Daniela Castro, la primera funcionaria trans quiere ser diputada

Desde el recuerdo de su paso por la prostitución hacia su militancia política que la llevó a ser la primera funcionaria pública trans bonaerense, destaca la importancia de promover los derechos de un sector que “viene de no tener nada”.

Con una seguridad al hablar apabullante, Daniela Castro no titubea. La precandidata a diputada provincial del Frente Patria Grande es consciente de que si gana las próximas elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires será un hecho “histórico” ya que será la primera mujer travesti trans en ocupar una banca, no solo en el país sino a nivel regional. Si lo logra, será pionera una vez más tras haberse convertido en la primera funcionaria pública perteneciente a este colectivo.

“Las mujeres travestis trans llegamos sin nada de nada, sin ser reconocidas, sin tener nada. Hay que ser positiva frente a esto, venimos muy bien pero tenemos que ir por más”, señaló Daniela, que ahora es directora de Políticas de Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, en relación a la ampliación de derechos de los últimos once años a partir de la sanción de la ley de Matrimonio Igualitario y que tienen que ver con un fuerte cambio cultural.

“Yo elijo mirar el vaso medio lleno de vivir frente a tantos avatares, avanzamos mucho como sociedad y hoy hay una voluntad política de incorporar sectores invisibilizados”, agregó la dirigente popular que asegura que de ganar la banca en la legislatura bonaerense, promoverá políticas que mejoren la calidad de vida de un sector de la población cuya expectativa de vida se sitúa entre 40 y 45 años, una cifra escandalosa. “No tenemos adultas mayores, no llegamos a la vejez”, sentenció Castro.

Oriunda de En Mar del Plata y de origen trabajador, Daniela fue pionera del colectivo travesti trans en muchas cosas: la primera en recibir su DNI con un amparo antes de la ley de Identidad de Género, la primera en ser candidata a concejal por el Frente para la Victoria, la primera funcionaria pública, una lista que continúa.

Daniela Castro competirá en las próximas elecciones desde el Frente Patria Grande, de Juan Grabois, alineado al Frente de Todos.

Esta vez, Castro competirá una vez más para conseguir un escaño en la legislatura bonaerense que le permita seguir promoviendo el cambio cultural para que el sistema incluya a las disidencias, desde la educación, el acceso a la vivienda, el empleo formal y el sistema de salud, áreas que están muy marcadas por la percepción binaria de la sociedad. “Necesitamos que el sistema de salud pueda atender cuerpos como los nuestros”, aseguró en diálogo con PERFIL.

De prostituirse en las calles a la militancia política

En vistas de remarcar la falta de acceso al empleo, y considerando el debate inter-feminista en torno a la legalización de la prostitución, Castro consideró que para ella este “no es un trabajo”, pese a que respeta la visión contraria. “Yo hablo de una ‘situación de prostitución’, debido a que hubo algun contexto que nos llevó a tener que pararnos en una esquina, al no tener herramientas ni posibilidades para elegir qué queremos hacer”.

La funcionaria bonaerense implementó el cupo laboral travesti trans y ya lleva más de 200 incorporaciones bajo su gestión.

Anuncian un plan estratégico para implementar el cupo laboral trans

“Hoy es el día del amigo, recordé cuando me desperté cuantas compañeras y amigas entrañables ya no están que tomaron la decisión de irse porque no vieron la posibilidad de otra salida y solo verse inmersas en esa situación de prostitución”, lamentó la funcionaria rememorando además su paso por la actividad en los años noventa, y agregó: “A las 4 de la mañana muertas de frío en una esquina sin a veces haber hecho un centavo, es muy duro, es ver que estas parada en una esquina y sos invisible frente al resto de la sociedad. Eso te mata, te pone un revolver en la cabeza, te lleva a las peores situaciones”.

En búsqueda de un nuevo hito para el colectivo travesti trans: ocupar una banca

Con respecto a su militancia política, Castro asegura no solo luchar por la ampliación de derechos del colectivo travesti trans sino que se considera una referente social de manera transversal a toda la sociedad, es decir, algo que supera al activismo. En estas elecciones se presentará a legisladora por la provincia de Buenos Aires con el espacio frente Patria Grande, comandado por Juan Grabois. “Yo milito por causas que involucran a todos, como la pobreza cero, y tierra, techo y trabajo para todos”, aseguró, y contó que en los barrios la suelen reconocer y saludar.

Además, aseguró que de ganar la banca “sería algo histórico”, dado que se convertiría en la primera mujer trans en conseguir una banca no solo en Argentina sino en Latinoamérica, a tan solo 11 años de la ley que sirvió de detonante para que sean reconocidas como sujetos de derecho.

“La política nos hace visibles como personas, como seres humanos, como parte de una sociedad. Es un momento fundamental el que vivimos para ocupar esos espacios no solo para aportar para la causa sino también para aportar una mirada diferente al resto de las políticas”, concluyó.