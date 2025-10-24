Despierta Chubut cerró su campaña en Trelew: “Este domingo enterramos el pasado votando futuro”

El gobernador encabezó el acto realizado en el Teatro Español de Trelew, junto a Ana Clara Romero y Gustavo Menna, candidatos a diputados de Despierta Chubut. “Demostremosle a la Argentina que no nos resignamos a elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron”, arengó a los militantes.

Con un acto realizado en el Teatro Español de Trelew, el mismo escenario elegido para el lanzamiento del frente, el gobernador Ignacio “Nacho” Torres encabezó el cierre de campaña de Despierta Chubut, de cara a las elecciones legislativas del domingo.

El mandatario afirmó que su espacio político tomó una “decisión difícil” en medio de la polarización entre La Libertad Avanza y el peronismo. “Estamos haciendo una patriada. En una elección nacional, la fácil es colgarse de la pollera de Cristina (Kirchner) o de la peluca de (Javier) Milei. Nosotros tomamos la decisión de defender a la provincia”, afirmó Torres, quien cuestionó la “mediocridad de muchos dirigentes que se abrazan a un carguito, cambian sus ideas de un momento a otro y no se ponen colorados”.

Acompañado de Ana Clara Romero, cabeza de la lista de candidatos a diputados, y su compañero de fórmula, el vicegobernador Gustavo Menna, Torres defendió fuertemente la propuesta de eliminación de fueros, que será sometida a votación a través de un referéndum.

“Va a ser el pueblo chubutense el que elija que no tengamos ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Los que están en contra de la eliminación de los fueros tienen el culo sucio. Están más sucios que una papa. Quisieron impedir que el pueblo chubutense se exprese en las urnas y logramos torcerle el brazo a los que se creen dueños de la provincia”, afirmó sobre el fallo judicial que confirmó el plebiscito.

Duras críticas al peronismo y cuestionamientos al Gobierno nacional

Torres señaló que en el pasado reciente la provincia fue escenario de “papelones institucionales, corrupción, salarios desdoblados y chicos que no iban a la escuela” y cuestionó a quien definió como “el candidato de Arcioni”, en referencia a Juan Pablo Luque, cabeza de la lista de Unidos Podemos.

“Hablaba de los fueros y decía que el Gobierno los quiere perseguir. Parecía que estaba escuchando a (Nelson) Mandela. Tienen dos condenas firmes porque se robaron hasta la comida de los perros mientras los vecinos de Comodoro Rivadavia estaban hasta el cuello de barro. Ahora dicen que defienden a los jubilados y a los discapacitados. Son unos cínicos. Este pueblo no se va a dejar engañar por los cantos de sirena de los corruptos que estrellaron la provincia, y lo único que creció durante su gestión fue su billetera”, sostuvo el gobernador.

También hubo críticas para la gestión del presidente Javier Milei. “Tenemos un gobierno nacional que dice que su única función son las relaciones exteriores, que para ellos es ir y celebrar un tuit. Eso me molesta. Del otro lado tenían lo mismo con Venezuela. Nosotros no tenemos que mirar ninguna otra bandera que la de la República Argentina”, sostuvo el mandatario provincial. Y agregó: “A los nuestros hay que defenderlos, no entregarlos para salvar la ropa en una elección. Nosotros vamos a defender siempre a los chubutenses de bien”.

Por último, llamó a votar por Romero y Menna el domingo. “El primer paso es llevar a una gran mujer, honesta, a una amiga, a una persona a la que le tengo una gran admiración por el coraje que tiene. La necesito en el Congreso para dar todas las peleas. Demostrémosle a toda la Argentina que Chubut es un ejemplo de superación y que no nos resignamos a elegir entre los que abandonan la obra pública y los que se la afanaron”, concluyó.

“Este proyecto es la única respuesta a los chubutenses”

Cerrando la última etapa de la campaña electoral, la actual diputada nacional y candidata a renovar su banca en el Congreso, Ana Clara Romero, indicó que “estamos ratificando ese rumbo que marcó Nacho Torres desde antes de ser gobernador, dando vuelta una página nefasta de la historia de nuestra provincia que nos llevó al peor lugar”.

Romero pidió estar todos unidos “dando la pelea por nuestra provincia, porque esa es la lucha que estamos dando”, y agradeció a cada uno de los intendentes que estaban presentes en el teatro “porque entendieron la importancia de respaldar a esta provincia y este proyecto que es el único horizonte que tiene Chubut para seguir siendo grande y dar respuestas a los chubutenses”.

Con un enérgico discurso, la diputada enumeró los logros alcanzados en un año y diez meses de gestión, entre los que señaló la habilitación definitiva de la Doble Trocha Trelew-Puerto Madryn, la Estación Cohiue, la conexión del Gasoducto Cordillerano, el Hospital de Alta Complejidad y las obras en el Hospital Alvear de Comodoro Rivadavia,.

“Los que tenemos en frente de qué nos acusan, no supieron dar respuestas y lo único que pueden hacer es salir a criticar a un proyecto arrollador que no responde con mentiras ni insultos, responde con hechos, con obras, con la verdad y poniendo la cara”, afirmó.

Por último, señaló: “Somos chubutenses de pura cepa, con un gobernador como Nacho Torres que lidera, que pone el cuerpo y busca la manera de salir adelante, y un vicegobernador de primera que puso en pie a nuestra Legislatura. Es muy importante que el domingo 26, una vez más, respaldemos, apoyemos y sigamos poniendo el cuerpo por este proyecto que es la verdadera respuesta para tantos chubutenses”.

Fuente: ADNSur

