Después de un día difícil, Milei volvió de Fantino para soñar con el 2027: “Voy a ser reelecto”

Tras la tensa jornada de este jueves en el mercado cambiario, el presidente visitó Neura, y mantuvo una larga charla con Fantino, a la que asistieron en parte también Caputo y Bausili. Incluso firmó un decreto en vivo. Todos intentaron “tranquilizar” a los mercados (y al FMI). Los detalles. Video

En su habitual ronda semanal de entrevistas con periodistas afines, el presidente Javier Milei volvió este jueves 31 de julio al canal de streaming “Neura” para conceder un nuevo reportaje al conductor Alejandro Fantino, quien si bien en los últimos días había criticado el armado electoral libertario que había digitado en la la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, en líneas generales reparte elogios a las medidas libertarias. Este jueves, el Mandatario intentó en la entrevista relativizar el candente movimiento del mercado cambiario, y se esperanzó con vistas a su futuro político, señalando “en 2027 voy a ser reelecto”.

En su visita a Neura, Milei insistió en sus críticas a la vicepresidenta Victoria Villarruel, y como dato de color llegó a firmar en el estudio un decreto que le acercaron, y ante la sorpresa de Fantino contestó “y si man, laburo de presidente”. También en otra curiosa escena, ya cerca de medianoche, llegó a improvisar como ‘ventrílocuo” con un muñeco, festejado por sus interlocutores.

A continuación reseñamos la larga charla entre el presidente Javier Milei y Fantino, a la que asistieron en una parte el ministro Luis Caputo y el titular del BCRA Santiago Bausili, que habían visitado en el edificio vecino a Daniel Parisini, el ‘Gordo Dan’ en su programa de Carajo TV:

Alejandro Fantino: “Quiero decir una cosa sobre este cuadro, “Esto no es una pipa”, vos lo ves y decís, sí, es una pipa. Esto no es una entrevista, es una conversación, lo anticipo“.

Javier Milei: “Estoy muy contento porque vino gente a acompañarme, vino todo el equipo económico, así que estoy feliz”.

Alejandro Fantino: “Vení, Santi (Caputo). No sé pelearon entonces. Bueno, ¿cómo están? Hubo ruido entre ustedes hoy”.

Luis Caputo: “¿Podés creer que están diciendo esto?, le decía yo”.

Milei: “Dijeron que nos matamos a trompadas con Caputo”.

Fantino: “No hay que enojarse porque no hay más verdad, es una construcción permanente. Es que ya no es cómo lo digo yo, es cómo se instala”.

Milei: “Yo trabajo de manera activa con 6 de los 8 ministerios. Hay un triángulo de hierro político ahora, que es Santiago Caputo como estratega, mi hermana como armadora, y Guillermo Francos la política de vincular con el resto de la política. Y solamente suben cosas que necesitan el dedo mío. Y yo estoy 100% en la gestión. Hay un elemento que son los rendimientos crecientes, que es toda la cuestión de regulación, ahí juega un rol fundamental el capital humano, el ministerio de Sandra Pettovello, y el otro elemento son las relaciones exteriores. Hay una interacción que tiene que ver con la segunda parte de este mandato“.

Fantino: “¿Como la segunda parte?”.

Milei: “Y sí, porque en el 2027 voy a ser reelecto“.

Fantino: “¿Estas pensando en la segunda parte de tu mandato?”.

Milei: “Pará, también tenés que llegar a octubre“.

Fantino: “O sea que planificas de acá a octubre, es el puente, y de octubre al 2027 empezás a encargar reformas más estructurales, más profundas”

Milei: “Nosotros teníamos la economía que se está recuperando, además Argentina tiene niveles de monetización muy bajo, por eso tenemos una recomposición de la demanda de dinero, entonces, y, al mismo tiempo, nosotros no emitimos dinero. Para que eso no se traduzca en una deflación, el día que se agote el sobrante monetario tenemos que irnos a una economía en deflación. Estamos limpiando todavía la porquería que hizo Massa. La inflación se termina a mitad del año que viene“.

Fantino: “Ahí se cumplen dos años (de gobierno)”.

Milei: “Cuando vimos eso, decidimos que la gente comenzara a usar los dólares. Entonces el día que la baja monetaria mapeara con la amplia íbamos a empezar un problema que, si no inyectabas dinero, se te empiezan a empastar las operaciones. Entonces es que empezamos a ver y la gente no usaba los dólares, entonces dijimos: tenemos el problema del balance del Banco Central. Entonces hicimos algo inédito en la historia argentina y en la historia del FMI: el tesoro toma deuda con el Fondo y con esos dólares le paga la deuda del Banco Central. Todos esos políticos de mierda que putean contra esa operación lo que dicen es queremos romperle el ort* a los argentinos de bien“.

Fantino: “Dejame preguntarte algo sino me pierdo”.

Caputo: “Lo que él está diciendo: yo tenía un activo que se reemplazó ahora por dólares“.

Milei: “Nosotros qué hicimos: compramos estos títulos, entonces las reservas internacionales suben”.

Caputo: “Antes ahí también había dólares, pero en el kirchnerismo se hizo el proceso inverso... Desde que salimos del cepo no intervenimos en el dólar. El tipo de cambio flota, algo a lo que Argentina no está acostumbrada. El cambio es libre, flota y es libre. Desde que salimos del cepo no intervenimos. El Banco Central interviene en el piso o en el techo de la banda. Teniendo en cuenta que es fin de mes, es algo que podía pasar”.

Milei: “Cuando nosotros llegamos la deuda era de 500.000 millones de dólares. La deuda del Estado Nacional. Esa deuda, consolidada, subió 360.000 millones de dólares. 60.000 los tomó Macri. Los otros 300.000 los tomaron los kukas. Son los más endeudadores de la historia. Hoy la deuda es 425.000 millones de dólares… La pobreza bajó en 11 millones de personas, la tasa de inflación varía entre el 1 y el 2, era obvio que iban a venir a hacer algo, sabíamos que iban a venir a hacer daño, esto a nosotros no nos sorprende, iban a buscar romper porque es lo único que tienen. Como sabíamos que del otro lado iban a jugar sucio, proponemos el desarme de las lefi (Letras Fiscales de Liquidez). La traidora (referencia a la vicepresidenta Villarruel) dio lugar a una sesión ilegal para que nos rompan el equilibrio fiscal. Eso generó ruido y habilitó una corrida. El ataque lo hacen cuando estamos mudando el balance del Banco Central”.

Fantino: “¿Empieza con lo de Villarruel ahí? No le podés decir a los bancos: ‘¿Nos das una mano?'”.

Milei: “En el 2023 fue el año que mayor retorno tuvieron los bancos. ¿Te pensás que están contentos los bancos? ¡Cualquiera era banco acá! En ese contexto te pegan el primer golpe político para generarte inestabilidad, pero el punto es que ahí es cuando te atacan la moneda”.

Fantino: “Ustedes son libertarios pero no liberboludos“.

Milei: “El otro ataque mandan a la basura inmunda a proclamar el apocalipsis y hoy que tenías cierre de posiciones te hacen saltar el tipo de cambio”.

Fantino: “Ah, estuvo coordinado. Qué locura, armaron todo, fue un laburo de pinzas“.

Caputo: “Acá nos han roto el cerebro tanto que piensan que Argentina tiene que ser un país de merde (sic) para que las cosas funcionen”.

Milei: “Nosotros queremos ser como Estados Unidos, queremos ser como Irlanda. Pero los argentinos estamos recontradescapitalizados. Por eso, cuando mirás el tipo de cambio te parece raro”.

Fantino: “¿Qué te dicen los industriales? ¿Les gusta esto? ¿Están contentos con esto?”.

Milei: “A nadie le gusta competir. La Cámara Argentina de la Construcción dice que está a favor de la libre competencia. Y nosotros le decimos: ¿están a favor de la corrupción? ¿Y el tema de los cuadernos? Y empiezan sasasasarasa. El primer enemigo nuestro es La Cámara Argentina de la Construcción porque no hay obra pública”.

Fantino: “¿Pero por qué no hay obra pública?”.

Milei: “Porque si la obra tiene sentido que exista la hace el sector privado. No tiene porque estar el sector público. Vos no podés imprimir la riqueza imprimiendo billetes. La riqueza no se imprime, se crea, se genera“.

Fantino: “¿Te la van a hacer los tipos la obra”.

Milei: “El sector privado no puede comprar favores que el sector público no tiene para vender“.

Fantino: “Los chabones dicen: ‘No nos sirve hacer esa ruta’. No hay nadie que quiera hacer esa ruta”.

Milei: “Las rutas que tiene a cargo el estado son solamente 40.000 km. Primero, que laburen los municipios, o las provincias. Nosotros tenemos 40.0000. De esos, 10.000 son troncales, esas las vamos a licitar, entonces vos vas, cobras peaje, con las otras licitamos el mantenimiento del que la hace más barato. La trampa es que a una obra la llames obra pública. Si tiene sentido económico lo va a hacer el sector privado”.

Fantino: “Si hay un lugar donde no llega nadie, ¿lo van a hacer ustedes?”.

Milei: “Lo que no podés permitir que entre el parásito mental llamado Estado Benefactor. La trampa es que una obra se llame obra pública. Vos podés elegir cómo financiarla. Suponete una sociedad, que está aislada de otra sociedad por un río. Entonces haces un puente. Pongo de acuerdo a la gente de un lado y del otro y determina cómo se hace el puente. ¿Ok? Ese vendría a ser el concepto. ¿Cuál es el problema con el Estado? Qué te hace el puente y después te crea el Ministerio del Puente. Ese es el Estado en la Argentina“.

Caputo: “Te agrego algo más: antes estaba este club de la obra pública, que vos participar tenías que tener determinada experiencia en eso, con lo cual siempre eran los mismos, ¿cómo hacías para tener experiencia si no te dejaban entrar? Otra cosa importante es el relato: no te reconocían nunca tarifas ni nada con el cuento de que eso era en beneficio de todos, y en realidad era en prejuicio de los que menos tienen, porque si no te cobran tarifa de alguna manera hay que solventar eso, y eso genera inflación”.

Fantino: “Te puedo hacer una pregunta, Santiago: ¿por qué yo debería quedarme tranquila si Mauricio tuvo varias corridas y la pasó para el ort*? Vos estuviste en esas batallas”.

Caputo: “La diferencia es que los fundamentos económicos son los que prevalecen. El peronismo es muy malo gobernando pero muy bueno desestabilizando. Siempre agarraron economías débiles. Es como si vos tuvieras las defensas bajas y es más fácil contagiarte un virus. Cuando ellos hacían alguna tramoya eso fácilmente se filtraba en lo financiero. Nosotros vivimos esas crisis”.

Milei: “Nosotros, en la charla en Olivos, que preveíamos que los orcos iban a atacar, la secta Kuka iba a atacar, apretamos la política monetaria y la política fiscal… Nosotros no estamos dispuestos a negociar ni la ortodoxia fiscal, ni la ortodoxia monetaria, ni la libertad de los precios“.

Fantino: “¿Y si empieza a haber cada vez menos pesos?”.

Milei: “Entregá los dólares”.

Fantino: “Lo bajo a lenguaje de la calle: el tema es si quiero comprar un tractor. si yo saco los dólares del colchón, ARCA me va a preguntar“.

Milei: “No, no, no. Ese fue otro cambio que metimos”.

Caputo: “Hasta 50 millones de pesos, a ARCA ni siquiera le llega la información“.

Fantino: “Si vos sacas 100.000 dólares del colchón vas en cana“.

Caputo: “Nosotros hemos separado mucho más razonablemente. ARCA se tiene que encargar de recaudar. El problema de Argentina es que regula para la excepción. Si hay 10 narcotraficantes, todos los argentinos tienen que presentar millones de papeles para agarrar a esos, y no los agarran igual. Todos terminamos sobreregulados, a un nivel soviético, los bancos reportaban si vos sacabas mil pesos del cajero, entonces, Argentina tiene que empezar a regular para la norma“.

Milei: “Nosotros tenemos una cobertura de 17.000 millones de dólares, una cobertura del 50%”.

Fantino: “Entonces no lo pueden tumbar nunca”.

Milei: “Qué vaya la tasa donde quiera, van a terminar todos en camilla. Cuando vos tenés los fundamentos sólidos, vení, hacé lo que quieras”.

Fantino: “Incluso cuando te desfinancien”.

Milei: “No vamos a entregar el equilibrio fiscal. Van a terminar que no se van a poder sentar“.

Caputo: “Fíjate que probaron durante 18 meses los caminos que siempre les funcionaron. ¿Cuál fue el último ataque? Vamos a intentar destruir el equilibrio fiscal. Cuando alguien viene a pedir plata, yo tengo la tranquilidad que decimos que no, porque si va arriba, es peor”.

Milei: “Lo han intentado, y no terminó bien“.

Fantino: “La micro no reactiva, dicen, la calle está dura”.

Milei: “Somos liberales, nivelamos la cancha. Yo te hago una pregunta: vas a un pueblo, hay diez pizzerías, ¿a todas les va bien? Tienen el mismo intendente, el mismo gobernador y el mismo presidente”.

Fantino: “Déjenme entrenar”.

Milei: “Error, error. La generación dorada del básquet compitió con Estados Unidos. Acá se compite… Venía volando la inflación, y la destrozamos, en tiempo récord… Por eso digo que a mí siempre me encanta ‘El Zorro’, como serie, porque era anarco-capitalista. El Zorro era un defensor del libre comercio, porque agarraba los delincuentes y los hacía percha. Estaba defendiendo el bienestar de la sociedad. O sea, El Zorro es un personaje hermoso. Robin Hood también, pero los zurdos lo zurderizaron (sic)”.

Fantino: “¿Robin Hood era anarco-capitalista?”.

Milei: “Robin Hood era liberal libertario, era anarco-capitalista. Así te quema la cabeza la izquierda. Dice: ‘No, le quitaba a los ricos para darle a los pobres’. No, Robin Hood le quitaba al ladrón legal, que es el estado, al que venía a robar los impuestos y se la devolvía a la gente. No solo eso, en el fondo lo que te muestra es la perversión del Estado”.

Fantino: “Incluso el Estado se queda con el monopolio del dinero”.

Milei: “Lo que vos tenés es que aparecen las monedas metálicas. Pero vos tenías este problema de la portabilidad y los riesgos, entonces inventan unos pagarés, entonces vos dejabas tu oro y te daban un pagaré”.

Fantino: “Esa casa era el banco”.

Milei: “Era la primera versión de un banco. A vos te daban un certificado y con eso pagabas. Ahí te das cuenta si el Banco Central no emite contrarespaldo (sic), te está estafando. Haber abandonado la convertibilidad es haberle robado a los argentinos 15000 millones de dólares. Ese día la política le robó a los argentinos de bien 30.000 millones de dólares… Pero que es lo verdaderamente importante: porque vos solamente demandas el bien de intercambio indirecto para hacer transacciones en otros bienes. La demanda de bienes son funciones homogéneas de grado C. O sea, vos cambiabas una vaca por 200 kilos de semilla, son precios relativos. Esas funciones de demanda dependen de los parámetros profundos: de las preferencias, de la tecnología y de las dotaciones. Por eso, tu demanda de dinero es una función espejo de demanda derivada, una función granítica. La demanda real de dinero es una función granítica. La demanda de dinero es un espejo de lo que pasa en el sector real, el mercado de bienes, la demanda de dinero es granítico”.

Fantino: “¿Me dejás hacerte una pregunta? Y con estos niveles de pesos, ¿no está para dolarizar?“

Milei: “Para vos dolarizar tenés que modificar todo el sistema financiero, eso te demanda dos años. ¿Me comprendés? El día que tengo acceso a los mercados de capital”.

Fantino: “Escúchame, si te va bien en las elecciones septiembre-octubre, ¿cambia esto?”.

Milei: “Esto es riesgo kuka, son como una secta, son una secta. Vos le decis: pero bajo la inflación. Nooo, mintió. Vos le decis: la economía está creciendo. Noooo, estás mintiendo. Es decir, son la masa impenetrable, son como una secta, y repiten las estupideces que le dicen sus líderes“.

Fantino: “¿Estás pensando para adelante, Javi?”.

Milei: “Mi elección de octubre va a ser mejor que mi elección de septiembre. Para que te des una idea: nosotros, para ganar el balotaje teníamos que perder la provincia de Buenos Aires por menos de 18 puntos. Si perdíamos por 18 puntos teníamos un empate en el balotaje, ¿cuánto sacamos? 12 puntos. No es de vida o muerte para nosotros septiembre. Pero si le hacemos una elección pareja en septiembre, en octubre es paliza. Entonces se termina el kirchnerismo. Para ellos es un todo o nada, y nosotros sabemos que es una elección importante, pero la de octubre va a ser mucho mejor”.

Fantino. “¿Qué te parece este frente del interior?”.

Milei: “Yo no pienso en esos términos, eso es como piensa la vieja política. Yo le propuse a los argentinos bajar la inflación y bajar la inseguridad. Entonces, haber bajado la inflación y haber bajado la inseguridad, esas políticas a quienes más ayudaron es a quienes menos tienen. Los mejores aliados de nuestro sistema son los que menos tienen“.

Fantino: “¿No hay vuelta atrás con la vice?”.

Milei: “Roma no paga traidores. Las personas que venimos del sector privado entendemos que podés trabajar con una persona que odias. Vos reportas a un jefe, y si no cumplís, te dan una patada en el orto. Nosotros tenemos un jefe, el jefe se llama pueblo argentino. Nosotros tenemos cumplidas todas las promesas de campaña, todas. Bueno, a ver, yo digo, tengo un deber con el pueblo argentino, a mi me votaron por una agenda, si yo no respeto esa agenda estoy traicionando a 15 millones de personas. Haber habilitado una sesión que te mete un torpedo fiscal eso implica, los genocidas que hicieron eso, que te fumas un YPF por año. Eso firmaron. Y ella lo habilitó en una sesión que ella podría haber frenado porque estaba trabajando para el golpe que los kukas querían. Los que votaron eso les importa más el poder que el futuro de los argentinos. ¿Las jubilaciones tendrían que ser más altas? ¡Claro! ¿Entonces quiénes le están jodiendo la vida a los jubilados? Pero también es cierto que vivís en un país que se empobreció. Ella lo podía parar y no lo paró, con los kukas, en modo golpista”.

Fantino: “Pero si se cae el gobierno se cae ella…”.

Milei: “¡Queda ella gobernando con los kukas! Nosotros venimos a hacer el mejor gobierno de la historia. Por eso Roma no paga traidores. Por eso venimos a agarrar a la casta y extirparla. Por supuesto no arrancas de cero, y por eso hay conversos”.

Fantino: “¿Te tenés fe en el 2017?“.

Milei: “Yo cumplo mis dos mandatos y me voy al campo. Quiero volver sobre el tema de Roma no paga traidores. ¿Sabés qué? El que traiciona una vez, traiciona siempre”.

Fantino: “¿Cuándo cortaste con ella?”.

Milei: “Ella dejó de participar de las reuniones de gabinete en mayo del año pasado. Cada cosa que haga va a quedar expuesta. Yo vine a hacer el mejor gobierno de la historia. Se terminó el partido del estado, se terminaron los sindigarcas, se terminaron los medios de comunicación ensobrados… Estamos haciendo un cambio de 180 grados. La reforma es más grande que la que hizo Menem. Estamos rompiendo el status-quo. Nosotros queremos hacer grande a la Argentina nuevamente. Queremos hacer un país a la altura de Estados Unidos, Irlanda, Suiza. Te proponemos ser un país rico. Eso no se logra destruyendo el ahorro. Eso no se logra subiendo impuestos. Eso no se logra generando inflación. La única forma que se sale es con capitalismo, ahorro y trabajo duro. Nosotros gobernamos desde la moral, desde la ética, desde los valores“.

El enojo previo de Fantino

“No tengo más ganas, me quiero ir a mi casa, me hinché las bolas. Tipos como este me desilusionan. Fue peronista, macrista y ahora es libertario. Ojalá lo limpien a este tipo. Karina, si estás a tiempo, límpialo a este tipo. Quien cuestiona a los candidatos del Presidente, cuestiona al Presidente. ¿Qué te pasa, Pajerta?”, había expresado el periodista.

Y luego remarcó: “Es el momento para cuidarlo a Javier, hay que marcarle a mucho pelotudo y mucha pelotuda que se cree Napoleón, pero es Rambito y Rambón. Hay que marcárselos, es el momento ahora de decirle: ‘Che, mirá’, porque Javier es un pibe absolutamente desconectado de la mugre del día a día político, que hay un montón de gente alrededor que lo único que quiere es permanecer y estar. Está con la cabeza en la economía, en cuidar la nave para que no le tiroteen lo que le van a tirotear”.

Es importante recordar que, tras el cierre de listas de la provincia de Buenos Aires, quedaron enfrentados dos sectores: el que encabezan los Menem y Sebastián Pareja frente al de Santiago Caputo, que lidera “Las Fuerzas del Cielo”, la agrupación juvenil que responde al asesor presidencial y tiene a Agustín Romo, legislador provincial, y a Nahuel Sotelo, secretario de Culto y Civilización, como sus grandes referentes.

La cuenta “Traductor te ama” cuestionó al titular del espacio violeta de la Provincia, y recordó que escogió para conformar la lista libertaria a Pablo Morillo, quien llamó a Axel Kicillof “uno de los cuadros políticos más importantes de la Argentina”.

Fantino también habló de este tema, defendiendo a los integrantes de “Las fuerzas del cielo” y cuestionando a Milei por contratar a una figura ligada, en su momento, al gobernador de Buenos Aires: “Entonces te aparece este Pajera, ¿cómo se llama? Pareja, Pajera, Pajerto, ¿cómo es el nombre? Hace esta declaración pegándole a un mundo digital que lo bancó a Javier desde el inicio. ‘El que cuestiona los candidatos del presidente está cuestionando al presidente´. Pero, ¿quién sos? ¿Cómo no voy a cuestionar al choto este pelado vendehumo que le chupaba, le practicaba fellatios públicos a Kicillof, que lo elegiste vos?”.