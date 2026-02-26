Dante Bowen: “Voy a ser gobernador de Chubut”

El intendente de Dolavon, Dante Bowen, lanzó sin rodeos su ambición política de cara al 2027: “Voy a ser gobernador de Chubut. Mi vocación es la política desde muy chico y ser gobernador es un sueño que tengo”, afirmó.

Con 38 años, Bowen planteó que su proyecto no se limita a una candidatura personal sino a la construcción de una alternativa provincial “transversal y dialoguista”.

En ese marco, se refirió al armado del peronismo y a su relación con otros dirigentes del espacio, entre ellos Juan Pablo Luque, y se mostró dispuesto a competir en una eventual interna. “Probablemente tengamos internas nuevamente; la competencia es muy saludable”, sostuvo, al tiempo que cuestionó la lógica de “mesa chica” que, según él, ha llevado al fracaso electoral del sector en los últimos años.

“Nuestro desafío es recorrer la provincia escuchando a los que no se escucha”, agregó.

Gestión local como modelo

Bowen defendió su gestión al frente de Dolavon y la puso como ejemplo de reconversión. “Dolavon era un pueblo apagado y gris y lo convertimos en un destino turístico y productivo dinámico”, señaló.

Entre los ejes que destacó mencionó el impulso al turismo y la gastronomía, con la consolidación del paseo “El Molino” como atractivo central y la organización de eventos durante todo el año que, afirmó, permiten sostener un flujo constante de visitantes.

En materia de obra pública, subrayó la construcción de 41 viviendas y una pista de atletismo en una localidad de alrededor de 6.000 habitantes, obras que consideró estratégicas para mejorar la calidad de vida y generar actividad económica.

Críticas por la dependencia petrolera

El intendente advirtió que la caída de las regalías impactará con fuerza en aquellos municipios que no hayan diversificado su economía. En ese sentido, cuestionó que en la provincia no se haya aprovechado el ciclo de altos ingresos petroleros para planificar una reconversión productiva.

Comparó la situación local con la de otros países que utilizaron la renta del crudo para transformar su matriz económica. “Acá no se hizo nada y hoy estamos sufriendo las consecuencias”, remarcó.

Como alternativa, propuso ampliar la matriz productiva provincial a través del desarrollo de la cereza, la pesca, las energías renovables y la explotación de arena silícea para el yacimiento de Vaca Muerta, con el objetivo de que el “derrame” llegue efectivamente a la comunidad y no quede concentrado en “cuatro o cinco vivos”.

De esta manera, Bowen no sólo confirmó su intención de disputar la gobernación, sino que comenzó a delinear los ejes de un proyecto que buscará instalar en la agenda provincial de cara a los próximos dos años.

