Roblox, la plataforma de videojuegos en línea más usada por niños y adolescentes en el mundo, fue demandada por haber fallado en la protección a los menores dentro de su comunidad virtual.

La acción judicial, presentada esta semana en Estados Unidos, acusa a la Corporación Roblox de haber engañado a los padres respecto de sus medidas de seguridad, mientras permitía que el entorno del juego se convirtiera en un espacio donde operan depredadores sexuales y circula contenido inapropiado.

La demanda fue presentada por el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien sostuvo que Roblox antepuso las ganancias a la seguridad de los niños e ignoró deliberadamente las leyes estatales y federales de protección en línea.

Demandaron a Roblox por no proteger a los chicos en su plataforma. (Foto: GeminiAI)

El escrito judicial acusa a la empresa de prácticas comerciales engañosas y de haber mantenido un ecosistema que se transformó en un destino habitual para depredadores que realizan grooming y explotación sexual infantil.

Entre los casos citados se mencionan situaciones en las que menores fueron contactados por adultos a través del juego y luego víctimas de chantaje o abuso. También se detalla la actividad de grupos como 764, que utilizan el universo de Roblox para identificar, manipular y extorsionar a usuarios jóvenes.

Según presentación de Paxton, la empresa comenzó a reforzar sus controles solo después de una serie de denuncias y del informe publicado el año pasado por la firma Hindenburg Research, que describió la plataforma como un paraíso para pedófilos, donde los niños están expuestos a grooming, pornografía y lenguaje violento.

Texas no es el único estado que llevó el caso a los tribunales. En agosto, Luisiana presentó una demanda similar, en la que afirmaba que Roblox permitió y perpetuó un entorno donde prosperan los depredadores infantiles.

Semanas después, Kentucky calificó a la plataforma como un terreno de caza para abusadores, y en octubre, el fiscal general de Florida también citó a la empresa como parte de una investigación sobre presuntos fallos de seguridad.

Desde Roblox negaron las acusaciones. Eric Porterfield, director senior de Políticas de Comunicación, aseguró al medio The Verge: “Estamos decepcionados de que, en lugar de trabajar de manera colaborativa con Roblox en este desafío que afecta a toda la industria y buscar soluciones reales, el fiscal haya optado por presentar una demanda basada en tergiversaciones y afirmaciones sensacionalistas”. Según Porterfield, la empresa implementó más de 145 medidas de seguridad solo en lo que va del año.

A principios de 2025, Roblox anunció nuevas verificaciones de edad mediante identificación oficial o escaneo facial, además de un sistema de inteligencia artificial diseñado para detectar señales tempranas de riesgo infantil. Medidas similares se han adoptado también en redes sociales como Discord, que enfrenta acusaciones parecidas.

El bloqueo de Roblox en Argentina

El martes pasado, el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires anunció que comenzó a restringir el acceso a la plataforma Roblox en todas las redes escolares dependientes del sistema educativo porteño.

Bloquearon el acceso a Roblox en todas las escuelas de la Ciudad tras una denuncia por grooming. (Foto: AdobeStock)

La medida busca reforzar la seguridad digital de los estudiantes y prevenir situaciones de riesgo como el abuso online o la exposición a contenidos inapropiados.

La decisión surgió tras la denuncia de un presunto caso de grooming reportado por familias de una escuela estatal, lo que encendió las alarmas sobre el uso del juego dentro del ámbito educativo.

El bloqueo de Roblox en la capital argentina se enmarca dentro de una política integral de seguridad digital educativa que el gobierno porteño viene implementando desde hace varios años.

El plan incluye filtros de contenido en las redes escolares, antivirus ESET en los dispositivos del Plan Sarmiento y la puesta en marcha del Protocolo Escolar ante Situaciones de Violencia Digital, presentado este año para guiar la intervención de las escuelas ante casos de ciberacoso, grooming o exposición a material sensible.

Además, las instituciones y familias pueden solicitar el bloqueo de sitios o aplicaciones riesgosas a través del formulario disponible en la sección Internet Segura del portal oficial del Ministerio de Educación.

Fuente: TN