“De los autos a la Terminal: un viaje por la historia del transporte trelewense”

La Municipalidad de Trelew inauguró una muestra fotográfica que repasa la evolución del transporte terrestre en la ciudad, en coincidencia con los 40 años de la Terminal de Ómnibus y el aniversario local.

En el marco del mes del aniversario de Trelew y a 40 años de la inauguración de la Terminal de Ómnibus (espacio que está siendo remodelado de manera integral), la Municipalidad presentó una muestra fotográfica dedicada a la historia del transporte terrestre local.

La exposición fue habilitada por la secretaria de Política para el Bienestar Integral, Mariana Medina, en compañía de otras autoridades. Organizada por el Programa de Investigación y Patrimonio Cultural, se encuentra abierta al público en el Centro Cultural de Trelew, en 9 de Julio 655.

La propuesta fue impulsada por el equipo del flamante Archivo Histórico Municipal, a cargo de Diego Gatica y Graciela Castro, con la curaduría de Carolina Zeppo del Museo de Artes visuales. En equipo se coordinó el rescate, la digitalización y la impresión de fotografías originales que documentan la evolución del transporte público entre las décadas de 1920 y 1960.

La muestra exhibe imágenes provenientes de colecciones históricas, archivos de prensa y material del registro de la Biblioteca Agustín Álvarez. Las fotografías muestran los primeros automóviles de siete plazas que conectaban Trelew con Paso de Indios, las empresas pioneras como La Unión y La Puntual, y el uso de la antigua estación ferroviaria (hoy Museo Pueblo de Luis) como terminal, antes de la apertura de la actual en 1985.

El montaje, realizado con la colaboración del Museo de Artes Visuales, propone un recorrido visual por los distintos momentos del desarrollo del transporte urbano y regional. La exposición incluye una mirada especial sobre los lugares que funcionaron como estaciones de partida y llegada, y sobre las empresas que marcaron la movilidad patagónica durante gran parte del siglo XX.

La muestra se trasladará a la Terminal de Ómnibus una vez que se completen las reformas, con el objetivo de mostrarle a los vecinos un contraste entre el punto de partida y la actualidad, además de ofrecer a los turistas la oportunidad de conocer nuestra ciudad desde el momento del arribo.

Desde el Municipio se destaca que la muestra permanecerá abierta de lunes a viernes de 8 a 20 y los sábados de 9 a 14.