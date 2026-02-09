Demian Reidel renunció en Nucleoeléctrica tras el escándalo de los sobreprecios

Amigo personal del presidente Milei, había quedado bajo sospecha al haber cancelado deudas personales por 825 millones de pesos en tres semanas. Lo reemplazará Juan Martín Campos.

Acosado por las denuncias de corrupción en su contra, Demian Reidel renunció al cargo de presidente de Nucleoeléctrica Argentina S.A (NASA), la compañía que se encarga de administrar y operar las centrales nucleares de la Argentina.

Su renuncia se da en el marco de denuncias por una licitación sospechosa por el servicio de mantenimiento de dos centrales nucleares.

Asimismo, sumó debilitamiento a la posición de Reidel el hecho de que dos directores del área que le respondían fueran desplazados de sus puestos.

Fuentes oficiales detallaron que Juan Martín Campos será el nuevo presidente del directorio y se hará cargo de su puesto.

Campos esbioquimíco de la UBA y se especializa en en seguridad nuclear y en reactores. La vicepresidencia estará a a cargo del ingeniero químico Martín Porro, quien preside además la Comisión de Energía Atómica (CNEA).

En suma, la empresa renovó casi por completo la planta de autoridades y solo mantuvo a Diego Chaher, un funcionario clave en el proceso de privatizaciones que lleva adelante el gobierno de Milei. Además, fue ratificado Fernando Montserrat, quien se desempeña como Gerente General.

Tras un largo tiempo sin apariciones públicas, hace 10 días Reidel había salido a rechazar las denuncias que salpican su administración al frente de esa Nucleoeléctrica y negó que las multimillonarias deudas personales que saldó en dos semanas durante el mes de enero tuvieran que ver con una trama de sobreprecios e irregularidades en la que había quedado envuelto.

Amigo personal de Milei, se lo acusa de haber tenido algún grado de participación en la serie de irregularidades por presuntos sobreprecios del 140 por ciento en servicios de limpieza, de informática y otras áreas de la Planta Central Nuclear Atucha.

En medio de ese escándalo, Reidel saldó deudas personales por 825 millones de pesos en apenas 18 días. Suprimió pasivos que, hasta mediados de enero, lo situaban en una situación de “alto riesgo de insolvencia” ante el sistema financiero.

En su defensa, Reidel dijo que Dijo que en 2018 compró “con fondos propios una participación en un desarrollo inmobiliario en Argentina” que luego fue “vendiendo por etapas, sin apuro”.

“Vendí en marzo de 2023 y diciembre de 2024. En 2025 vendí otra parte y, mientras avanzaba esa venta, tomé financiamiento puente contra el activo para tener liquidez: eso es la deuda”, aseguró.

Argumentó también que el 15 de diciembre del año pasado “vendió esa parte por 770.000 dólares” y que, tanto la compra como la venta, fueron “con fondos propios“, a la vez que agregó: “Cobré y cancelé la deuda”.

No obstante, la cancelación de estas obligaciones bancarias coincide con un periodo de fuerte cuestionamiento acerca de los sobreprecios en las contrataciones de Nucleoeléctrica, que bajo su administración erogó adjudicaciones por un total de 20.417 millones de pesos.

El detalle de las denuncias sugirió irregularidades sistemáticas en los pagos y se sospecha que los pagos a proveedores solo se ejercen “luego del adelanto de una comisión del 5 por ciento del contrato”, una cifra que, aplicada al volumen total de compras, alcanzaría los mil millones de pesos.

