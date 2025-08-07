De la mano de De Paul y Lucho Suárez, Inter Miami venció 3-1 a Pumas y avanzó a los cuartos de la Leagues Cup

Con Messi observando desde las gradas, Las Garzas ganaron con un golazo de Rodrigo y una actuación estelar del uruguayo, que convirtió de “Panenka” en un penal y dio otra gran asistencia en el tercero

Inter Miami remontó un partido duro ante Pumas y se clasificó a los cuartos de final de la Leagues Cup. El equipo que comanda futbolísticamente Lionel Messi, quien se recupera de una lesión y observó el juego desde las gradas, se impuso 3-1 con goles de Rodrigo De Paul, el primero desde su llegada al equipo, Luis Suárez, de “Panenka” en un penal, y Tadeo Allende, tras estupenda asistencia de Lucho; Jorge Ruvalcaba fue el autor del gol del elenco mexicano que quedó eliminado. De esta manera, los dirigidos por Javier Mascherano se aseguraron el pase a la siguiente ronda del torneo internacional y esperan por el rival que se conocerá este jueves.



