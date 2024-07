Darío Benedetto finalmente rescindió su contrato con Boca y es jugador libre

El vínculo del Pipa finalizaba en diciembre de este año, pero decidió irse del Xeneize

Darío Benedetto ya no es más jugador de Boca. El delantero había llegado, para tener su segundo ciclo por el club, en 2022 desde Olympique de Masella. Pero luego de dos años decidió firmar la rescisión de su contrato que lo mantenía ligado al Xeneize hasta diciembre de 2024.

El Pipa no entraba en la consideración de Diego Martínez luego de su entredicho. El delantero había festejado su cumpleaños y al día siguiente, pidió no entrenar por lo que hizo kinesiología. El DT se acercó para preguntar qué le pasaba y Benedetto le dijo: “Noches alegres, mañanas tristes”. Luego de esas palabras, el entrenador decidió no convocarlo más y no lo incluyó en la lista de buena fe para el repechaje de la Copa Sudamericana.

Darío Benedetto no se quiso perder el partido de Boca (Foto: Instagram @pipabenedetto)

El último partido de Benedetto, fue el domingo 21 de abril cuando ingresó en los últimos 15 minuto del Superclásico ante River por los cuartos de final de la Copa de la Liga.

El comunicado de Boca sobre la salida de Darío Benedetto

Comunicado oficial: rescisión contractual de Darío Benedetto.

El Club Atlético Boca Juniors ha llegado a un acuerdo con el jugador Darío Benedetto para la rescisión de su contrato con la institución.

Luego de conversaciones entre ambas partes se ha definido de común acuerdo poner fin al vínculo contractual que unía a Darío con el Club.

En sus dos etapas como jugador de Boca disputó 172 partidos, anotó 71 goles y consiguió 6 títulos, convirtiéndose en alguien muy querido por todo el pueblo boquense.

Queremos agradecer a Darío por su profesionalismo y dedicación durante su tiempo en nuestra institución, y le deseamos muchos éxitos en sus próximos desafíos.

Los números de Darío Benedetto en Boca

Benedetto tuvo dos ciclos en Boca: el primero en 2016 hasta 2019 y volvió en 2022 tras su paso por Europa. El Pipa jugó 172 partidos y convirtió 71 goles. Ganó 6 títulos en el Xeneize, tres en cada paso: Torneo 2016/17, Superliga 2017/18, Supercopa Argentina 2019, Copa de la Liga 2022, Liga Profesional 2022, Supercopa Argentina 2023.

