecieron que el robo ocurrió entre el viernes por la noche y el sábado a la madrugada, en medio de la tormenta.

Por Gustavo Carabajal-La Nación