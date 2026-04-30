Declaró José López por la Causa Cuadernos: “Nunca vi a Cristina Kirchner como jefa de una asociación ilícita”

El exsecretario de Obras Públicas es indagado este jueves en el juicio por la causa Cuadernos. Para prestar declaración fue trasladado desde la cárcel de Ezeiza a los tribunales.

Este jueves 30 de abril, el exsecretario de Obras Públicas José López se encuentra declarando por la causa Cuadernos en los tribunales de Comodoro Py ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°7. El exfuncionario, uno de los principales arrepentidos de la investigación, fue trasladado al lugar desde el penal de Ezeiza.

“Niego haber integrado una asociación ilícita, nunca fui invitado a integrar una asociación ilícita, sino a conformar un gobierno legítimo y elegido por el pueblo en tres períodos consecutivos, así fue en Santa Cruz cuando me integré a la gestión del gobierno municipal primero y provincial después”, remarcó en su declaración.

“Nunca tuve intención ni voluntad de cometer ningún tipo de delito”, insistió López y amplió: “Mi integración al gobierno nacional de Néstor y Cristina Kirchner fue una continuación del trabajo en equipo que veníamos realizando a nivel provincial y municipal”.

El exfuncionario K condenado por corrupción sostuvo que en el gobierno “las cosas iban sucediendo a un ritmo vertiginoso”, que su tarea era “mucho más intensa y demandante”, e insistió: “En ningún momento nadie me vino a proponer integrar una asociación ilícita ni tuve conocimiento de que se formara algo así, mucho menos voluntad”.

“El trabajo diario y el ritmo de la política no siempre hace posible que se observe si se cruzan o no algunos límites, sobre todo cuando las decisiones tienen respaldo de las áreas subjurídicas, como en mi caso. En definitiva, no conozco que se hubiera formado una asociación ilícita y niego terminantemente haber integrado alguna”, aseveró.

“Nunca vi a Cristina Kirchner como organizadora o jefa de una asociación ilícita, tampoco lo vi en ese sentido a Julio De Vido”, aseguró el exsecretario de Obras Públicas al referirse a la figura de la expresidenta, principal acusada en el expediente.

Al referirse a Cristina Kirchner, López también aclaró algunos de sus dichos respectivos a otras declaraciones sobre la exmandataria. “El miedo que mencioné que tenía al respecto de la expresidenta tenía que ver con la forma de gestionar el poder del Gobierno Nacional. Mi temor era hacer mal el trabajo o perderlo”, explicó.

“En segundo término, voy a referirme a otro expediente, al que llaman ‘la cartelización’, ahí niego haber cometido ningún tipo de delito, nunca tuve ese propósito, yo trabajaba 24 x 7 y sentía que estaba cumpliendo mi función correctamente dentro de los parámetros de la política, como dije anteriormente”, amplió.

Acto seguido, el exfuncionario hizo referencia a la causa Sueños Compartidos para explicar el funcionamiento de la Secretaría de Obras Públicas y recordó que “las auditorías descartaron cualquier desvío de fondos”. “En todo momento ajusté mi conducta a los requerimientos funcionales propios del cargo”, remarcó.

En la actualidad, López cumple una condena unificada de 13 años de prisión por el caso Vialidad y por enriquecimiento ilícito, dado que quedó marcado desde 2016, cuando fue visto intentando esconder bolsos con 9 millones de dólares en un convento de General Rodríguez.

El exfuncionario K y los empresarios son los últimos imputados citados a indagatoria para finalizar con dicha etapa del juicio por administración fraudulenta en el que la expresidenta se encuentra señalada como principal acusada. Posteriormente, se realizarán ocho audiencias con 43 testigos.

Las circunstancias personales de José López: “Mi situación social y familiar era de absoluto aislamiento y soledad”

Al principio de su declaración, el exfuncionario K brindó detalles de su situación personal los días previos a su declaración como arrepentido el 17 de agosto de 2018, cuando se encontraba alojado en el módulo 6 de Ezeiza de máxima seguridad.

“Cuando surgió la causa Cuadernos vivía una situación de acecho mediático y a eso se sumaba que mi situación social y familiar era de absoluto aislamiento y soledad”, manifestó sobre su estado personal al momento en el que comenzaron a desarrollarse las audiencias de la causa por enriquecimiento ilícito.

López sostuvo que “las imágenes del convento eran permanentes y habituales en todos los canales de televisión” y expresó: “Eso me afectaba mucho, verme en la televisión. En todo momento evitaba hacerlo y cuando aparecía alguna imagen mía o algún comentario de algún interno, lo que hacía era meterme en mi celda”.

El exfuncionario sostuvo que el proceso cuando se lo imputó en la causa Cuadernos fue “muy vertiginoso”, puso énfasis en el estrés que le significó el proceso, y detalló: “Me citaron a declarar y no sabía absolutamente nada ni había hablado con mi abogado defensor, no lo conocía”.

“El 14 de agosto llegué al despacho del juez, conocí a mi abogado defensor, le dije que todo me cayó por sorpresa, que no sabía nada de la causa y me dijo que él tampoco la había leído, que no declarara nada, y por eso me negué a declarar”, amplió y recordó que “en esos días era noticia de primera plana en todos los diarios y canales”.

López recordó que “se decía que desde el juzgado se decía que las sortijas se estaban agotando”, por lo que el 17 de agosto su abogado defensor le dijo que “ese día era el momento, la oportunidad, para declarar como arrepentido”, por lo que sintió la obligación de declarar como arrepentido dado el momento que atravesaba.

“Me explicó que tenía que contar todo lo que sabía e incriminar para arriba, que mis dichos se iban a corroborar con el juzgado, que no tenía que mentir, me dijo de algunas declaraciones y otras cosas ya las había escuchado, me planteó los temas y tópicos de los que necesitaba información. Me sentí en obligación de hacerlo y lo hice”, agregó.

El exsecretario de Obras Públicas también habló sobre su mala experiencia al quedar detenido como testigo protegido en la alcaidía de Cavia, sobre la que concluyó: “Me sentí completamente entregado y resignado. (…) No tuve ningún tipo de beneficios cuando declaré como arrepentido”.

“Por todo lo que dije y por todo lo que viví, si me hubiera encontrado en otra situación anímica y de salud, no hubiera hecho esta declaración como arrepentido”, cerró.

Declaró el empresario Juan José Luciano: “Jamás se le pagó a ningún funcionario”

En la audiencia de este jueves 30 de abril también declaró el empresario Juan José Luciano, de la empresa constructora Luciano S.A., quien se negó a responder preguntas y aclaró que declararía a pesar de sus graves problemas de salud para aclarar su situación y remarcar que desde la compañía “jamás se le pagó a ningún funcionario”.

“Fundé la empresa hace más de 50 años y tiene una actividad muy importante en todo el orden nacional. Trabajó siempre con la Dirección Nacional de Vialidad durante todos los gobiernos que ha tenido el país, además de trabajar con muchas Vialidades provinciales. Hemos hecho obras por todos lados”, resumió sobre la compañía.

Desde su lugar, el empresario dijo que “todas las obras han sido recibidas siempre por todos los comitentes totalmente de acuerdo y conformes con la ejecución” y remarcó: “Jamás hubo que hacer algún aporte económico de ningún tipo para que esta obra se hiciera, para que esta obra culminara, para que esta obra tuviera el resultado que debía tener”.

En su relato, Luciano hizo referencia a Ernesto Clarens, quien dijo que se acercó a la compañía en 2021 a ofrecerles gestionar en forma particular el cobro de los certificados de obra, dado que la empresa no cobraba en término y registraba una mora histórica en el cobro de los certificados de obra de más de 180 días.

“Empezamos con la oferta de este señor Clarens. La prueba se encuentra en el detalle de las cobranzas aportado en la prueba documental que oportunamente hicieron mis abogados en el juicio y no dio frutos, no sirvió para nada, no hubo resultados y hubo que cortar la relación en forma inmediata”, aseguró.

En su declaración, Luciano insistió en que “jamás hubo una colaboración financiera para con ningún funcionario” y amplió: “Se me acusa de tener aportes para funcionarios de la repartición y niego terminantemente haber hecho algún aporte a algún funcionario, llámese Cristina Kirchner, el arquitecto De Vido y el señor López”.

“Los aportes fueron en forma personal para el señor Clarens, que según él estaba haciendo una gestoría para que paguen los certificados en tiempo y forma”, aclaró y añadió: “No lo logró y cortamos este acompañamiento. No era ningún funcionario público, se presentó como que tenía conocimientos de la casa y por eso iba a lograr que nos hicieran los pagos de forma puntual”.

El empresario aclaró que las obras debieron continuar dado que Vialidad “amenazaba con aplicación de multas, con recesión de contratos y más cosas” y agregó: “Imagínense si ustedes no perciben los sueldos durante 8 o 10 meses, es una situación intolerable que no se puede soportar. Eso nos ocurrió a nosotros”.

“En todo el período jamás se le pagó a ningún funcionario, no hubo ninguna regalía que se quiso pagar o que nos beneficiara en algo. Lo único que hicimos a través de Clarens fue usar su conocimiento en la casa, que él decía que iba a conseguir que se respetaran nuestros pagos, cosa que no se logró, no se hizo y se cortó la situación”, concluyó.

Los empresarios Marcelo Marcuzzi y Mauricio Pascucci, también citados en la audiencia de este jueves, optaron por no declarar.

Fuente: Perfil