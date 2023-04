Denuncian que Javier Milei fue empleado del Congreso durante 26 años

A través de una publicación en Twitter, se muestra que el diputado liberal que lucha contra la casta política, recibió sueldos del Estado entre 1994 y 2020.

Una controversial afirmación que posiciona a Javier Milei, como “ñoqui” del Estado, se dio en las últimas horas a través de las redes sociales. Es que el economista Roberto Cachanosky, publicó en su cuenta de Twitter una imagen que muestra que el diputado liberal, habría trabajado en el Congreso desde 1994 hasta el 2020.

“Ya que se metieron con mi hija, mintiendo que yo le había conseguido un trabajo en CABA, pueden explicar que hizo Javier Milei 26 años en el Congreso de la Nación?. Hablando de ñoquis y de casta, estuvo desde 1994 hasta 2020 empleado del Congreso. Qué van a inventar para zafar?”, reza el texto que acompaña la captura de pantalla publicada por el experto.

Es que Cachanosky, fue atacado en las redes por la contratación de su hija por aparte del Gobierno de la Ciudad, sobre todo por los seguidores del candidato a presidente por la Libertad Avanza, por lo que decidió compartir la información.

Ya que se metieron con mi hija, mintiendo que yo le había conseguido un trabajo en CABA, pueden explicar que hizo @JMilei 26 años en el Congreso de la Nación? Hablando de ñoquis y de casta, estuvo desde 1994 hasta 2020 empleado del Congreso. Qué van a inventar para zafar? pic.twitter.com/AJaeuJD3bV — Roberto Cachanosky (@RCachanosky) April 4, 2023

“Los seguidores de La Casta Avanza, me atacan por preguntar si Milei fue empleado del Congreso. Acá tienen captura de pantalla de informe de reconocida empresa privada que brinda información comercial”, agrega el economista en otro tuit.

Si bien la información que se difundió por las redes se basaba en una captura de pantalla de la ANSES donde figura que Milei trabajó en el Congreso entre 1994 y 2020, desde el entorno del militante “anti casta” aún no han confirmado ni denegado nada.

Vale destacar que Javier Milei, fue empleado del ex represor y gobernador de Tucumán, Antonio Bussi, entre os años 1994 y 1995, en donde, según su entorno, solo tuvo dos contratos trimestrales en los que trabajó en “un proyecto sobre limones y caña de azúcar”.

Yo no tengo nada que ver con esto, hasta desconfío del dato. No puede ser. Tal vez lo ñoquearon a Milei y otro cobró la guita durante 28 años, lo que es un tremendo fraude. Yo voy a muerte con La Libertad Avanza. — Carlos Maslatón (@CarlosMaslaton) April 4, 2023

Por su parte, el ex socio y fundador de la Libertad Avanza, Carlos Maslatón, se metió en la polémica tuitera y comentó la publicación de Cachanosky asegurando: “A mi Milei siempre me dijo que jamás estuvo nombrado en ningún lado. Tres décadas en el estado? No puede esto ser real. Por qué no saltó antes?”.

“Yo no tengo nada que ver con esto, hasta desconfío del dato. No puede ser. Tal vez lo ñoquearon a Milei y otro cobró la guita durante 28 años, lo que es un tremendo fraude. Yo voy a muerte con La Libertad Avanza”, agregó el economista en respuesta a la publicación.