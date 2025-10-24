Denunciaron a Lilia Lemoine por su presunta conexión con Fred Machado

Piden que se investigue la relación entre la legisladora y el empresario acusado de tener vínculos con el narcotráfico, que le habría dado dinero y prestado su avión privado a José Luis Espert.

La exfuncionaria libertaria Marcela Viviana Aguirre denunció a Lilia Lemoine, diputada nacional de la Libertad Avanza, por supuesto “lavado de activos agravado” y “delitos contra la administración pública”, vinculando a la legisladora con Federico “Fred” Machado, el empresario presuntamente relacionado con el narcotráfico que le habría dado importantes sumas de dinero y prestado su avión privado a José Luis Espert durante su campaña presidencial, en la que la legisladora y cosplayer colaboró.

En la presentación legal que dio a conocer Página/12, Aguirre explica que, “como la gran mayoría de los argentinos, tomé conocimiento de las conexiones existentes entre el señor Fred Machado y la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y en virtud de las notas que a continuación se acompañan se presume la existencia de los delitos mencionados”. En ese punto, la denunciante cita varios artículos periodísticos, y luego pide a la Justicia que tome las siguientes medidas:

– “Requerir a la Unidad de Información Financiera (UIF) todos los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) vinculados a la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y sus posibles sociedades comerciales”.

– “Solicitar a la AFIP las declaraciones juradas de bienes y ganancias de la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine y su entorno”.

– “Requerir a la Cámara Nacional Electoral los informes del financiamiento de campaña de la diputada Lilia Adela Bolukalo Lemoine”.

– “Librar oficio a la Justicia donde se investiga al señor Fred Machado, solicitando la documentación completa de la causa, especialmente las transferencias bancarias y registros de vuelos”.

– “Ordenar un Examen Pericial Contable sobre el patrimonio de la denunciada”.

Aguirre se desempeñó como funcionaria de PAMI en La Plata durante los primeros meses de gestión de Javier Milei y fue removida del cargo, según relató, por “negarse a ocultar hechos de corrupción”. La mujer denunció en ese entonces a Sebastián Pareja y a Juan Esteban Osaba. Aseguró que le pidieron un retorno de un millón de pesos y que firmara “papeles ilegales” al asumir el cargo.

Alguna vez ferviente militante de Victoria Villarruel y Javier Milei, Aguirre contó que invirtió más de $15 millones en la campaña electoral de LLA junto al médico Raúl Simoneto, y expresó su desilusión con el rumbo del partido: “En mi caso, creí que Javier Milei realmente iba a cambiar el país. Era la primera vez que me metía en política”.

Fred Machado nombró a Lilia Lemoine en su relato sobre su relación con Espert

En una entrevista con el programa Esta Mañana, el empresario acusado de lavado y narcotráfico explicó: “Espert no me pidió plata. No me pidió un monto, me pidió ayuda. Me dijo: ‘Te necesito, tampoco es mucho’. Estaba presentando un libro en esa época y le dije que estaba por comprar un avión chico, todo legal. Le financié los gastos que necesitaba para moverse”.

Entonces reveló que durante un encuentro realizado en la casa de Luis Rosales con la presencia del exconsultor político estadounidense Dick Morris, fue donde conoció a Lemoine: “En junio me mandan a buscar a Inglaterra, que querían elegir al vicepresidente. Vuelvo a la Argentina, y me empiezan a presentar a los candidatos. Me dicen que vamos a hacer una reunión en lo de Rosales para planear la estrategia y Rosales muy amigo de Dick Morris, que asesora hace 40 años a Clinton, y que le pagaría el pasaje”.

Fred Machado

Según Machado, Morris estaba armando, en ese momento, una propaganda con Lilia Lemoine como protagonista: “Me llamó mucho la atención que estaba planificando la publicidad, que era una chica que representaba la República que rompía las rejas del Estado. La ponían a Lilia, que abría las rejas y decía que estaba acosada por el Estado y que la libertad la estaba liberando”.









