Después de 33 años, se reiniciará la obra de las viviendas del barrio Barracas de Trelew

El intendente Gerardo Merino recibió a integrantes de la Asociación Civil Plan de Viviendas Barracas y confirmó que se realizará el llamado a licitación para retomar los trabajos, a partir de una obra delegada por el IPV.

El intendente de Trelew, Gerardo Merino, recibió, junto al secretario de Planificación y Desarrollo Urbano, Julián Montes, a miembros de la Asociación Civil Plan de Viviendas Barracas, donde se abordó la reactivación de la obra del barrio Barracas, paralizada desde hace más de tres décadas.

Durante la reunión, el mandatario municipal destacó que próximamente se realizará la licitación para iniciar los trabajos. “Somos ordenados y transparentes, por eso haremos el llamado”, afirmó Merino, y agregó: “Hace 33 años que no se le daba una solución y el compromiso es llevarlo adelante”.

La obra se ejecutará bajo la modalidad de obra delegada, mediante la cual la Provincia aportará los fondos y el Municipio estará a cargo de la administración de la construcción.

La decisión permitirá avanzar en la regularización del proyecto, a fin de brindar una solución habitacional largamente esperada por las familias.

Participaron del encuentro la presidenta de la asociación, Tamara Gonzalorena; el tesorero Damián Lagos; y el vocal Javier Sastre, quienes valoraron el avance de las gestiones.

Sastre explicó que es barrio es de 50 viviendas, cuya tramitación se inició en 1991 y comenzó a construirse en 1993, pero quedó paralizado por distintas circunstancias económicas nacionales. “Volvimos a arrancar en 2013 y nuevamente se frenó por cuestiones inflacionarias. Y después recurrimos al IPV, que firmó un convenio con la Municipalidad para poder avanzar”, señaló.

En este sentido, indicó que en una primera etapa se prevé finalizar cuatro viviendas que ya cuentan con estructura, mientras que más adelante podría continuar con otras unidades. Además, detalló que actualmente se están ejecutando obras de infraestructura básica como agua, cloacas y energía eléctrica, mientras que el servicio de gas ya se encuentra disponible.

El barrio está ubicado detrás de la Comisaría Tercera y presenta distintos niveles de avance, con viviendas en estado de estructura y otras a iniciar desde cero. “Vamos a ir de a poco solucionando”, expresó Sastre, quien también agradeció el acompañamiento municipal: “Después de muchos años alguien se está preocupando por nosotros. Ya no podíamos sostener la situación, por eso recurrimos al IPV y al Municipio”