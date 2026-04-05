Darío Wasserman, el marido de Pilar Ramírez: Las mamushkas de Karina Milei

El presidente del dadivoso Banco Nación es Darío Wasserman, pareja de Pilar Ramírez, íntima de Karina Milei. Él, mesadinerista, fue PRO.

#LIBRA es el problema de fondo. El turismo de Manuel Adorni ayudó a ocultarlo. Los préstamos del Banco Nación intentaron callar lo de Adorni. Las denuncias del dinero ruso a algunos medios de prensa argentinos intentan menguar lo de los préstamos del Nación. Pero las mamushkas no están funcionando. Hora de enfocar a Darío Wasserman.

El marido de la legisladora de CABA y titular de La Libertad Avanza en el distrito, Pilar Ramírez, creyó en los Milei de la campaña 2023. No fue una gran inversión, dicen. Pero sí permanente y así trabó vínculo con Karina Milei, la tesorera de aquella cruzada. Luego llegó la confianza de ella con Pilar.

Por decisión de Mauricio Macri, Wasserman había gestionado la Sociedad de Garantía Recíproca Garantizar, del Banco Nación, la mayor del país.

Mesadinerista, lo suyo siempre resultan las monedas pero volcada a la política. Tanto años en Banco Nación, lo conoce en profundidad, también a La Bancaria, el sindicato.

Es imposible hoy día mencionar los préstamos del Nación sin recordar a Wasserman, el marido de Pilar, la amiga de Karina.

Hay un motivo importante en esta ‘mamushka’ de Milei:

Confirman que la "campaña de desprestigio contra Milei" terminó costando la mitad de lo que Adorni pagó por el departamento de Caballito. pic.twitter.com/INoFTdw2Iv — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 4, 2026

Pero lo más interesante es esto:

CRÉDITOS CERCA DEL MINISTRO DE DEFENSA



En septiembre de 2025, quien hoy es la mano derecha del Ministro de Defensa @TGCarlosPresti gritaba: "Libertad o Ezeiza. Esta es la última oportunidad que tenemos". Dicen que en esos días obtuvo un crédito de más de 200 millones de pesos👇🏾 pic.twitter.com/es1R94DwAt — TOPO Rodríguez (@TOPOarg) April 4, 2026

@cokidella: Lo del Banco Nación es un escándalo, me recuerda al Banco Hipotecario de Alfonsín , presidido por Reynaldo, que repartía créditos a toda la coordinadora radical. Hasta Manzano sacó un crédito que dijo que era para comprarle un depto a la sra. porque se había divorciado.

Fuente: U24