Desde México, Ingrid Grudke encendió Instagram con una microbikini blanca diminuta

La famosa modelo impactó con un video de alto voltaje desde la playa.

Ingrid Grudke no deja de sorprender con su imponente figura y carisma. A sus 49 años, la modelo y empresaria sigue siendo una de las referentes del mundo de la moda en Argentina y ahora disfruta de unas merecidas vacaciones en las paradisíacas playas de México.

Desde sus comienzos en el modelaje, Ingrid se convirtió en un ícono de la pasarela. Con una trayectoria de más de dos décadas, supo reinventarse y explorar distintos ámbitos, desde la actuación hasta el fisicoculturismo, una disciplina en la que sorprendió con su desempeño.

Ingrid Grudke en Miami

Actualmente, además de su faceta como influencer, está enfocada en Pasarela Federal, un nuevo espacio que busca impulsar a diseñadores de todo el país. “Es todo un desafío para nosotras”, escribió en sus redes, mencionando a su equipo de trabajo.

El look de Ingrid Grudke que revolucionó Instagram

Para su día de playa en México, Ingrid apostó por un look simple pero impactante: una microbikini blanca de triángulos con tiras y unas gafas de sol negras XXL. En el video, se la vio disfrutando del mar con total confianza y frescura.

Ingrid impactó con una microbikini blanca diminuta.

El video de Ingrid Grudke en microbikini desde México. (Video: Instagram)

“Momento de mi relax en la Riviera Maya. ¡Me lo merezco! Vine en búsqueda de meterme unos días a este hermoso mar azul, que me desintoxique y me llene de nuevas y buenas energías”, escribió Grudke en la descripción del post, que en cuestión de horas sumó miles de likes y comentarios. Sus seguidores no tardaron en elogiarla: “Hermosa”, “Monumento de mujer, qué belleza”, “Bellísima”, y “Da gusto verte feliz”, fueron algunos de los mensajes que recibió.

Ingrid Grudke, tras su polémica separación: se enteró que su "sobrina" tenía una relación con su marido.



🔗 La nota completa en https://t.co/EoNJyhbibf pic.twitter.com/IBaKSWZt3j — GENTE (@genteonline) January 21, 2025

Shaiel Teran Velazquez-ViaPaís