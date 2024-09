De imitar a su abuela a convertirse en el actor mejor pago del mundo: amor, amistad y negocios en la vida de Adam Sandler

Su carrera despegó en el cine cuando fue despedido de “Saturday Night Live”, en 1995, a sus 29 años. En 2023, acumuló ganancias por 73 millones de dólares, gracias a un acuerdo millonario con Netflix. La mujer que conoció a un set de filmación, las preferencias de los actores que elige, la singularidad de los lugares donde rueda sus películas y el carácter que comparte con sus personajes

De ser despedido en Saturday Night Life a protagonizar clásicos de la comedia como Zohan (2008), y ser el segundo actor con mayores ingresos, junto con Leonardo DiCaprio, ganando 37 millones de dólares entre 2011 y 2012. Adam Sandler, a lo largo de sus 58 años de vida, es el perfecto ejemplo de que toda crisis puede ser una gran oportunidad. Forbes lo eligió en un informe publicado en marzo de 2024, como el actor mejor pago del mundo con una ganancia de 73 millones de dólares, por encima de Margot Robbie, Tom Cruise, Ryan Gosling, Matt Damon, Jennifer Aniston, Leonardo DiCaprio, Jason Statham y Denzel Washington.

Nació el 9 de septiembre de 1966 en Brooklyn, Nueva York, hijo de Judith Levine, profesora de un jardín de infantes, y Stanley Alan Sandler, ingeniero eléctrico, ambos de ascendencia judía rusa. Al crecer, Adam Sandler se inspiró en su unida familia. Siempre le interesó la comedia, e incluso solía hacer imitaciones de su abuela frente ella y su familia. A los 17 años, dio su primer paso para convertirse en comediante cuando subió espontáneamente al escenario en un club de comedia de Boston, y descubrió que era un cómico nato. Fomentó su talento mientras estaba en la Universidad de Nueva York, donde se graduó con una licenciatura en Bellas Artes en 1991. Durante su primer año, consiguió un papel recurrente como Smitty, el amigo de la familia Huxtable, en El show de Bill Cosby. Mientras trabajaba en un club de comedia en Los Ángeles, fue descubierto por Dennis Miller, un conocido standupero norteamericano, quien lo recomendó al productor de Saturday Night Live.

Las mil caras de Adam Sandler: de su primera película, “Going Overboard”, en 1989, hasta la última, “El astraonauta”, estrenada en 2024, pasaron 35 años

Así, tres años después de su paso por El show de Bill Cosby, y tras tener pequeños papeles en varias películas, Adam consiguió la mejor actuación para cualquier comediante: un papel en Saturday Night Live. Allí tuvo papeles icónicos y situaciones divertidas, que incluían un sketch recurrente con David Spade y Chris Farley llamado “Gap Girls”, así como su personaje “Canteen Boy”, que más tarde inspiró la película de Sandler, El Aguador (1998). Aunque su paso por el night show terminó luego de cinco años. En 1995, junto con su compañero y amigo Chris Farley, la producción decidió desplazarlos, aunque Sandler dijo que en cierto modo ellos renunciaron al mismo tiempo que los despidieron. “Fue el final de la carrera para nosotros. Todo pasa por algo”, dijo el actor como si supiera lo que vendría.

Después de Saturday Night Live, Sandler pasó al cine, protagonizando exitosas comedias como Cabezas huecas (1994), Happy Gilmore (1996), Tonto pero no tanto (1995) y Un papá genial (1999). También protagonizó La herencia del sr. Deeds (2002) junto a Winona Ryder; Ocho noches de locura (2002), una película animada sobre la fiesta judía de Janucá; y Embriagado de amor (2002). También escribe y produce muchas de sus propias películas y ha compuesto canciones para varias de ellas, incluida La mejor de mis bodas (1998). Sandler ha colocado varias de sus canciones en las listas de Billboard, incluido el clásico The Chanukah Song.

Jackie Titone actuó pocos segundos en la película “Un papá genial”, donde enamoró a Adan Sandler

Un clásico para el amor

A diferencia de algunos famosos, Sandler mantiene su vida personal y romántica relativamente privada. Conoció a la modelo Jackie Titone mientras filmaba Un papá genial. En la película, Titone aparece como camarera en una escena que dura menos de treinta segundos, pero su presencia fue suficiente para impresionar a Adam. La pareja se casó en junio de 2003 y, antes de su ceremonia religiosa, Titone se convirtió al judaísmo. Su perro, Meatball, que también tiene una sección en la web oficial de Adam con fotos y videos, fue el padrino de boda y vestía un esmoquin y una kipá. La mascota ya fallecida a causa de un infarto, a los 4 años, era hijo de Mr. Beefy, el perro que habla en El hijo del diablo (2000).

Tres años después de casarse, la pareja tuvo su primera hija, Sadie, seguida de Sunny en 2008. Tras conocer a Sandler, Titone siguió actuando en varias de sus películas, como El hijo del diablo y Misterio a bordo (2019). En 2020, el actor compartió un posteo con fotos de la pareja en la época en que se conocieron y reveló que tuvieron una conexión instantánea: “Hoy hace 22 años que cruzamos miradas y nos enamoramos profundamente. Espero con ansias los próximos 22, jovencita. Te amo, mi chica para siempre”. Los Sandler viven en la que fue la casa de Goldie Hawn y Kurt Russell en Hollywood, después de que su esposa Jackie se enamorara del lugar durante una fiesta de Nochevieja allí. Su mejor amiga es Erinn Bartlett, la nuera de Goldie.

Adam Sandler junto a Jackie en la avant premier del film “Love You”, en una de las últimas apariciones de la pareja: ocurrió el 20 de agoto en el Plaza Hotel de Nueva York (REUTERS/Kent J. Edwards)

Acuerdo millonario

En 2014, Sandler firmó un acuerdo con Netflix por el que haría cuatro películas y obtendría 250 millones de dólares. Sus películas en la plataforma no siempre reciben buenas críticas pero siguen siendo amadas por los fans y el acuerdo se renovó en 2017. Dos años después, protagonizó la película Misterio a bordo junto a Jennifer Aniston, que en su momento se convirtió en la más popular de Netflix en Estados Unidos, y entre las más populares del mundo. Por el increíble éxito el acuerdo se volvió a extender en 2020, acordando hacer cuatro películas adicionales.

A lo largo de su carrera, Sandler hizo varias amistades con otras estrellas. Y esas amistades resistieron la prueba del tiempo. Mientras estaba en Saturday Night Live se hizo íntimo amigo de sus compañeros de reparto David Spade y Rob Schneider, quienes aparecieron en muchas de sus películas. Otra amiga y coprotagonista de Sandler es Drew Barrymore. Ambos trabajaron juntos por primera vez en La mejor de mis bodas (1998), y siguieron siendo amigos a lo largo de los años, para volver a trabajar juntos en Como si fuera la primera vez (2004) y Luna de miel en familia (2014). Cuando Barrymore entregó a Sandler un premio en la gala de los National Board of Review del 2020, dijo: “Te mereces lo mejor, das lo mejor y eres lo mejor. Te quiero mucho”.

La mayoría de las películas de Sandler tienen algo en común: el reparto suele estar compuesto por los amigos más cercanos del actor. El hecho de que siga eligiendo al mismo grupo de amigos ha suscitado dudas sobre la integridad de su proceso creativo. Aunque él parece ser indiferente a las críticas y ha hecho pública la situación, reconociendo: “Me siento en mi habitación y se me ocurre una idea. Luego llamo a todos mis amigos y me dicen: ‘¡Es increíble! Eres el mejor’”.

Gracias a sus diversos papeles como actor, guionista y productor de películas, este ex alumno de Saturday Night Live ganó mucho dinero a lo largo de su carrera. En 2022, Sandler tenía 420 millones de dólares, con un sueldo fijo de 20 millones por cada una de sus películas. Está lejos de los 1,7 millones que ganó por Tonto pero no tanto y Happy Gilmore. Su acuerdo con Netflix ayudó a aumentar sus ingresos, y Adam se convirtió en uno de los actores más ricos del mundo.

Entrevista en exclusiva con Jennifer Aniston y Adam Sandler antes del estreno de la película “Misterio a la vista” por Netflix

La exitosa dupla vuelve a reunirse para ponerse en la piel del matrimonio Spitz por segunda vez. Una de las parejas ficticias más queridas por el público, amigos en la vida real y con una química infalible, Jennifer y Adam regresan a la pantalla de Netflix en la secuela de la que fue una de las peliculas más vistas del 2019 para la plataforma de streaming, “Misterio a bordo”. Ahora Nick y Audrey Spitz trabajan como detectives a tiempo completo y deberán enfrentarse a un caso de nivel internacional cuando su amigo es secuestrado durante su propio casamiento. Si te gusta la comedia, no podes perderte este estreno disponible en Netflix a partir del 31 de marzo.

Mimetizado con sus personajes

El actor interpreta a menudo a personajes de buen carácter que tienen una racha de maldad o pierden rápidamente los nervios. Durante una entrevista se le preguntó a Sandler por qué ha interpretado continuamente a un personaje que lucha con el control de la ira bajo la apariencia de la comedia, y él no dudó en admitirlo: “En la vida real, tengo un poco ese problema. Pero a lo largo de los años, creo que he ido mejorando. Me gusta interpretar a personajes a los que se insulta mucho y que pierden los nervios por ello o no se les ocurre una respuesta rápida. Me gusta gritar y chillar, es parte de mi comedia”. Sandler admitió tener mal carácter, pero declaró que no había tenido un altercado físico desde los 18 años.

Cuando se trata de encontrar el lugar perfecto para rodar sus películas, Sandler tiene un proceso muy interesante. En primer lugar, le gusta filmar en lugares cercanos a un gimnasio para jugar basquet en sus descansos; juega una o dos veces al día. Pero principalmente el actor confesó que seleccionaba localizaciones de películas en lugares lejanos para conseguir vacaciones gratis. Básicamente, el actor utiliza el presupuesto de cada una de sus películas para financiar sus viajes. La amplia lista de lugares de rodaje de Sandler significa que ha dado una gran vuelta al mundo, sin tener que pagar un céntimo. Mientras que Luna de miel en familia se ambientó en Sudáfrica, Jack y Jill (2011) se rodó en un crucero y No te metas con Zohan (2008) se filmó en México, por nombrar sólo algunas. Hoy cumpliendo 58 años, posiblemente Adam esté festejando junto a su familia en algún lugar paradisíaco de los que suele rodar sus películas.

Por Cynthia Serebrinsky Infobae