Declaró el piloto al que facturaron el vuelo a Punta del Este y contradijo a Adorni: “Lo pagó Grandio”

Agustín Issin Hansen declaró en Comodoro Py durante casi cuatro horas, aportó documentación y aseguró que el vuelo fue abonado por un tercero

La investigación judicial por el vuelo privado que utilizó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó este jueves un capítulo clave con la declaración del piloto y broker aeronáutico Agustín Issin Hansen, quien brindó testimonio ante la Justicia en Comodoro Py.

Issin declaró durante casi cuatro horas y presentó documentación vinculada a la contratación del vuelo desde Punta del Este hacia Buenos Aires. Según su testimonio, el viaje no fue abonado por Adorni, tal como el propio Jefe de Gabinete había asegurado, sino por el periodista Marcelo Grandio, amigo del funcionario y vinculado a la TV Pública.

“La empresa que operó el vuelo fue Alpha Centauri. Yo soy broker. El vuelo lo reservó y pagó Marcelo Grandio y yo le emití la factura por dicha reserva”, aseguró Issin.

Qué reveló el piloto que facturó el vuelo de Manuel Adorni desde Punta del Este

El piloto explicó que actuó como intermediario en la operación: compró un paquete de vuelos a la empresa Alpha Centauri por más de u$s42.000 y luego revendió uno de esos tramos. En ese esquema, sostuvo que el vuelo utilizado por Adorni fue reservado y pagado por Grandio, a quien le emitió la factura correspondiente.

Uno de los puntos que generó más dudas en la causa es la fecha de facturación. El comprobante por u$s3.000 fue emitido el 9 de marzo, es decir, semanas después del viaje y el mismo día en que el caso tomó estado público. Issin justificó esa demora al afirmar que se encontraba de vacaciones y que realizó la factura al regresar.

La declaración del piloto contradice la versión pública del jefe de Gabinete, quien en reiteradas oportunidades aseguró que el viaje fue pagado por él mismo. Incluso, al ser consultado por la prensa, evitó dar detalles sobre la transacción al sostener que se trata de un asunto privado.

En paralelo, la Justicia analiza si el financiamiento del traslado podría encuadrarse como una dádiva, lo que abriría un frente penal para el funcionario. La causa está en manos del juez federal Ariel Lijo, quien ya ordenó medidas de prueba, entre ellas allanamientos y el análisis de documentación aportada por las empresas involucradas.

Además, Issin denunció posibles irregularidades en la investigación, al señalar que hubo manipulación de peritajes vinculados a la difusión de imágenes del vuelo, lo que agrega un nuevo elemento de tensión al expediente.

El caso se originó tras conocerse que Adorni y su familia viajaron en un avión privado durante el fin de semana largo de Carnaval, en un contexto en el que el costo del traslado y la identidad del pagador generaron cuestionamientos públicos y políticos.

Con la declaración del piloto, la causa suma información relevante pero también profundiza las inconsistencias entre las versiones disponibles, lo que deja abierto el interrogante central: quién financió realmente el vuelo del jefe de Gabinete.

Quién es el piloto de avión privado que facturó el vuelo de Adorni de Punta del Este

A investigación judicial sobre el uso de vuelos privados por parte del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, sumó en las últimas horas un dato clave: se identificó al responsable de facturar el tramo de regreso desde Punta del Este hacia San Fernando durante el fin de semana largo de Carnaval.

Según la documentación incorporada a la causa, el vuelo de vuelta fue abonado por Agustín Issin, un piloto corporativo argentino de 46 años con más de 25 años de experiencia en la aviación. De acuerdo con la factura presentada por la empresa que operó el traslado, Issin adquirió un paquete de 10 vuelos por un total de u$s42.250, del cual uno fue utilizado por el funcionario. El pago, siempre según consta en el comprobante, se realizó en efectivo.

Issin cuenta con una extensa trayectoria en el sector aerocomercial. Voló aviones de línea en LATAM Airlines y actualmente se desempeña en Consultatio. Además, trabajó en firmas como Sunny Sky, Jet Clipper y American Logistic, y también se desempeñó como piloto de taxi aéreo y de helicópteros. Si bien en la factura figura un domicilio en Uruguay, fuentes del caso indicaron que es argentino.

Quién y cómo se pagó el vuelo de Manuel Adorni a Punta del Este

La causa también detalla que el vuelo de ida hacia Uruguay fue abonado por la productora Imhouse, vinculada al periodista Marcelo Grandio, quien además es amigo del jefe de Gabinete. Según trascendió, Grandio habría alojado a Adorni y su familia durante su estadía en ese país.

En ese tramo inicial, el costo fue de u$s4.830, que se abonaron mediante una transferencia en pesos, de acuerdo con la documentación presentada por la empresa Alpha Centauri S.A., que fue la encargada de brindar los servicios.

Fuente: IP