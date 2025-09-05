De Apóstoles a Singapur: jóvenes misioneros compitieron por un lugar en la final mundial de robótica, World Robot Olympiad

La ciudad de Apóstoles se ha convertido en el epicentro de la innovación y la tecnología al haber albergado la instancia regional de la World Robot Olympiad (WRO), una de las competencias de robótica educativa más prestigiosas del mundo. El evento, que ha reunido a jóvenes talentos de distintos puntos de la región, ha demostrado una vez más el sólido compromiso de Misiones con el desarrollo de la robótica y la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).

La apertura ha contado con la presencia de autoridades locales y provinciales, entre ellas María Eugenia Safrán, intendente de Apóstoles; la Ing. Solange Schelske, coordinadora provincial de la Red de Espacios Maker y Competencias de Robótica; y Armando Yaworski, coordinador de la Oficina Universitaria Municipal, además de otros funcionarios que han acompañado esta jornada.

En su discurso, la intendente María Eugenia Safrán ha dado la bienvenida a los equipos participantes y ha resaltado el orgullo que ha significado para la ciudad ser sede de esta prestigiosa competencia de Robótica. Ha destacado el esfuerzo sostenido de la Red de Espacios Maker en cada municipio y los frutos que hoy se evidencian en el creciente interés de niños y jóvenes por la tecnología. Asimismo, ha subrayado que la enseñanza de robótica gratuita y accesible en toda la provincia garantiza equidad en la educación, generando igualdad de oportunidades para todos. “La robótica no es solo el presente educativo, sino también el futuro laboral, y qué mejor que nuestros niños y jóvenes comiencen a incorporar estas herramientas desde temprana edad”, ha afirmado. Finalmente, ha felicitado a los equipos por el trabajo realizado y ha reafirmado el compromiso de Apóstoles con la innovación y el desarrollo tecnológico en Misiones.

Por su parte, la Ing. Solange Schelske, coordinadora provincial de la Red de Espacios Maker y Competencias, ha destacado la importancia de realizar la instancia regional de la WRO en Apóstoles, acercando este tipo de eventos más allá de la capital provincial. Ha agradecido al municipio, al equipo del Espacio Maker local, a los facilitadores y al campus universitario por su apoyo y predisposición. Subrayó que la competencia está pensada “totalmente para los estudiantes”, quienes no solo han presentado sus proyectos, sino que también han intercambiado experiencias con jóvenes de otras localidades, enriqueciendo así su formación.

Schelske ha recordado que Misiones ya ha sido organizadora nacional en ediciones anteriores y que este año vuelve a ocupar ese rol, con el compromiso de impulsar el desarrollo tecnológico y educativo de la provincia. Además, ha anunciado que de esta instancia regional surgirán los equipos clasificados a la WRO Nacional, que se llevará a cabo el 26 de septiembre en Posadas, Misiones, con la participación de competidores de diferentes provincias del país. De allí saldrán los representantes argentinos que buscarán llegar a la gran final mundial en noviembre en Singapur. Finalmente, ha valorado el apoyo del Gobierno de Misiones para que estos eventos se realicen y con un fuerte respaldo al desarrollo tecnológico local.

La jornada ha contado con la participación de delegaciones de los Espacios Maker de Candelaria, 3 Capones, Azara, San Javier, Mártires, Apóstoles, Concepción de la Sierra, Posadas, Mojón Grande, Bonpland, Cerro Corá, El Alcázar, Wanda, San Ignacio, Hipólito Yrigoyen, Profundidad y San José, quienes han acompañado a sus estudiantes en esta instancia de competencia y aprendizaje.

El evento ha sido organizado por la Red de Espacios Maker con el apoyo de los intendentes y de la Vicegobernación de Misiones, consolidando un trabajo articulado entre municipios y la provincia para fortalecer el acceso a la educación tecnológica.

En declaraciones a la prensa, Fernando Bronico, referente del Club de Robótica Misiones, ha destacado que ser sede de este encuentro ha representado un verdadero privilegio para la provincia. “Los estándares de esta competencia son sumamente elevados, y nosotros hemos demostrado tener una organización a la altura”, afirmó, remarcando además que la trayectoria de Misiones en eventos competitivos la ha posicionado como un referente nacional en la materia.

La temática de este año ha invitado a los equipos a crear soluciones innovadoras para desafíos vinculados con la inteligencia artificial, la vida en el espacio y las ciudades inteligentes. Los estudiantes no solo han construido y programado robots, sino que también han identificado problemas y propuesto soluciones concretas, fomentando el pensamiento crítico y la creatividad.

“Todo lo que sea aprendizaje de robótica tiene múltiples beneficios para los estudiantes”, ha señalado Bronico, al resaltar que la exigencia de una competencia de este nivel fortalece perfiles altamente valorados en el mundo actual.

El evento ha representado, además, una oportunidad para visibilizar el talento de los jóvenes misioneros y para inspirar a nuevas generaciones a explorar el apasionante universo de la tecnología y la innovación.