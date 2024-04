Denuncian que hay docentes que no cobran su salario hace cinco meses

Desde ATECh indicaron que hay decenas de casos en la ciudad y pidieron urgente respuesta

Desde el gremio de ATECh denunciaron que hay docentes que hace meses no están cobrando sus salarios y piden soluciones o al menos que se haga efectivo el cobro por planilla complementaria. Indicaron que en la Escuela Nº 105 una docente inició una retención de servicios tras cinco meses de no cobrar su salario.

Desde el gremio de ATECh, el lunes realizaron una actividad para visibilizar el malestar que está viviendo una docente, a quien desde diciembre no abonan su salario, en la Escuela Nº 105, pero no se trata de un caso aislado sino que desde el gremio advirtieron que hay “decenas” de docentes en la misma situación.

Al respecto, Magalí Stoyanoff, referente de la Regional Sur de ATECh, detalló “acompañamos al equipo docente que salió a pedir que se solucione cuanto antes la situación de una compañera de trabajo, que es una docente de primer grado que a raíz de problemas administrativos del Ministerio no percibe sus haberes desde el mes de diciembre, entonces ha iniciado una retención de servicios hace unas semanas” y añadió “esto significa que hay niñas y niños que no están teniendo clases y hay toda una familia que depende de ese sueldo que está con muchas dificultades por la falta de pago hace cinco meses de este salario, así que en la convocatoria se hicieron presentes algunas familias, mamás y niños acompañando el reclamo para que se revea cuanto antes.

Asimismo, advirtió que “hay una gran cantidad de docentes en nuestra ciudad y en toda la provincia que no están percibiendo sus haberes o están teniendo problemas en las liquidaciones. En un caso concreto sucedió que docentes accedieron a cargos en la última designación, que se habían liberado por la titularización de directivos. Es un movimiento que estaba previsto desde el año pasado y al momento de darse las altas debería haberse activado inmediatamente la carga para que los docentes que iban a ocupar puestos, pudieran recibir los haberes correspondientes y no se hizo” y deslizó que “está naturalizada una suerte de demora cuando uno empieza a trabajar y tardan tres o cuatro meses en pagarte el sueldo, no podemos naturalizar algo que está mal, no hay razón administrativa para que suceda”.

Ante ello, Stoyanoff remarcó que “denunciamos esta situación en toda la provincia y en Comodoro en particular exigimos que el gobierno instrumente medidas inmediatas para resolver esto, porque hay una posibilidad de que se hagan las cargas fuera de la fecha de liquidación por planilla complementaria. Pero el gobierno se ha negado a hacerlo dejando en situación de indigencia a todos estos docentes que no cobran los haberes”.

En tanto, planteó que “nadie puede vivir así, ir a trabajar todos los días durante meses sin que te paguen el sueldo, es una situación insostenible, por eso exigimos urgente respuesta al gobierno y que se instrumenten los pagos por planilla, son varias decenas de personas que están sin cobrar, todos los meses son muchos casos. En el mejor de los casos trabajan doble función y lo sobrellevan con un sueldo pero muchos empiezan a endeudarse sistemáticamente, debiéndole a la familia, compañeros, nosotros tenemos habilitadas junta de fondos, venta de empanadas, lo que se pueda hacer para ayudar habilitando la cocina del sindicato”.

Cargos sin docentes

En medio de esta situación, desde ATECh recordaron que aún quedan escuelas donde faltan docentes, dado que no se ocuparon cargos, “todavía hay escuelas que no tienen docentes, a esta altura del año, en principio fueron 54 cargos que no llegaron a cubrirse entre interinatos o suplencias de larga duración, incluso en escuelas de jornada completa, que antes históricamente eran cargos muy apetecidos, muy deseados, con la posibilidad de trabajar en una sola escuela, con horario cercano a la doble función y con un grupo”.

Bajo este panorama, comentó que “entendemos que las razones de fondo que hay en la imposibilidad de cubrir cargos, no es que faltan docentes o sí, porque han decidido dejar la docencia y dedicarse a otra cosa. Esto tiene que ser un llamado de atención y de urgente necesidad de respuesta”.

Además, mencionó que “se tomaron algunas medidas como habilitar al nivel inicial para la cobertura de primero y segundo grado porque no llegaban a cubrir cargos y lo último fue la habilitación a docentes de educación especial para la cobertura del primer ciclo de educación primaria, pero han avanzado con el cierre de secciones porque terminan fusionando grados y sobrecargándolos con 25 a 27 chicos” y narró que influye en el proceso pedagógico siendo un verdadero problema.

Escuelas sin calefacción

Respecto a las condiciones edilicias, la referente de ATECh manifestó que “cuando comienzan los fríos, las condiciones edilicias y la falta de mantenimiento o de arreglos consecuentes y sostenidos en el tiempo, comenzamos a lamentarlo, no se hizo nada durante el verano y ahora es un verdadero problema por la rotura de calderas por ejemplo” y dijo que “hoy son seis escuelas con condiciones de suspensión de actividades o rotación de grados, la escuela 209, la situación de la 421, la 197, la Escuela de Arte 746, el Perito Moreno y la 204”.