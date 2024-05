Descubrió que su novio salía también con su amiga y mostró cómo se arregló para encontrarse y desenmascararlo

Ambas se dieron cuenta de que salían con el mismo hombre. Una de ellas decidió contar su historia y su búsqueda de justicia en TikTok

Una joven relató en su cuenta de TikTok cómo descubrió que su novio estaba saliendo con una amiga suya, lo que sorprendió a sus seguidores y generó un revuelo en la plataforma de videos cortos. La chica, quien utiliza la red social para vender joyas junto a su tía, decidió compartir esta experiencia personal de manera detallada y pública.

La historia comenzó cuando se reunió con una amiga que no veía desde hace mucho tiempo. En el encuentro, ambas se pusieron al día sobre sus vidas y, sin esperarlo, comenzaron a notar ciertas coincidencias en sus relatos amorosos. “Me junté con una amiga que no veía hace un montón y poniéndonos al día con nuestras vidas nos dimos cuenta de que estábamos con el mismo tipo”, explicó la joven en su video.

Las primera señales de alerta surgieron cuando notaron que sus novios compartían el mismo nombre y vivían en la misma zona. A pesar de estas coincidencias, la joven no sospechó de inmediato. “Eran de la misma zona, se llamaban igual, pero podía pasar; ¿cuántas personas se llaman igual?”, comentó.

La situación cambió cuando la amiga le mostró una foto de su novio. “Cuando me la muestra me doy cuenta de que estábamos con el mismo tipo”, afirmó con sorpresa. La joven aseguró que en ese momento se quedó helada y no sabía cómo decirle a su amiga que ambas estaban saliendo con el mismo hombre.

En su relato, la joven detalló que había estado con el hombre durante seis meses, mientras que su amiga llevaba con él aproximadamente cuatro meses. Ante esta revelación, decidió que la mejor manera de enfrentar la situación era desenmascarar al hombre y poner fin a la relación.

En el mismo video, la joven mostró cómo se vestía y maquillaba para el encuentro en el que planeaba confrontar al novio infiel. “Preparate conmigo para dejar al hdp que está con una amiga mía y me mintió”, fue uno de los primeros mensajes que compartió. Mientras se arreglaba para el evento, no dudó en promocionar algunas de las joyas que vende junto a su tía, aprovechando la atención de sus seguidores.

Finalmente, aplicó un perfume especial, uno que sabía que era del agrado de su novio, antes de salir de casa. Con una sonrisa, expresó: “Era el que más le gustaba a él. Me voy a destruir a un mentiroso”. Esta declaración, cargada de ironía, cerró su video con un toque personal y desafiante.

El video no tardó en volverse viral, acumulando más de 740.000 reproducciones y 53.000 “me gusta”. La respuesta de los usuarios fue mixta; mientras algunos dudaban de la veracidad de la historia, sospechando que se trataba de una estrategia de marketing para vender joyas, otros mostraron empatía y solicitaron más detalles sobre el desenlace.

“¿Qué casualidad que se juntaron ahora? ¿Estás segura de que tu amiga no sabía?”, “Me parece que el problema no es tanto el chabón, sino esa amiga que también está hablándose con él”, “Al chabón hace rato que no le gustaba tanto estar con ella y se arregla para decirle chau jajaja”, “Ay Dios, ¿cómo está tranquila contándolo? Yo ya estaría presa”, fueron algunos de los comentarios en la red social china.