Detuvieron a la niñera que maltrató a un bebé de 7 meses en Córdoba: los escalofriantes detalles de la denuncia

La acusada quedó imputada por lesiones leves reiteradas. Sin embargo, el abogado de los padres de la víctima pidió agravar la acusación.

Un caso de maltrato infantil que quedó registrado en video conmocionó a la provincia de Córdoba: una niñera golpeó a un bebé de 7 meses en reiteradas ocasiones mientras estaba bajo su cuidado. La madre del menor descubrió todo cuando revisó las cámaras de seguridad de la casa desde su trabajo.

“Al principio estaba todo bien, pero una mañana vi cómo ella maltrataba a mi bebé. Le dio una cachetada que le dio vuelta la cara, le hundió la cabeza contra el colchón y después, como él lloraba, le tapo la boca”, contó Georgina, la mamá del nene golpeado, en diálogo con la cronista Jimena Pérez para Telenoche.

Según confirmó el Ministerio Público Fiscal de Córdoba, la acusada fue detenida este martes por orden de la Fiscalía de Instrucción del Distrito Turno 5 y quedó imputada por el delito de lesiones leves reiteradas.

Sin embargo, la familia pidió que se agrave la acusación a “lesiones graves agravadas por la condición de guardadora“, según indicó el abogado de la familia, Ramiro Bazán Fernández, a El Doce.

Asimismo, también indicó que se está evaluando la posibilidad de ampliar el pedido por tentativa de homicidio y privación ilegítima de la libertad, ya que, en cuanto Georgina intentó ingresar a la casa cuando descubrió la situación, la niñera le impidió el ingreso.

En otra secuencia del mismo video, pero que no salió en el corte que se viralizó, la madre describió cómo la violencia de la mujer escaló. “Después, cuando ella le da la leche en mamadera, le tapó la cara hasta la nariz con una manta. En otra parte, para hacerlo dormir le da cinco cachetadas al hilo. Casi me lo mata”, expresó.

“Casi me lo mata”, manifestó la mamá del bebé de 7 meses que fue golpeado por su niñera. (Foto: captura de video)

Asimismo, el abogado defensor de la familia sostuvo que hay más grabaciones en donde se muestran situaciones similares de violencia. “Hemos visto filmaciones terroríficas, amasijando a este pequeño, torturándolo, asfixiándolo”, dijo al medio citado.

Y sumó: “La familia está totalmente destruida y gracias a las cámaras pudieron reaccionar de inmediato. Estamos hablando de que se evitó el homicidio del menor”.

El caso

Georgina contó que su “instinto” la llevó a descubrir los ataques. “Me empecé a sentir mal, a tener dolores físicos, dolor de pecho, sentir angustia”, expresó. El martes pasado, al ver el maltrato en las cámaras, salió del trabajo y fue urgente a su casa. “Sentía que si no llegaba lo mataba”, afirmó.

Al confrontar a la niñera, la madre de la víctima indicó que, al principio, la cuidadora no quería abrirle la puerta, aunque luego accedió. En cuanto ambas se encontraron cara a cara, la acusada no mostró remordimiento. “Ella no titubeó en ningún momento, su mirada era como si no hubiera hecho nada”, sostuvo.

Según su testimonio, había contratado a la niñera a través de la empresa “Niñeras Ya” y después del hecho se comunicó con la agencia para informárselos.

Los padres del bebé ampliaron este martes su declaración testimonial y realizaron la presentación para constituirse como querellantes en la causa.

El caso está bajo la investigación de la fiscal María Celeste Blasco.