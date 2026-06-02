Después de diez años, la Provincia vuelve a llevar gas a las comunas rurales y alcanzará, en una primera etapa, a 6 localidades del interior

El gobernador Ignacio “Nacho” Torres firmó un convenio para avanzar con la instalación de sistemas de GLP por red en comunas rurales del interior provincial. En una primera etapa, el plan beneficiará a Cushamen, Paso del Sapo, Aldea Beleiro, Facundo, Lago Blanco y Ricardo Rojas. Posteriormente, a través de una segunda y tercera etapa, se incorporarán otras 11 localidades, alcanzando un total de 17 comunas rurales con acceso al servicio.

En el marco del reciente 60° aniversario de la localidad de Cushamen, el gobernador del Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, encabezó la firma del convenio mediante el cual, después de más de una década, la Provincia vuelve a impulsar un plan de infraestructura energética destinado a garantizar el acceso al gas en comunas rurales del interior. La iniciativa comenzará con seis localidades y, en una segunda y tercera etapa, se extenderá a otras once, alcanzando un total de 17 pueblos y comunas rurales de la provincia.

El mandatario realizó el anuncio con el acompañamiento del jefe comunal local, Omar González; los jefes comunales Marcelo Aranda (Gastre); Patricia Tapia (Aldea Beleiro); Juan Hassanie Silva (Río Pico); Rosa Gibbon (Cerro Centinela); Fátima Avilés (Atilio Viglione); Micaela Bilbao (Lago Blanco); Vilma Pinilla (Facundo); Pedro Goyeneche (Lagunita Salada); Héctor Méndez (Paso de Indios); Estefanía Castillo (Paso del Sapo); Ariel Molina (Corcovado); Oscar Currilén (El Maitén); y Jorge Seitune (Tecka); además de los intendentes Matías Taccetta (Esquel); Iván Fernández (Lago Puelo); Silvio Boudargham (Cholila); José Contreras (Epuyén); César Salamín (El Hoyo); Miguel Ángel Gómez (Gobernador Costa); y Diego Pérez (Río Pico); el diputado provincial Daniel Hollmann; el subsecretario de Asuntos Municipales de Chubut, Víctor Candia; el secretario de Infraestructura, Energía y Planificación, Hernán Tórtola; el secretario de Bosques, Héctor Abel Nievas; el subsecretario de Protección Ciudadana, Eduardo “Lalo” Pérez; el presidente de Chubut Deportes, Milton Reyes; y el presidente de la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Limitada (COOPETEL), Marcelo Contardi.

Más servicios, mejor calidad de vida

“Hoy es un día importante para la provincia y, en el caso del reciente aniversario de Cushamen, son 60 años en los que la comunidad atravesó momentos muy buenos, pero también muy difíciles. Sin embargo, en épocas de bonanza, cuando se producía el doble de petróleo que en la actualidad, con el barril a un precio récord y Chubut recibía el doble de coparticipación en términos reales, estos pueblos que siempre hicieron Patria pasaron a ser, para muchos, pueblos de segunda”, expresó Torres.

En el mismo sentido, aseguró que “cuando hacemos referencia a la integración y la movilidad social ascendente, muchos se llenan la boca hablando de justicia social, pero son los mismos que durante años miraron para otro lado”, y puntualizó que “estos conceptos implican que en nuestra provincia no haya ciudadanos de primera y de segunda; para eso, Chubut nos necesita unidos”.

“Es importante que hagamos más hincapié en las coincidencias que en las diferencias. Algunos creen que hacer política es pelearse con el otro, hacer catarsis y quejarse todo el tiempo, pero no es así. Hacer política es, incluso en momentos difíciles, encontrar soluciones para mejorar la calidad de vida de nuestros pueblos”, manifestó el Gobernador.

Asimismo, advirtió que “yo no hago oídos sordos a esos cantos de sirena de quienes quieren que a nuestra provincia le vaya mal porque piensan en sus propios intereses. Por el contrario, escucho a la gente, a los productores, a los docentes y a los vecinos, muchos de los cuales son peronistas, otros radicales, libertarios e independientes. Nosotros no gobernamos para ‘ellos’ y ‘nosotros’: gobernamos para todos los chubutenses”.

“En un momento complejo para la economía nacional, logramos que Cushamen avance hacia una solución definitiva para acceder a un servicio esencial como el gas, una demanda histórica de la comunidad. Y vamos a seguir trabajando para que todos los pueblos tengan los mismos derechos, sin importar dónde estén ubicados”, sostuvo Torres.

Reparación histórica

En esa línea, el mandatario afirmó que “a partir de ahora, los vecinos de Cushamen y de muchas otras localidades van a dejar de sentirse relegados y van a contar con las mismas oportunidades”, y destacó que “es mucho el esfuerzo que se está haciendo, pero lo estamos haciendo entre todos los contribuyentes de la provincia”.

“Los pueblos del interior merecen una reparación histórica, porque después de más de cien años de haber generado más de 300 mil millones de dólares para la Nación argentina, que todavía existan comunas sin acceso al gas es una injusticia”, expresó.

Y agregó: “En estos momentos difíciles, nos pusimos de acuerdo intendentes y jefes comunales de distintos sectores para, por primera vez, poner un manto de madurez ante tanta chicana y mezquindad, y hacer lo que tenemos que hacer: trabajar juntos por nuestros vecinos, por nuestra provincia y por cada uno de los pueblos de Chubut”.

“Cushamen será la primera localidad en contar con una planta de GLP para garantizar que todos los vecinos puedan acceder al gas. Pero esta es apenas la primera de tres etapas con las que vamos a lograr que en Chubut no quede un solo pueblo sin acceso a un servicio tan esencial como este”, indicó Torres.

Finalmente, concluyó: “Tenemos que seguir dejando las diferencias de lado y trabajando juntos para que Chubut sea la provincia pujante que siempre debió haber sido, independientemente de quién gobierne a nivel nacional”.

Solución definitiva

Por su parte, el jefe comunal de Cushamen, Omar González, resaltó que “sentimos una enorme alegría porque sabíamos que el Gobernador iba a cumplir, y hoy estamos dando un paso concreto para contar con un servicio tan esperado por nuestra comunidad”.

Asimismo, aseguró que “esta va a ser una solución definitiva para nuestro pueblo”.

“Hoy nos toca ser parte de un hecho que va a quedar en la historia de Cushamen, y lo cierto es que cuando se administran bien los recursos, las cosas se logran”, expresó González.

Y agregó: “Más allá de las camisetas partidarias, hoy todos tenemos la camiseta del pueblo y de la provincia, y en esa línea vamos a seguir trabajando”.

Eficiencia y sustentabilidad

El convenio firmado por el Gobernador con la Cooperativa de Provisión de Servicios Públicos, Vivienda y Consumo Río Negro Limitada establece la cooperación institucional, técnica y operativa para el desarrollo, provisión, instalación, ampliación, operación y asistencia técnica de sistemas de almacenaje, vaporización y distribución de Gas Licuado de Petróleo (GLP) por red en localidades y comunas rurales de la Provincia del Chubut.

En una primera etapa, se garantizará el acceso al servicio de GLP por red en las comunas rurales de Cushamen, Paso del Sapo, Aldea Beleiro, Facundo, Lago Blanco y Ricardo Rojas. Posteriormente, a través de una segunda y tercera etapa, la iniciativa alcanzará a otras once localidades del interior provincial, totalizando 17 comunas rurales beneficiadas por el programa.

El objetivo del proyecto es fortalecer el acceso a la energía en pequeñas localidades de la provincia, garantizando condiciones adecuadas de seguridad, continuidad, eficiencia y sustentabilidad en el abastecimiento de GLP.

Las soluciones técnicas contempladas comprenden, entre otras acciones, la implementación de plantas de almacenaje y vaporización de GLP, baterías modulares de tanques, sistemas de regulación y medición, redes de distribución, sistemas de seguridad activa y pasiva, así como ampliaciones, tareas de mantenimiento y adecuaciones técnicas. Todas las instalaciones deberán ajustarse a las normativas técnicas y de seguridad vigentes aplicables en la materia.