Denunciaron a un policía de Córdoba por abusar sexualmente de una detenida

El hecho ocurrió justo antes del cambio de turno en la Departamental de Río Cuarto. El hombre fue detenido y puesto en situación pasiva

Un policía de Córdoba fue detenido luego de que una mujer lo denunciara por abuso sexual mientras ella se encontraba alejada en una de las celdas de la departamental. “Hizo lo que quiso conmigo”, relató la mujer.

El acusado es un subinspector que prestaba servicios en la Departamental de Río Cuarto. El ataque habría ocurrido el lunes pasado cuando el oficial se encontraba en funciones. Una vez que se radicó la denuncia correspondiente, el fiscal de Segundo Turno, Javier Di Santo, ordenó su detención el martes pasado y quedó imputado por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por su condición de funcionario público en ejercicio de sus funciones.

Días después, la víctima habló sobre lo sucedido durante una entrevista con el medio local Puntual y relató cómo fue la agresión. En línea con sus palabras, la mujer expresó que todo sucedió cuando ella se encontraba detenida en una celda. El oficial habría ingresado mientras ella dormía.

De repente, se despertó y lo encontró sentado al lado suyo. “Me dijo que me quedara sentada. Me agarró del pelo para que le haga sexo oral”, comenzó contando entre lágrimas.

Luego, continuó con la secuencia al revelar: “Me da vuelta y me penetra. Yo no grito porque él me amenaza con mi familia y mi hija y yo en ese momento lo único que no quería era que no le haga nada a mi familia”.

“Me agarró, hizo lo que quiso conmigo en ese momento y después él sale de la celda y yo siento que abre la puerta y se va”, mencionó. El relato se volvió más crudo cuando la mujer recordó: “Me da vuelta y me tiró todo el semen en la parte de la espalda y la cola. Yo junté la campera, la remera, el pantalón y me fui al baño y después volvía mi celda”. Todas esas prendas fueron tomadas por la Justicia como material probatorio en contra del policía.

La mujer aseguró que estos abusos suceden diariamente en las alcaidías

“Yo no se lo deseo a ninguna mujer, yo sé que he hecho cosas malas porque estoy ahí por algo malo, pero tampoco podemos permitir que por eso y por ser oficiales puedan tratarnos así, como basura porque nosotras no somos basura”, expresó.

Luego, el oficial acusado terminó su turno, por lo que llegó la agente mujer que debía relevarlo. Tiempo después, la víctima contó todo lo sucedido a la uniformada, quien la contuvo en todo momento y la acompañó hasta el hospital para que se realicen las pericias correspondientes.

Tras la denuncia, la mujer se encuentra en su casa, pero aún continúa con miedo. “Pasan los móviles y a mí me da miedo por mi hija. Voy caminando y tengo miedo porque sé que me va a pasar algo”, relató y sumó que le cuesta dormir por la noche porque siente que alguien irá por ella.

Además, la víctima reveló que estas situaciones suceden en las alcaidías y que las detenidas no lo denuncian. De hecho, su palabra impulsó a otra mujer a ir a la Justicia a prestar testimonio por haber sufrido un ataque similar.

“Me quitó todo, no disfruto la vida, no puedo salir a la calle, me quitó todo, tengo mucho miedo. No quiero que nadie pase por eso, que ninguna mujer tenga que pasar por lo mismo”, lamentó entre lágrimas.

Tras la denuncia, la Policía de Córdoba emitió un comunicado en el que dio a conocer la detención del hombre “por una denuncia formulada por un hecho de instancia privada”. En ese sentido, informaron que se dio inicio a un proceso administrativo por lo que el hombre fue puesto en situación pasiva por orden de la Dirección de Control de Conducta Policial, en línea con la información a la que pudo acceder el medio local ElDoceTV.

Fuente: Infobae