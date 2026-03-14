De Electrolux a Lumilagro: qué fábricas quebraron, se achicaron o se hicieron importadoras

La apertura de las importaciones y la baja del consumo obliga a marcas emblemáticas a tener que reconvertirse. Los casos más resonantes

La decisión oficial de promover una apertura sin límites de las importaciones, en combinación con un escenario de consumo retraído y dificultades para reducir los costos de fabricación local, empujan a más y más empresas a cambiar su modelo de negocios por la compra de productos elaborados en el exterior o, directamente, optar por la reducción de actividades con lo que eso implica en términos de pérdidas de empleos.

Es en esa línea que se inscribe, por ejemplo, la reciente decisión de Lumilagro de vender termos de vidrio y acero hechos en India, Vietnam y China, o el cierre de líneas de producción en Moura, que comenzará a traer baterías desde Brasil.

En el mercado de la electrónica, el reemplazo de lo producido en el país por lo generado fronteras hacia afuera explica la reducción de operarios en Electrolux, Whirlpool, Aires del Sur y Neba, entre otras firmas.

La perspectiva, reconocen en ese segmento, es de una participación cada vez más amplia de importados en detrimento de la fabricación nacional. La pregunta que se hace el sector es qué alternativas se generarán en términos de empleos y cómo mantener a raya el clima de conflictividad laboral que viene brotando a partir de este nuevo y desafiante escenario comercial.

El cambio de modelo de negocios hacia un esquema basado en la exportación se hace por demás visible en el nicho de la electrónica del hogar, donde la reducción de operaciones y la proliferación de suspensiones y despidos se intensifican semana tras semana.

Importaciones alientan suspensiones y despidos

Una muestra de esto corresponde a la decisión de Electrolux de abrir un programa de retiros voluntarios y avanzar con la reducción del 25% de su plantel de 400 empleados.

Como detalló iProfesional, la puesta en marcha de esa opción dio lugar a una auténtica estampida por parte de sus trabajadores, que buscan asegurarse pagos ante una inminente ola de despidos. En concreto, la compañía lanzó un plan que comprendía 100 retiros de base para su planta en Rosario, pero la opción ya acumula 130 inscriptos y el número sigue subiendo.

La compañía viene de bajar de 900 operarios a sólo 400 en los últimos dos años y medio. Tanto la merma en las ventas como la irrupción de los importados se mencionan como las variables que impactaron en el negocio de la compañía.

Por estos días, la planta que Electrolux posee en el barrio Las Delicias, en Rosario, funciona a menos del 50% de su capacidad instalada. “Se vende muy poco desde que empezaron a entrar las mercaderías chinas”, declaró al respecto Adrián Cartazo, secretario de prensa de la seccional de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario.

“Electrolux es una multinacional, lo que le permite importar porque hay fábricas en Brasil de la empresa, pero en un momento se pensó que fabricar acá podía llegar a ser un negocio viable. El tema es que la gente hoy por hoy no compra porque no tiene plata. Incluso si importás barato, tampoco es negocio”, agregó.

El achique de Electrolux coincide con la decisión de Moura, el gigante de las baterías, de dejar de fabricar ese tipo de productos para camiones en su planta industrial de Pilar. La novedad se conoció a principios de esta semana: la compañía en cuestión desactivará dos líneas de producción de sus instalaciones en ese distrito y pasará a importar todo desde Brasil.

La compañía aún debate en qué otros sitios de su planta reubicará a los 25 operarios dedicados a la producción de las baterías que ahora se importarán. Pero los gremios de ese sector sostienen que los empleos en riesgo podrían ascender a 200 entre operarios, administrativos y encargados de logística.

La electrónica, golpeada por la importación

A la par de Electrolux y Moura, otras empresas dedicadas a la producción de electrónica del hogar y electrodomésticos en general también dejaron de lado la producción nacional y se multiplican los despidos en ese sector.

La primera de ellas es Aires del Sur, dueña de las marcas Electra y Fedders, que acaba de presentar su pedido de quiebra directa ante la Justicia y viene de concretar 140 despidos. Con base en Tierra del Fuego, en esa provincia se señala que la firma reorientará su apuesta comercial por un modelo basado directamente en el ingreso de productos elaborados en el exterior.

Recientemente, y a través de un escrito judicial, la empresa aseguró encontrarse en “estado de cesación de pagos actual, generalizado e irreversible”, describió su crisis como de carácter “estructural” y admitió que el plan de continuidad productiva implementado no logró revertir la situación.

También en Tierra del Fuego, y a raíz de la avalancha de dispositivos ingresados desde el exterior, Newsan viene de despedir a 150 trabajadores de su planta de Ushuaia.

Al mismo tiempo, la entrada en vigencia del arancel 0 para la importación de teléfonos celulares, en continuidad con las rebajas porcentuales establecidas a mediados del año pasado, abre interrogantes respecto de qué ocurrirá con la producción local de ese tipo de dispositivos.

En esa provincia temen que el ingreso irrestricto de celulares importados complique la continuidad de numerosos empleos. La industria electrónica genera unos 10.000 puestos de trabajo y la categoría celulares representa el 40% de ese total, siendo la que más peso tiene en el total.

Ya en zona cordillerana, la fábrica de heladeras Neba dejó de operar en Catamarca a fines de febrero último y despidió a 56 operarios. Los empleados de esta última ocuparon las instalaciones de la firma en el parque industrial de El Pantanillo, cercano a la capital catamarqueña.

Los cesanteados en Neba optaron por poner en marcha una medida de fuerza que ya acumula más de una semana vigente y que , de acuerdo a medios de esa provincia y regionales, permanecen en asamblea dentro del predio de la fabricante a la espera de respuestas oficiales.

Peabody y Lumilagro, también migran hacia lo importado

Por el lado de Peabody, su controlante Goldmund SA comunicó a clientes y proveedores -a través de una carta fechada el 2 de marzo- que inició un proceso de reestructuración de pasivos. Desde la compañía evitaron profundizar en los motivos y se limitaron a señalar que “será un proceso largo”.

Goldmund SA ya venía importando buena parte de su portafolio de electrodomésticos directamente desde Asia, y todo indica que esa alternativa ganará más fuerza con el correr de los meses. La compañía posee una planta en La Matanza con más de 60 empleos que ahora se mantienen en suspenso. La firma redujo 140 puestos de trabajo en el último año.

En paralelo, Longvie también atraviesa un momento por demás complicado en términos financieros. En los últimos 24 meses la compañía, que basa buena parte de su producción de electrodomésticos en insumos importados, acumuló pérdidas por 17.000 millones de pesos y mantiene activo un esquema de suspensiones rotativas con alcance al 50% de sus casi 300 empleados. Los trabajadores suspendidos perciben entre el 75 y el 80 por ciento de cada salario neto.

Aunque al margen del segmento de la electrónica, Lumilagro es otra compañía que acaba de poner fin a su producción nacional para comercializar productos importados. La firma comenzó a ingresar termos de vidrio y acero hechos en Vietnam, India y China, y en los últimos dos años recortó 170 empleos de un total de 220. Afirma que sus ventas cayeron al menos 50% en el mismo lapso.

“Hace 4 años decidimos fabricar en China, nos quisimos prevenir. Queríamos tener el mejor termo para mate del mundo. Tardamos un año en elegir la fábrica en China, en el medio la competencia fue y compró la fábrica y les prohibió que trabajen para nosotros”, declaró al respecto Martín Nadler, director ejecutivo y dueño de Lumilagro.

“En China el 90% de las fábricas no son buenas, por eso tardamos 6 meses más en encontrar la nueva planta. Mandarlas a fabricar afuera es un salto en calidad por la economía de escala y el ahorro en el costo es de un 15%. En nuestro caso tuvimos que cerrar nuestra fábrica pero el argentino puede tener un termo más barato y de mejor calidad”, añadió, en una entrevista con iProfesional que puede leerse aquí.

Antecedentes de compañías que empezaron a caer por los importados

El derrumbe de la producción nacional de electrónica y su reemplazo por los importados comenzó a evidenciarse ya durante la segunda mitad del año pasado. En ese sentido, y durante el mes de noviembre, la multinacional Whirlpool bajó las persianas de su fábrica inaugurada en Pilar apenas dos años antes, en 2022.

El cierre afectó a 220 empleados del sector metalmecánico. La compañía cambió su modelo de negocios a uno basado directamente en el ingreso de mercadería generada en el exterior.

Por su parte, la mexicana Mabe, dueña también de marcas como Patrick y Drean, estableció un proceso de reorganización de sus operaciones en la Argentina también en ese lapso. Dicha iniciativa comprende retiros voluntarios para parte de su personal y el cierre de su fábrica de Córdoba, que fue reconvertida en depósito de importados y hub de distribución.

Mabe informó en su momentos que las instalaciones en Río Segundo se transformarían en apenas un centro de distribución, y que concentrará una producción menor de cocinas, lavarropas y secarropas en Luque, siempre en territorio mediterráneo. Además, la firma anticipó que continuará con la producción de heladeras en San Luis, aunque a un ritmo más acotado. En los últimos meses Mabe recortó al menos 50 puestos de trabajo.

Por Patricio Eleisegui – IP