Denise Dumas y Nancy Pazos vivieron un tenso momento al aire

En “Intrusos” analizaron el comportamiento entre la nueva conductora de “Flor de Equipo” y la panelista. Mirá el video.

Hace unas semanas los rumores de mala onda entre Denise Dumas y Nancy Pazos surgieron luego de que Marcela Tauro confirmara en “Intrusos” que la panelista había dicho en maquillaje a los gritos que no quería que la exparticipante de MasterChef sea su conductora porque no iba a rebajarse a su altura.

Cabe destacar que Nancy Pazos negó haber dicho eso de su compañera aunque la panelista de América lo reafirma. “Yo no dije eso”, le contestó la periodista de Telefe furiosa al cronista de “Intrusos” demostrando su enojo e incomodidad con el programa por haber dicho eso.

Pero la cosa no terminó ahí. Este miércoles en “Intrusos” pasaron un fragmento del programa donde se puede ver cierta tensión entre ellas al aire y lo analizaron.“Por más de que ambas salieron a decir que está todo bien entre ellas, a las pruebas me remito claramente no hay buena relación entre Dumas y Pazos”, afirmó Nancy Duré.

“Ay no la cara de odio que le puso Nancy cuando la pisó, la otra la ignora, qué feo eso se puso a hablar con los de atrás de cámara, no está bueno”, sostuvo Flor de la V a lo que su panelista agregó: “Se cortó el wifi entre ellas, claramente”.