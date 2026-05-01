Denuncian que la esposa de Adorni costeó el viaje a Madrid de cinco amigas

La exposición de Manuel Adorni en el Congreso avanzaba como esperaba el Gobierno hasta la intervención de Rodolfo Tailhade. En el recinto, el diputado sostuvo que la esposa del jefe de Gabinete, Bettina Angeletti, utiliza la custodia oficial para salir por la noche con amigas. Adorni sugirió que las declaraciones eran sospechosas y, por la noche, el Gobierno confirmó que lo denunciaría por “espionaje ilegal”. Pero la advertencia no surtió efecto. Al día siguiente, el dirigente peronista redobló la apuesta y sumó otra acusación: dijo que, en septiembre de 2025, la mujer viajó en primera clase a Madrid con cinco “mamis del colegio” y que se hizo cargo de los pasajes y la estadía.

Durante una entrevista en el programa “Deslomados”, por Diagonales Stream, Tailhade contó que recibe información de forma constante sobre Adorni y Angeletti. “El problema con este matrimonio arrogante, altanero y soberbio es que maltrataron a todo el mundo y ahora todos buscan revancha. Y me eligieron a mí como canal”, aseguró.

De hecho, dijo que se enteró del viaje a Madrid de la mujer y sus amigas a través de un mensaje de Instagram. “Doce días se tomó la señora Angeletti de Adorni. Fue con cinco mamis del colegio. ¿Qué me cuenta el contacto que me escribe? Que los pasajes los pagó todos Bettina, que todas fueron en primera clase y que la estadía también la pagó Bettina”, detalló.

En el entorno del jefe de Gabinete respondieron a la consulta de PERFIL: “Fake todo. Viajó, pero no pagó ella”, contestaron a través de mensajes. Desde Casa Rosada, además, aseguraron a este medio que el lunes 4 se presentará la denuncia en la Justicia.

Adorni y Tailhade, el cruce durante la presentación del informe de gestión

“Espero con ansias que me haga la denuncia. Ojalá me denuncien porque eso va a significar que voy a poder ir (a la Justicia) a demostrar todo lo que dije”, aseguró Tailhade sobre la advertencia que hizo Adorni en el recinto luego de escuchar la intervención del diputado.

En concreto, Tailhade sostuvo que Angeletti se mueve con seis efectivos de la Policía Federal y un auto oficial. “El tema es que su esposa usa esta custodia para ir a la manicura, para llevar a sus hijos al colegio o para ir reiteradas veces a La Fernetería, un bar de moda en Palermo”, sostuvo en el recinto. También mencionó que la custodia “la espera hasta las 4 de la mañana” para “llevarla a su casa” luego de cada salida.

Cuando tuvo que responder, Adorni leyó: “No se me pasa por alto que un diputado acaba de detallar el itinerario diario de mi mujer con un nivel de detalle sospechoso y con información que, en caso de que fuera cierta, sería de dudosa procedencia”. Y agregó: “Esa insinuación está peligrosamente cerca de ser una amenaza a la integridad física de mi esposa. Sé que están acostumbrados a manejarse como si la Argentina fuera un país bananero, pero lo que están sugiriendo es que alguien estuvo espiando al jefe de Gabinete de Ministros de la Nación y a su familia”.

La narrativa que trazó Adorni en su respuesta es la que asumió la Casa Rosada, que confirmó que el lunes denunciará de manera formal Tailhade. No hubo respuestas acerca de si la presentación estará a cargo de Matías Ledesma, el abogado designado por el jefe de Gabinete para que lo represente en las causas que se abrieron en su contra.

Tailhade se tomó con cierto humor la advertencia y recordó que hace menos de un mes el Gobierno habló de espionaje ilegal por la presunta campaña mediática de Rusia contra Javier Milei y que también utilizó el mismo argumento para denunciar a la periodista Luciana Geuna. En los dos casos, señaló el diputado, el Gobierno aprovechó la ocasión para limitar el trabajo periodístico en Casa Rosada. “Para ellos hablar de espionaje es una salida marketinera y bastante fácil”, subrayó.

Rodolfo Tailhade y Manuel Adorni. | Collage





Por Giselle Leclercq-Perfil