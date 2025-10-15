David Lebón se casó a los 73 años con su manager: “Es una gran mujer”

El músico dio el sí rodeado por grandes estrellas del rock nacional y se mostró emocionado al dar el gran paso con su pareja desde hacer 15 años.

David Lebón contrajo matrimonio a los 73 años con Patricia “Pato” Oviedo, su manager y pareja desde hace 15 años. El martes, la pareja dio el “sí” en Buenos Aires acompañada de amigos, familiares y grandes figuras de la música nacional.

Durante la ceremonia, los testigos fueron Marcela Morelo, Ricardo Mollo, Pedro Aznar y la hermana de la novia. Por su parte, el líder de Divididos expresó: “No sé por qué estoy acá. Conozco a David desde 1973 y hace 4-5 años me invitó a cantar un tema suyo. Estoy muy feliz de estar acá”.

Además, Julia Zenko, Sandra Mihanovic, Kevin Johansen y Gabriel Pedernara de Eruca Sativa fueron algunos de los invitados al civil, el cual contó con un momento musical a cargo de Mihanovic interpretando un fragmento de “Honrar la vida” a capela. Este emotivo momento fue la coronación perfecta luego de que la jueza de paz dijera: “¿Me van a cantar algo?“, al ver la convocatoria repleta de músicos.

Durante la ceremonia del civil, la jueza les preguntó por su historia de amor y el ex Serú Girán reveló que ya le había pedido casamiento a su pareja en dos oportunidades durante recitales frente al público. Además, estuvieron a punto de casarse en Las Vegas con un imitador de Elvis Presley. “Nos amamos mucho y es una gran mujer”, concluyó el músico.

Los mejores momentos del casamiento de David Lebón

Al salir del registro civil, el flamante matrimonio posó ante las cámaras de sus amigos y familiares, quienes cantaron “Seminare” como una forma de coronar la emotiva ceremonia.

Más tarde, la celebración tuvo lugar en el Hotel Madero, donde asistieron Charly García y su pareja Mecha Iñigo, quienes posaron junto a los novios. En sus redes sociales, el compositor y guitarrista mostró postales y videos de la celebración, donde se lo vio fuertemente conmovido.

La postal del casamiento. (Fuente: Instagram/lebondavidok)

La historia de amor entre Lebón y Pato nació hace 15 años en Rosario y, a lo largo del tiempo han compartido viajes, experiencias musicales y, recientemente compraron su primera casa.

Durante la ceremonia, los dos dieron el sí de manera enfática y la jueza a cargo del servicio expresó: “Hoy empieza una nueva etapa en la vida de ustedes”.

