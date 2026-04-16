Delcy Rodríguez contrata a un lobista en Estados Unidos para su campaña presidencial

Un abogado oriundo de California, que defendió a una pareja sentimental de la mandataria encargada en un caso de la DEA, se ocupará de promover los intereses de la flamante jefa de Estado en Washington

Nadie sabe cuándo serán las elecciones presidenciales en Venezuela, pero ya Delcy Rodríguez está en campaña.

Medios locales reseñan que el abogado Jihad M. Smaili se registró ante el sistema FARA (Foreign Agents Registration Act) del Departamento de Justicia de Estados Unidos como agente extranjero de la mandataria encargada para, entre otras cosas, apoyar su “futura campaña política” de cara a las “próximas elecciones presidenciales en Venezuela”.

Aunque el vínculo de Delcy Rodríguez con Smaili es meramente profesional, al parecer llegó al lobista por los caminos del corazón. “En enero de 2026, el abogado apareció públicamente como representante de Yussef Nassif -pareja sentimental de larga data de Rodríguez- cuando la Agencia Antidrogas estadounidense (DEA) investigaba posibles negocios irregulares entre funcionarios venezolanos y allegados al entorno de Rodríguez, publicó entonces Northwest Arkansas Democrat-Gazette. En ese momento, Smaili emitió un comunicado negando cualquier actividad ilícita de su cliente”, reportó el medio TalCual de Venezuela.

Fortalecer y avanzar

La contratación del jurista oriundo de California quedó asentada en el expediente número 7715 del sistema FARA. En el documento se establece que el experto legal “proporcionará asesoramiento y consejo diario al principal extranjero sobre asuntos que involucren al Departamento de Estado y al Presidente de los Estados Unidos, incluyendo asesoramiento sobre cómo fortalecer y avanzar en la relación actual en beneficio del pueblo venezolano”.

En el marco de la normalización de las relaciones con Caracas tras el ataque perpetrado el 3 de enero que concluyó con la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la administración de Donald Trump levantó las sanciones personales contra Delcy Rodríguez.

Trump ha elogiado en distintas oportunidades a la mandataria interina, que ha sido reconocida oficialmente por Washington como jefa de Estado legítima.

En el banquillo

Smaili también “proporcionará asesoramiento legal sobre la contratación de despachos de abogados especializados en la litigación de PDVSA/Citgo, así como sobre las reclamaciones pendientes de acreedores/juzgados relacionadas con los asuntos vinculados a las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)“.

Citgo es una empresa de refinación que opera en Houston, Texas, y que funciona como filial de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa). La República Bolivariana está a punto de perder este activo, luego de que una corte federal de Delaware autorizara la venta de sus acciones para pagar deudas que alcanzan los 20 mil millones de dólares.

Víctimas norteamericanas de la guerrilla de las FARC buscan participar en la subasta de la compañía petrolera a la espera de obtener unos 318 millones de dólares que solicitan como indemnización. La empresa se ve afectada por este caso al ser identificada como un “alter ego” del gobierno chavista, al que los demandantes acusan de lavar dinero y prestar apoyo logístico al grupo irregular colombiano.

Por Pedro Pablo Peñaloza – Infobae