Después de sus críticas a Tamara Pettinato, difunden las fotos de Yanina Latorre con Alberto Fernández

La panelista había cuestionado a la hija de Roberto Pettinato y los usuarios de las redes sociales la destrozaron con imágenes de archivo.

Yanina Latorre fue una de las tantas famosas que cargaron contra Tamara Pettinato después de la difusión del video en el que aparece tomando cerveza con Alberto Fernández en el despacho presidencial de la Quinta de Olivos.

Yanina Latorre y los encuentros con Alberto Fernández pic.twitter.com/2Uagj91IEK — Real Time (@RealTimeRating) August 10, 2024

“Ella no estaba obligada, ni abusada, ni nada. Y mientras él la graba, que no la estamos denigrando, ella se deja. Ella se prestó a ese juego. En ningún momento dijo ‘No me filmes Alberto’,y se fue y se tapó la cara. Ella está con un vaso de cerveza, muy contenta diciéndole que viene a cortar. No nos hagamos los boludos. Acá habría un vínculo”, dijo la panelista deLAM (América) en el programa que conduce en El Observador (FM 107.9)

Y cuestionó sobre la hija de Roberto Pettinato: “Los dos son responsables. Acá a ella, que es tan feminista, no le importó Fabiola (Yañez), que en 2021 estaba embarazada. Ella se garch… a un tipo que estaba en pareja”.

Tamara Pettinato estuvo en el despacho presidencial tomando cerveza con Alberto Fernández. (Foto: captura TN – Presidencia).

A raíz de las letales declaraciones, los usuarios de las redes sociales le recordaron a la esposa de Diego Latorre que ella también visitó a Fernández cuando era presidente de la Nación.

Que decía Yanina Latorre sobre Alberto Fernández

Los internautas también reflotaron un video en el que ella cuenta al aire de Los ángeles de la mañana, cuando aún se emitía por Eltrece, cómo fue su encuentro con el ex jefe de Estado: “Yo no fui a la casa (Olivos), yo fui a un tecito que me invitó Alberto, a un evento, pero soy tan grosa que no por eso lo defiendo”.

En ese momento, Ángel de Brito le recordó: “Pero te sacaste foto en la chimenea con él abrazada”. Luego, la panelista profundizó: “Fui por invitación de Nara Ferragut. Lo conozco a Alberto de cuando trabajaba con Jorge Lanata en la radio. Me parece genial para el laburo poder recorrer el lugar. Nunca había ido a la Casa Rosada, y eso que conozco a Mauricio Macri desde hace años, pero él nunca me invitó”.

Yanina Latorre con Alberto Fernández. (Foto: captura Twitter / @elejercitodelam).

Además, contó que lo había defendido cuando estuvo como invitado en Radio Mitre, donde ella trabajaba: “Él había venido a la mesa como invitado cuando todavía estaba despegado del kirchnerismo. Mis compañeros en ese entonces le dijeron de todo, pero yo me puse a defenderlo. De ahí nos quedó buena onda. Cuando me vio me dijo: ‘Soy yaninista’. Vieron además que él es medio loco, lo digo con respeto, y antes insultaba en Twitter como hago yo”.

Y subrayó: “Alberto no es kirchnerista. Una cosa es ser peronista o justicialista, y otra kirchnerista. Me dicen vendida, K, caca, vomitiva, yo solo saludé al presidente de todos los argentinos”.

Los usuarios de X (ex Twitter) también le compartieron la famosa foto de la que hablaba el conductor del programa.

Fuente TN