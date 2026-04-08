Declaró la escribana de Manuel Adorni sobre el departamento de Caballito: “No advertí irregularidades en la compra-venta”

Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declaró como testigo este miércoles ante el fiscal Gerardo Pollicita durante más de tres horas. A la salida habló brevemente con los periodistas acreditados en tribunales.

La escribana Adriana Mónica Nechevenko de Schuster declaró durante más de tres horas como testigo este miércoles ante Gerardo Pollicita, titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 11, en la causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por enriquecimiento ilícito.

A la salida, habló con la prensa en la puerta de la fiscalía de Pollicita, ubicada en el quinto piso de los tribunales de Comodoro Py 2002. Dijo que “hace un montón” trabaja con Adorni y su esposa Bettina Angeletti, aunque no precisó la cantidad de años. Aseguró que la operación inmobiliaria del departamento donde vive el jefe de Gabinete, en la calle Miro al 500, fue una “compra venta con una hipoteca por saldo de precio”, con una hipoteca a favor de las dos vendedoras, Claudia Sbabo y Beatriz Viegas.

“No advertí irregularidades en la compra-venta. En el caso de (la escritura de la calle) Miro no hubo préstamos de dinero en efectivo”, dijo la escribana visiblemente nerviosa por tener que responder preguntas. Consultada por sus visitas a la Casa Rosada (Letra P aseguró que fue en siete oportunidades a la sede de Gobierno, entre julio de 2024 y septiembre de 2025), dijo que no iba a responder. “Si usted fuera mi cliente no le gustaría que le respondiera eso”, sostuvo.

Adriana Mónica Nechevenko de Schuster dijo que no conoce el origen del dinero con el que el jefe de Gabinete y su esposa compraron la propiedad, en noviembre del año pasado. “Pregúntenle a él”, respondió ante la consulta de los periodistas. La escribana se retiró de tribunales cerca de las 13 en una camioneta marca Chevrolet acompañada de dos hombres que estuvieron con ella durante toda la jornada, desde la mañana.

Una testimonial de más de tres horas

Nechevenko de Schuster llegó a tribunales a las 9, acompañada de dos hombres que se presentaron como amigos y estuvo esperando en el bar de la Planta Baja de Comodoro Py hasta las 10, hora en la que ingresó a la fiscalía de Pollicita. Ante la consulta de PERFIL, uno de los acompañantes dijo que era abogado pero no estaba ejerciendo como defensor de la escribana porque está citada como testigo y no como imputada. Los dos hombres se quedaron afuera de la fiscalía. El que sí estuvo presente durante la declaración de la escribana fue el abogado de Adorni, Matías Ledesma. A la salida no quiso hacer declaraciones a la prensa.

La escribana Nechevenko de Schuster estampó su firma en las escrituras de dos propiedades que pertenecen al funcionario libertario y no están dentro de su declaración jurada: el departamento en el barrio de Caballito y la casa en el country Indio Cuá de Exaltación de la Cruz.

Por el momento, la Justicia investiga el motivo por el cual el inmueble de Caballito figura con un valor de escritura significativamente menor al que está en el mercado, al mismo tiempo en que también comenzó las averiguaciones de las visitas que hizo la escribana en Casa Rosada, al menos siete veces, entre julio de 2024 y septiembre de 2025. PERFIL le preguntó a la escribana por el valor de la escritura de la propiedad, muy debajo del precio del mercado, pero no respondió.

El único antecedente judicial que tiene la escribana se identificó hace 12 años, donde fue testigo en un juicio contra una banda dedicada al tráfico de efedrina, luego de haber validado firmas para empresas que funcionaban como fachada de narcotraficantes.

Este miércoles, el fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la instrucción de las causas que investigan los fondos con los que el jefe de Gabinete Manuel Adorni hizo operaciones de compra-venta de dos propiedades en Capital Federal, pidió que se cite a declarar a las cuatro mujeres que le facilitaron préstamos o hipotecas no bancarias al funcionario.

Se trata de Claudia Sbabo y Beatriz Viegas, que según La Nación le habrían prestado 100.000 dólares cada una a Adorni para comprar el departamento de Caballito en la calle Miró al 500 donde vive en la actualidad, y Graciela Isabel Molina de Cancio y Victoria María José Cancio.

En los registros figura que le facilitaron 85.000 dólares y 15.000 dólares, respectivamente, a Adorni y su esposa, con una garantía hipotecaria sobre el departamento que tenía la pareja en la calle Asamblea.

A Sbabo y Villegas las citaron para el jueves 9 y Molina y Cancio deberán ir a los tribunales de Comodoro Py 2002 el lunes 13 de este mes, según informó la Agencia Noticias Argentinas.

Adriana Mónica Nechevenko de Schuster | Pablo Cuarterolo



Por Barbara Komarovsky – Perfil