Derrumbe de SanCor: más de 1.000 reclamos laborales, pasivo sideral y deja de producir para terceros

La situación de crisis que atraviesa SanCor sigue sumando capítulos y la compañía, un auténtico emblema de la lechería argentina, no deja de acumular novedades negativas. La firma en cuestión mantiene en situación de parálisis sus plantas cordobesas en Balnearia y Devoto, además de San Guillermo, ya en Santa Fe. Ocurre que Elcor SA, Punta del Agua y La Tarantela/Failar, que utilizaban esas instalaciones para sus respectivas producciones, frenaron los acuerdos “a fazón” con SanCor a raíz de diferencias con el gremio ATILRA. Por otra parte, el concurso preventivo en el que se encuentra la láctea presentó novedades y se conoció 1.506 acreedores reclamaron pagos de la lechera ante los tribunales de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.

Según fuentes cercanas a la compañía, el parate establecido por las empresas con acuerdos con SanCor emergió luego de que el gremio presentó ante el Ministerio de Capital Humano un documento solicitando que Elcor SA, La Tarantela y Punta del Agua sean consideradas “responsables solidarias” de la deuda salarial que la unión de cooperativas posee con sus empleado

SanCor: se multiplican los reclamos laborales

Al parecer, sobre todo a partir de enero distintos operarios de la lechera evaluaron la posibilidad de enviar telegramas intimando a esas empresas para que afronten los incumplimientos de SanCor.

“En estas semanas, no sólo se paralizó la producción en esas plantas, sino que a la vez las empresas que producían quesos y manteca, principalmente, retiraron de las plantas implementos, insumos y dejaron de remitir leche cruda y crema para su proceso. Incluso envases con las marcas de terceros se sacaron de las plantas, principalmente Devoto, Balnearia y San Guillermo”, indicó el sitio especializado Bichos de Campo.

En paralelo, trascendió que 1.506 acreedores presentaron su reclamo de pagos ante la Justicia de Rafaela, en el marco del concurso preventivo que se le sigue a la compañía. De acuerdo a datos de la sindicatura, la compañía posee una deuda cercana a los u$s140 millones entre compromisos laborales, e incumplimientos financieros y comerciales.

También se indicó que, en cuanto a las presentaciones de acreedores, casi el 71% de los reclamos -alrededor de 1.060- refiere a acreedores laborales. Además, la compañía mantiene deudas con firmas como Prevent SMK SA, Prevención Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, la láctea Inproal, y las firmas de servicios públicos Litoral Gas, EPE Santa Fe, y la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC), entre otras.

Intervención judicial en la unión de cooperativas

A raíz de los continuos incumplimientos de salarios y deuda con proveedores que ha efectuado la unión de cooperativas, a fines del mes pasado la Cámara de Apelación de Santa Fe confirmó la intervención dispuesta para la compañía por el juzgado de Primera Instancia de Rafaela.

De esa forma, se ratificó que la láctea será coadministrada por el aparato judicial de la provincia en cuestión. Por estos días, SanCor acumula una deuda laboral del orden de los 20.000 millones de pesos. Al mismo tiempo, la firma suma más de 300 pedidos de quiebra en su contra.

Un aspecto que dio lugar a la ratificación aplicada estuvo, según fuentes judiciales, en que la cúpula de la lechera dio señales de no querer colaborar con la investigación llevada a cabo por los tribunales.

Recientemente, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, dos expresidentes de la lechera, fueron procesados por la presunta apropiación indebida de al menos $1.600 millones que, señala la Justicia, debieron destinarse al pago de los aportes de los operarios de la firma.

La medida en cuestión, establecida por Aurelio Cuello Murúa, juez federal de Rafaela, incluyó un embargo por $90 millones aplicado a ambos exejecutivos. También se rechazó la posibilidad de que Gastaldi y Sánchez obtengan una suspensión del juicio fijado por el mismo Cuello Murúa.

A principios de noviembre de 2025, la directiva de la empresa presentó ante la Justicia un plan de crisis que propone, a modo de aspecto sobresaliente, el recorte de 304 empleos como medida concreta para mejorar el presente financiero de la lechera.

En los últimos dos años SanCor implementó 370 despidos aunque, más allá del tenor de la medida, la láctea no logró reducir su rojo operativo y financiero.

