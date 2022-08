Después de que se filtrara otro video en una fiesta, la primera ministra de Finlandia se hizo un test de drogas

En los últimos días se difundieron imágenes de la mandataria bailando y cantando con amigos en una fiesta privada. Ahora se conoció otra grabación en un bar junto al cantante Olavi Uusivirta.

Luego de que se filtrara un nuevo video que la mostraba celebrando con amigos y bailando con un hombre en una fiesta, la primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, desmintió nuevamente haber consumido drogas ilegales y confirmó que se sometió a una prueba para detectar sustancias estupefacientes para “limpiar su reputación“.

“Los resultados llegarán dentro de una semana”, comunicó la mandataria durante una rueda de prensa. “En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves. Nunca en mi vida he usado drogas, ni siquiera en mi juventud”, aseguró.

Sanna Marin en conferencia de prensa. En 2019 se convirtió en la primera ministra más joven del mundo con 34 años.

Las grabaciones se dieron a conocer por el diario sensacionalista Iltalehti. En las mismas se ven varios momentos de una fiesta privada en la que Marin canta y baila “de forma alocada” con un grupo de amigos en un domicilio privado. “A mí también me concierne la presunción de inocencia y me gustaría que no se digan estas acusaciones“, añadió.

Ahora, se difundió un nuevo video donde se la puede ver bailando muy cerca del cantante Olavi Uusivirta. A raíz de las críticas fue que señaló haber bebido alcohol pero insistió en que no tomó ninguna sustancia ilegal.

Marin fue filmada en el conocido bar Teatter de la ciudad de Helsinki. Allí se la observa al ritmo de una canción de The Black Eyed Peas muy cerca del artista. Esto le valió cuestionamientos de la prensa local, ya que la dirigente política está casada desde 2020 con el ex futbolista Markus Räikkönen.

En tanto, en la rueda de prensa la jefa de Estado de 36 años afirmó que su capacidad para realizar sus funciones “permaneció intacta durante la noche en cuestión” y que se habría ido de la fiesta si se le hubiera pedido en ese momento que trabajara.

Los primeros clips de Marin festejando con influencers y actores finlandeses famosos comenzaron a circular en las redes sociales esta semana y fueron replicados por varios medios de comunicación finlandeses y en el extranjero. Cuando se conocieron, dirigentes de la oposición y de su coalición de gobierno le solicitaron que se hiciera una prueba de drogas.

Quiénes aparecen en los primeros videos junto a la premier finlandesa

“Quiero mostrar que la gente común con vidas comunes trabajan en estos puesto”, había manifestado Marin en un primer momento para defenderse. En ese sentido, señaló: “Tengo una vida familiar, tengo un trabajo y tengo tiempo libre que paso con mis amigos, más o menos lo mismo que mucha gente”.

Las figuras públicas del país nórdico que se observan públicas en las imágenes son la cantante Alma y su hermana Anna, la fotógrafa Janita Autio y la presentadora Tinni Wikström.

También aparecen en los videos la conductora de radio Karoliina Tuominen, la estilista Vesa Silver y la diputada Ilmari Nurminen, según recogió el medio Actualidad RT.

Respecto a las posibles repercusiones de la difusión del vídeo, la primera ministra dijo que “todos los ciudadanos tienen derecho a juzgarla por sus actos” y reflejar su opinión en las próximas elecciones de la manera que consideren.