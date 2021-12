Daniela Herrero habló sobre el bullying que sufrió en la adolescencia

La cantante estuvo invitada en Los Mammones y por primera vez dijo con qué colega mantuvo un romance. Mirá el video.

La cantante recordó que una vez canceló una nota con la revista Rolling Stone por rendir un examen de geografía, aunque tiempo después no terminó sus estudios. “A mí no me importaba nada en ese tiempo (la exposición), pero sí ir a la escuela. Me costaba la exposición, era más chica. Quería pasar desapercibida”, recordó de aquella adolescencia que se vio marcada por el bullying sufrido en la escuela.

Jey indagó sobre cómo vivió la exposición siendo tan chica y qué repercusión tuvo en la escuela y en la relación con sus compañeros. Allí, Herrero abrió su corazón y contó que sufrió de bullying. “Lo viví fuerte. Me costaba mucho. Las mujeres me encerraban en el baño, me querían pegar. Había mucha competencia”, contó.

“No te pasaba con tus compañeras sino con alumnos de otros cursos”, aclaró el conductor de América y fue ahí cuando recordó: “Un día hice una tapa para una revista y me dibujaron un miembro en una foto mía. Era duro”.