De la mano de Lionel Messi el Inter de Miami avanzó a la final de Conferencia Este de la MLS

El astro argentino fue parte de la goleada por 4-0 de los de rosa ante Cincinnati por las Semis de la Conferencia Este.

El Inter de Miami se impuso por goleada ante el Cincinnati FC por 4-0: Tadeo Allende por duplicado, Lionel Messi y Mateo Silvetti fueron los goleadores.

Los rosas deberán jugar la final de su conferencia ante Nueva York o Philadelphia Union para acceder así a la final de la MLS.

El MVP vía MLS

De la mano de Lionel Andrés Messi el equipo de Miami empezó arriba y ya no hubo vuelta atrás: abrió la cuenta a los veinte minutos a pase de Silvetti en una conexión surgida en Newell´s.

Ahora buscarán alzar un nuevo trofeo. En caso de ganar la siguiente ronda serán los mejores de la Zona Este de la liga de Estados Unidos, lo que ya les dará un trofeo.

El cuadro final: ¡gana Nueva York!

El ganador de cada conferencia, clasifica a una nueva final por el titulo mayor de la MLS. El Inter es el favorito de su lado, mientras que enfrente se encuentran Vancouver Whitecaps en la final, mientras que el favorito, San Diego, aún debe jugar su partido de semis contra Minnesota United

Fuente: 442